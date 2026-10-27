ओपनएआयनं सादर केलं GPT-6.1 Terra AI मॉडेल; कमी खर्च आणि प्रगत सॉफ्टवेअर इंजिनीअरिंग क्षमता
ओपनएआयनं प्रगत आणि स्वस्त GPT-6.1 Terra AI मॉडेल सादर केलं असून, ते उत्तम कोडिंग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि तांत्रिक नकाशे समजून घेण्यास सक्षम आहे.
Published : October 27, 2026 at 4:32 PM IST
मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ओपनएआयनं (OpenAI सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखाली) मंगळवारी आपलं नवीन AI मॉडेल GPT-6.1 Terra अधिकृतपणे बाजारात आणलं आहे. हे कंपनीच्या GPT-6.1 मालिकेतील दुसरं मॉडेल असून, काही दिवसांपूर्वीच या मालिकेतील 'GPT-6.1 Sol' सादर करण्यात आलं होतं. नवीन GPT-6.1 Terra हे जुन्या GPT-5.6 Terra मॉडेलची जागा घेईल. हे मॉडेल संवाद साधण्यात आणि कॉम्प्युटर-आधारित कठीण कामे पूर्ण करण्यात जुन्या मॉडेलपेक्षा कितीतरी पटीने पुढं आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हे मॉडेल व्हिडिओ एडिटिंग, तांत्रिक नकाशं समजून घेणे, प्रस्ताव तयार करणे आणि फॉर्म भरणे यांसारख्या कामांमध्ये प्रचंड प्रभावी आहे. तसंच, अंतर्गत चाचण्यांमध्ये या मॉडेलनं सायबर सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या 'मॅलिशिअस प्रॉम्प्ट्स' (घातक सूचना) रोखण्यात चांगली कामगिरी केली आहे.
GPT-6.1 Terra: delivering fast and capable computer use at a lower price. GPT-6.1 Terra understands what’s on screen, takes action across apps, writes naturally, and is a more capable model for your whole workday with the efficiency to take on more of it. https://t.co/8JTN1yonmV— OpenAI (@OpenAI) October 26, 2026
उपलब्धता आणि डेव्हलपर्ससाठी स्वस्त API किंमत : ओपनएआयनं जाहीर केलं आहे की, GPT-6.1 Terra मॉडेल आता सर्व ChatGPT Plus, Pro, Enterprise आणि Edu युजर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. युजर्स 'ChatGPT Work' आणि 'Codex' च्या माध्यमातून याचा वापर करू शकतात. याशिवाय, डेव्हलपर्स आणि कंपन्यांना ओपनएआय API (OpenAI API) द्वारे या मॉडेलचा ॲक्सेस मिळेल. किंमतीचा विचार केल्यास, कंपनीनं हे मॉडेल डेव्हलपर्ससाठी अत्यंत परवडणाऱ्या दरात आणलं आहे. याद्वारे 1 मिलियन (10 लाख) इनपुट टोकन्ससाठी $1 (अंदाजे 95 रुपये), 1 मिलियन कॅश इनपुट टोकन्ससाठी $0.05 (अंदाजे 5 रुपये) आणि 1 मिलियन आउटपुट टोकन्ससाठी $5 (अंदाजे 476 रुपये) मोजावे लागतील. विशेष म्हणजे, ही किंमत जुन्या GPT-5.6 Terra आणि नवीन GPT-6.1 Sol पेक्षा 50 टक्क्यांनी कमी आहे.
कॉम्प्युटर-यूज आणि एजंट बेंचमार्क चाचणीत बाजी : नवीन GPT-6.1 Terra ची कॉम्प्युटर-यूज आणि एजंट क्षमता तपासण्यासाठी 'Agents' Last Exam' नावाच्या कठीण बेंचमार्कवर याची चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये 'मीडियम रिझनिंग एफर्ट' (मध्यम बौद्धिक क्षमता) स्तरावर या मॉडेलनं जुन्या मॉडेलपेक्षा 15 टक्क्यांनी जास्त गुण मिळवले, तेही अवघ्या एक तृतीयांश खर्चामध्ये. कमाल (Max) रिझनिंग क्षमतेचा वापर करताना यानं 60 टक्के गुण मिळवत शक्तिशाली GPT-6.1 Sol मॉडेलला (58.6 टक्के) मागं टाकलं आहे.
व्हिज्युअल रिझनिंग आणि डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन कंट्रोल : तांत्रिक नकाशे आणि चित्रांचं विश्लेषण करण्याच्या 'MMMU-Pro' बेंचमार्कवर देखील Terra मॉडेलनं GPT-5.6 पेक्षा सरस कामगिरी केली, तर 'xHigh रिझनिंग' स्तरावर हे GPT-6.1 Sol च्या बरोबरीनं राहिलं. डेस्कटॉप ॲप्स वापरून बहु-स्तरीय कामे (उदा. तांत्रिक नकाशावरून ३D मॉडेल तयार करणे) पूर्ण करण्याच्या 'OSWorld 2.1' चाचणीत या मॉडेलनं 'लो रिझनिंग' स्तरावर 53.8 टक्के गुण मिळवले. हे मॉडेल जुन्या आवृत्तीच्या तुलनेत अत्यंत कमी चुका आणि अचूक उत्तरे (कमी हॅलुसिनेशन्स) देते, असा ओपनएआयचा दावा आहे.
सॉफ्टवेअर इंजिनीअरिंग आणि कोडिंगमध्ये सुधारणा : कोडिंग एजंट्सची क्षमता तपासणाऱ्या 'Terminal-Bench 4.0' चाचणीवर मध्यम रिझनिंग स्तरावर काम करताना GPT-6.1 Terra नं अँथ्रॉपिक कंपनीच्या (Anthropic) 'Claude Sonnet 5.5' मॉडेलच्या तोडीस तोड कामगिरी केली आहे. याशिवाय, हे मॉडेल काम करत असताना स्वतःच्या मर्यादा आणि येणाऱ्या अडचणी युजर्सना प्रामाणिकपणे स्पष्ट सांगतं. हॅकिंग किंवा दिशाभूल करणाऱ्या घातक सूचनांना (Malicious Instructions) बळी न पडता हे मॉडेल आपल्या सुरक्षिततेच्या कक्षेत राहून अचूक काम करतं, जे जुन्या मॉडेलपेक्षा मोठे अपग्रेड मानले जात आहे.
हे वचालंत का: