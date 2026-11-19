तुमच्या व्यवसायाचा हिशोब आता OpenAI सांभाळणार: 'ChatGPT for Accounting' लाँच
दैनंदिन व्यावसायिक हिशोब आणि ऑडिटिंगची कामे सुलभ करण्यासाठी, OpenAI नं 'ChatGPT for Accounting' नावाचं एक नवीन पॅकेज सादर केलं आहे.
Published : November 19, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई: OpenAI नं 'ChatGPT for Accounting' लाँच केलं आहे. वित्त विभाग आणि अकाउंटंट्ससाठी खास तयार केलेलं हे पॅकेज व्यवसायांच्या दैनंदिन लेखांकन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवण्याच्या उद्देशानं आणलं गेलं आहे. अधिकृत @ChatGPT अकाउंटद्वारे जाहीर केल्यानुसार, या पॅकेजचा मुख्य घटक 'Accounting Plugin (आवृत्ती 1.0.0)' हा आहे. हे प्लगइन कंपनीच्या विद्यमान अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरशी थेट जोडलं जातं. यामुळं वापरकर्त्यांना डेटा वेगवेगळ्या विंडोमध्ये मॅन्युअली कॉपी-पेस्ट करण्याऐवजी, थेट 'असिस्टंट'ला सूचना देऊन काम पूर्ण करता येतं. OpenAI नं प्रामुख्यानं पाच क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे: इनव्हॉइस प्रक्रिया, बँक रिकॉन्सिलिएशन (बँक ताळमेळ), महिन्याच्या शेवटी अहवाल तयार करणे, डेटा एन्ट्री आणि ऑडिटची तयारी. विशेष म्हणजे, सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी या प्रणालीमध्ये 'मानवी देखरेख' (human oversight) समाविष्ट करण्यात आली आहे; अंतिम डेटामध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी किंवा नोंदी पूर्ण (finalize) करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तीची मंजुरी आवश्यक असते.
Phew, ChatGPT for Accounting is now available. Our new Accounting plugin and partner plugins help you close your books with less manual work for tasks like: - Month-end reports - Bank reconciliation - Data entry - Audit prep Put ChatGPT to work with tools like @QuickBooks, @Xero, Oracle @NetSuite , @BILLcom, @FreshBooks, @RilletHQ, and @Meet_campfire. Try it here: https://t.co/FaN2tMQLJf— ChatGPT (@ChatGPT) November 18, 2026
आठ भागीदार, एक साइडबार: हे अकाउंटिंग प्लगइन आघाडीच्या वित्तीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या आठ इंटिग्रेटेड पार्टनर प्लगइन्ससह येतं. यामध्ये Intuit QuickBooks, Xero, Oracle NetSuite, BILL, FreshBooks, Rillet आणि Campfire सारख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. हे सर्व टूल्स ChatGPT च्या 'Work' आणि 'Business' प्लॅन्समध्ये उपलब्ध असतील. वापरकर्त्यांना हे सर्व टूल्स चॅट इंटरफेसच्या अगदी बाजूला असलेल्या साइडबार मेनूमध्ये मिळतील, ज्यामुळं त्यांना दुसऱ्या ॲप्लिकेशनवर जाण्याची गरज पडणार नाही.
विशिष्ट उद्योगांवर केंद्रित धोरण: 'ChatGPT for Accounting' हा केवळ एक प्रयोग नाही, तर विशिष्ट उद्योगांसाठी विशेष साधने विकसित करण्याच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग आहे. याआधी कंपनीनं विक्री क्षेत्रासाठी (Sales sector) 'ChatGPT for Sales' लाँच केलं होतं. तसंच, सप्टेंबर 2026 मध्ये वित्तीय सेवांसाठी (Financial services) एक समर्पित पॅकेज आणल्यानंतर, आता OpenAI नं लेखांकन क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकलं आहे.
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