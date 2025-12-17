ओपनएआयनं लाँच केलं चॅटजीपीटी इमेजेसचे अपग्रेडेड व्हर्जन
ओपनएआयनं चॅटजीपीटी इमेजेसचे मोठे अपग्रेड (ChatGPT Images upgraded) लाँच केलं. जीपीटी इमेज 1.5 मॉडेलवर आधारित हे साधन सूचना, एडिटिंग गतीमध्ये चार पट सुधारणा आणते.
Published : December 17, 2025 at 1:33 PM IST
हैदराबाद : सॅन फ्रान्सिस्कोस्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कंपनी ओपनएआयनं चॅटजीपीटी इमेजेस (ChatGPT Images ) या वैशिष्ट्याचं मोठं अपग्रेड लाँच केलं आहे. हे नवे साधन जीपीटी इमेज 1.5 या फ्लॅगशिप इमेज जनरेशन मॉडेलवर (ChatGPT Images new version) आधारित आहे, ज्यामुळं सूचना पालन, एडिटिंगची अचूकता आणि जनरेशनची गती यांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. कंपनीनुसार, आता इमेज तयार करणे आणि त्यात बदल करणे पूर्वीपेक्षा चार पट जलद झालं आहे. हे अपग्रेड गूगलच्या नॅनो बनाना प्रोशी तुलना करण्यायोग्य बनवतं, जे नुकतेच रिलीज झालं आहे.
Introducing ChatGPT Images, powered by our flagship new image generation model.— OpenAI (@OpenAI) December 16, 2025
- Stronger instruction following
- Precise editing
- Detail preservation
- 4x faster than before
Rolling out today in ChatGPT for all users, and in the API as GPT Image 1.5. pic.twitter.com/NLNIPEYJnr
चॅटजीपीटी इमेजेसची वैशिष्ट्ये
ओपनएआयच्या पोस्टनुसार, नव्या व्हर्जनमध्ये (ChatGPT Images upgraded ) साधन सूचनांना अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देते. वापरकर्ते जे हवे ते वर्णन करू शकतात आणि साधन त्यानुसार अचूक परिणाम देते, मग ते नव्यानं इमेज तयार करणे असो किंवा इतर फोटोंचा वापर करणे असो. एडिटिंगमध्येही अचूकता वाढली आहे, ज्यामुळं अनावश्यक बदल टाळता येतात. या अपडेटचं सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे गती. नवे मॉडेल इमेज तयार करणे आणि एडिट करणे चार पट जलद करतं, जे डिझाइनच्या विविध व्हेरिएशन्स टेस्ट करताना किंवा फोटो एडिट रिफाइन करताना उपयुक्त ठरतं.
जीपीटी इमेज 1.5 फ्लॅगशिप मॉडेल
हे सर्व जीपीटी इमेज 1.5 या नव्या फ्लॅगशिप मॉडेलमुळं शक्य झालं आहे, जे पूर्वीच्या मॉडेल्सची जागा घेते. हे वापरकर्त्यांच्या हेतूला अधिक विश्वसनीयपणे पाळते आणि एडिटिंगमध्ये फक्त विनंती केलेला भाग बदलते. प्रकाश, रचना आणि व्यक्तींचे स्वरूप यांसारखे अमूर्त घटक अनेक एडिट्समध्ये स्थिर ठेवतं.
ओपनएआयनं चॅटजीपीटीमध्ये समर्पित इमेजेस इंटरफेसही जोडले आहे. हे जनरल चॅटपासून वेगळे असून, व्हिज्युअल आयडियाज एक्सप्लोर करण्यासाठी स्पष्ट जागा देते. अॅप आणि वेबसाइटच्या साइडबारमधून ते उपलब्ध आहे. यात अनेक प्रीसेट फिल्टर्स आहेत, ज्यामुळे लांबलचक प्रॉम्प्ट्स न लिहिता इमेज अपलोड करून स्टाइलमध्ये एडिट करता येते. चॅटजीपीटी इमेजेस आता सर्व वापरकर्त्यांसाठी, फ्री टियरसह, जागतिक स्तरावर रोल आउट होत आहे. डेव्हलपर्स एपीआयमध्ये जीपीटी इमेज 1.5 निवडू शकतात. जुन्या व्हर्जनला कस्टम जीपीटी म्हणून उपलब्ध ठेवलं जाईल.
हे वाचलंत का :