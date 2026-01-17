चॅटजीपीटीमध्ये लवकरच दिसणार जाहिराती, खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी OpenAI निर्णय
येत्या काही आठवड्यांत चॅटजीपीटीमध्ये जाहिरातींची चाचणी सुरू होणार आहे. एआयच्या अधिक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी अतिरिक्त महसुलाचे स्रोत शोधत आहे.
सॅन फ्रान्सिस्को : OpenAI येत्या काही आठवड्यांत ChatGPT वर जाहिरातींची चाचणी सुरू करणार आहेत.कृत्रिम बुद्धिमत्ता चॅटबॉटचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं की, या जाहिराती सुरुवातीला युनायटेड स्टेट्समधील मोफत आणि कमी-स्तरीय सबस्क्राइबर्सला दिसतील. प्रीमियम प्रो आणि एंटरप्राइझ सबस्क्राइबर्स जाहिरातमुक्त राहील.
जनरेटिव्ह एआय चॅटबॉट्ससाठी जाहिरातींचे एकत्रीकरण हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कारण कंपन्या सहसा जाहिरातींद्वारे वापरकर्त्याच्या अनुभवात व्यत्यय आणण्यास तयार नसतात. परंतु एआय सेवा चालवण्याच्या प्रचंड खर्चामुळं OpenAI ला असा निर्णय घेण्यास भाग पडल्याची शक्यता आहे. OpenAI च्या जवळपास एक अब्ज वापरकर्त्यांपैकी फक्त काही सबस्क्रिप्शन सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतात, ज्यामुळं कंपनीवर महसुलाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी दबाव येत आहे. 2022 मध्ये ChatGPT लाँच झाल्यापासून, फंडिंग फेऱ्यांमध्ये OpenAI चं मूल्यांकन 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचलं आहे. हा खर्च इतर खाजगी कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे.
दुसरीकडं ChatGPTवर कंपनी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम खर्च करत आहे. हा खर्च प्रामुख्यानं आवश्यक असलेल्या शक्तिशाली संगणकीय प्रणालीवर होतोय. आपल्या या निर्णयामुळं, OpenAI नं आपलं व्यवसाय मॉडेल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या गूगल आणि मेटा यांच्या जवळ आणलं आहे, ज्यांनी त्यांच्या मोफत सेवांच्या आधारावर जाहिरातींचं साम्राज्य उभारलं आहे.
OpenAI च्या विपरीत, दुसऱ्या कंपन्यांकडं एआय नवोपक्रमांना निधी देण्यासाठी प्रचंड जाहिरातीचा महसूल आहे. ॲमेझॉननं देखील आपल्या शॉपिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर एक मजबूत जाहिरात व्यवसाय उभारला आहे. "जाहिराती या जनरेटिव्ह एआयच्या शर्यतीतील अडचण नसून त्यामुळेच OpenAI या शर्यतीत टिकून राहील," असं ईमार्केटरचे विश्लेषक जेरेमी गोल्डमन म्हणाले. "जर ChatGPT नं जाहिराती सुरू केल्या, तर OpenAI एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट मान्य करत आहे. ही शर्यत आता केवळ मॉडेलच्या गुणवत्तेबद्दल राहिलेली नाही," असं त्यांनी पुढं सांगितलं. OpenAI चा हा बदल अशा वेळी होत आहे, जेव्हा गूगल जनरेटिव्ह एआयच्या शर्यतीत आघाडी घेत आहे, आणि जीमेल, मॅप्स आणि यूट्यूबसह इतर सेवांमध्ये एआय वैशिष्ट्ये समाविष्ट करत आहे. कारण या कंपन्या त्यांच्या जेमिनी चॅटबॉट व्यतिरिक्त थेट ChatGPT शी स्पर्धा करताय.
OpenAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम अल्टमन यांनी जाहिरातींबद्दल आपली नापसंती अनेकदा व्यक्त केली आहे, कारण जाहिरातींमुळं ChatGPT च्या आशयाबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. ही चिंता दूर करण्यासाठी, OpenAI नं म्हटलंय की, जाहिरातींचा ChatGPT च्या उत्तरांवर कधीही परिणाम होणार नाही. वापरकर्त्यांची संभाषणे जाहिरातदारांपासून खाजगी राहतील. "जाहिरातींचा ChatGPT देत असलेल्या उत्तरांवर परिणाम होत नाही," असं कंपनीनं म्हटलं आहे. "तुम्हाला सर्वात उपयुक्त काय आहे यावर आधारित उत्तरे ऑप्टिमाइझ केली जातात. जाहिराती नेहमी वेगळ्या आणि स्पष्टपणे चिन्हांकित केलेल्या असतात."
महसुलापेक्षा विश्वासाला प्राधान्य
ही घोषणा OpenAI च्या ॲप्लिकेशन्सच्या सीईओ फिजी सिमो यांनी केलीय. इन्स्टाकार्टमध्ये जाण्यापूर्वी त्यांनी या सोशल मीडिया कंपनीच्या जाहिरात व्यवसायाची देखरेख केली होती. "आम्ही जाहिराती सादर करत असताना, ChatGPT ला सुरुवातीपासूनच मौल्यवान बनवणाऱ्या गोष्टींचं संरक्षण केलं पाहिजे," असं सिमो यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "याचा अर्थ असा आहे की, ChatGPT ची उत्तरे वस्तुनिष्ठपणे उपयुक्त असलेल्या गोष्टींवर आधारित आहेत, जाहिरातींवर नाही, यावर तुमचा विश्वास असणे आवश्यक आहे."
"आम्ही महसुलापेक्षा वापरकर्त्याचा विश्वास आणि वापरकर्ता अनुभवाला प्राधान्य देतो," असं त्यात पुढं म्हटलं आहे. वापरकर्त्यांची वचनबद्धता हा OpenAI साठी एक संवेदनशील मुद्दा आहे, कारण ChatGPT ला सुरक्षिततेपेक्षा भावनिक सहभागाला प्राधान्य देण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप कंपनीवर आहे, ज्यामुळं काही वापरकर्त्यांना मानसिक त्रासाला सामोर जावं लागल्याचा आरोप आहे.
