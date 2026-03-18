ओपनएआयने मुक्त वापरकर्त्यांसाठी GPT-5.4 मिनी आणि नॅनो मॉडेल्स लाँच केले
ओपनएआयने मुक्त वापरकर्त्यांसाठी GPT-5.4 मिनी व नॅनो मॉडेल्स लाँच केले. हे वेगवान, स्वस्त आणि कोडिंग-रिझनिंगसाठी उत्कृष्ट आहेत.
Published : March 18, 2026 at 11:05 AM IST
मुंबई : ओपनएआयनं आपल्या नवीन GPT-5.4 मिनी आणि GPT-5.4 नॅनो मॉडेल्सची घोषणा केली आहे. फक्त काही आठवड्यांपूर्वी शक्तिशाली GPT-5.4 मॉडेल लाँच केल्यानंतर, कंपनीनं आता ‘छोटे आणि स्वस्त’ पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. हे मॉडेल्स वेग, किफायत आणि कामगिरी यांचा उत्तम समतोल साधतात. मुक्त ChatGPT वापरकर्त्यांसाठी हे मॉडेल्स उपलब्ध झाले असून, कोडिंग, रिझनिंग आणि कॉम्प्युटर-युज सारख्या कामांसाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरतील. ओपनएआयच्या म्हणण्यानुसार, हे मॉडेल्स लेटन्सी-संवेदनशील अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन केले आहेत, ज्यात वेग हा उत्पादन अनुभवाचा मुख्य भाग असतो.
GPT-5.4 मिनी आणि नॅनो मॉडेल्समध्ये नवं काय?
GPT-5.4 मिनी हे मागील GPT-5 मिनीपेक्षा कोडिंग, रिझनिंग, मल्टिमॉडल समज आणि टूल युज या क्षेत्रांत लक्षणीय सुधारणा घेऊन आलं आहे. हे मॉडेल मागील आवृत्तीपेक्षा दोनपट वेगानं कार्य करतं आणि SWE-Bench Pro व OSWorld-Verified सारख्या बेंचमार्क्सवर GPT-5.4 मॉडेलच्या जवळ पोहोचते. कंपनीनं सांगितलं की, हे मॉडेल कोडिंग असिस्टंट्स, सबएजंट्स आणि रिअल-टाइम इमेज रिझनिंगसाठी आदर्श आहे.
GPT-5.4 नॅनो
दुसरीकडं, GPT-5.4 नॅनो हे सर्वात छोटे आणि स्वस्त मॉडेल आहे. ज्या कामांसाठी वेग आणि खर्च महत्त्वाचा आहे, त्या ठिकाणी ते उपयुक्त ठरते. वर्गीकरण, डेटा एक्सट्रॅक्शन, रँकिंग आणि कोडिंग सबएजंट्ससारख्या कामांसाठी ओपनएआयनं याची शिफारस केली आहे. दोन्ही मॉडेल्स लेटन्सी-आधारित वर्कलोड्ससाठी बांधलं गेलं आहेत. ओपनएआयच्या ब्लॉगनुसार, “या मॉडेल्स अशा वर्कलोड्ससाठी आहेत ज्यात लेटन्सी थेट उत्पादन अनुभवाला आकार देते.” GPT-5.4 मिनीला सबएजंट म्हणूनही वापरता येईल. Codex मध्ये मोठे GPT-5.4 मॉडेल प्लॅनिंग आणि अंतिम निर्णय घेईल, तर मिनी मॉडेल समांतर सबटास्क्स जसं कोडबेस शोधणे किंवा मोठे दस्तऐवज तपासणं, जलद पूर्ण करेल. यामुळं डेव्हलपर्सना खर्च आणि वेळ दोन्ही बचत होईल. कॉम्प्युटर-युज टास्क्समध्येही GPT-5.4 मिनी उत्कृष्ट आहे. ते घन यूजर इंटरफेसचे स्क्रीनशॉट्स जलद समजू शकते आणि OSWorld-Verified बेंचमार्कवर GPT-5.4 च्या जवळ पोहोचते. मल्टिमॉडल समज आणि टूल युजमध्येही ते मागील मॉडेलपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बेंचमार्क्सनुसार, SWE-Bench Pro वर GPT-5.4 मिनी 54.4% स्कोअर करते, तर OSWorld-Verified वर 72.1% – हे आकडे मागील आवृत्तीपेक्षा खूप चांगले आहेत.
कोणते वापरकर्ते याचा लाभ घेऊ शकतात?
GPT-5.4 मिनी आजपासून सर्व ChatGPT मुक्त आणि Go वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. ChatGPT मध्ये ‘+’ मेनूतील ‘Thinking’ फीचरद्वारे ते निवडता येईल. API आणि Codex मध्येही हे मॉडेल उपलब्ध आहे. GPT-5.4 नॅनो मात्र फक्त OpenAI API द्वारेच उपलब्ध आहे. API मध्ये GPT-5.4 मिनीला 400,000 टोकन संदर्भ विंडो, इमेज इनपुट, टूल युज आणि कंप्यूटर युज सपोर्ट आहे. याची किंमत $0.75 प्रति मिलियन इनपुट टोकन्स आणि $4.50 आउटपुट टोकन्स आहे. नॅनोची किंमत आणखी स्वस्त $0.20 इनपुट आणि $1.25 आउटपुट आहे. Codex मध्ये मिनी मॉडेल GPT-5.4 च्या 30% कोटामध्ये काम करते, ज्यामुळं डेव्हलपर्सना मोठ्या प्रकल्पांत सबटास्क्स सुलभ होतात. हे मॉडेल्स डेव्हलपर्स, कोडिंग असिस्टंट्स आणि मल्टिमॉडल अॅप्स बनवणाऱ्यांसाठी क्रांतीकारी ठरतील. वेग आणि किफायत यामुळं उत्पादनं अधिक प्रतिसाददायी होतील. ओपनएआयनं सांगितलं की, सर्वात मोठं मॉडेल नेहमी सर्वोत्तम नसतं, वेगवान आणि विश्वासार्ह मॉडेलच खरा फरक घडवतं. या नवीन मॉडेल्समुळं AI च्या क्षेत्रात छोट्या आणि कार्यक्षम मॉडेल्सचं युग सुरू झालं आहे. मुक्त वापरकर्त्यांनाही आता प्रोफेशनल दर्जाची कामगिरी मिळणार असल्यानं ChatGPT चा अनुभव आणखी समृद्ध होईल. डेव्हलपर्सना सबएजंट सिस्टीम्स तयार करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळं जटिल प्रकल्प सोपे होतील.
