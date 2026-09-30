OpenAI नं लॉंच केले GPT-6.1 Sol, Luna आणि Dot AI मॉडेल; किंमत आणि उपलब्धता
OpenAI नं GPT 6.1 Sol,Dot AI आणि Luna नावाचे नवीन AI एजंट्स लॉंच केले आहेत.
Published : September 30, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई : OpenAI नं आपलं नवीन 'GPT-6.1 Sol' हे AI मॉडेल सादर केलं, जे अलीकडेच लाँच झालेल्या 'GPT-6 Sol' ची पुढची आवृत्ती (successor) आहे. हे नवीन मॉडेल 'OpenAI Dev Day 2026' या कार्यक्रमात सादर करण्यात आलं; याच कार्यक्रमात 'ChatGPT Dots' एजंट आणि 'ChatGPT Space' हे नवीन सहयोगी प्लॅटफॉर्म देखील लाँच करण्यात आले. OpenAI याबाबत म्हटलं की, मागील आवृत्तीच्या तुलनेत हे नवीन GPT-6.1 मॉडेल एजंट-आधारित कोडिंग (agentic coding), संगणकाचा वापर आणि व्यावसायिक कामे यांसारख्या आघाड्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करतं. हे मॉडेल 'GPT 6 Astra' च्या क्षमतेशी बरोबरी करतं आणि त्याच वेळी अधिक किफायतशीर (कमी खर्चात उपलब्ध) आहे. GPT-6.1 Sol नं Anthropic च्या 'Opus 5.5' मॉडेलपेक्षा (फॉलबॅक परिस्थितींसह) चांगली कामगिरी केली आहे, असा कंपनीचा दावा आहे.
GPT-6.1 Sol is here.— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) September 29, 2026
Upgraded with stronger agentic coding and computer use, near-Astra performance, and cached input at a 95% discount to standard input pricing.
GPT-6.1 Sol is built for complex refactors, deep codebase investigations, and long-running agents across apps. pic.twitter.com/1XRVKHgISH
GPT-6.1 Sol ची उपलब्धता आणि किंमत : आपल्या 'Dev Day 2026' या वार्षिक डेव्हलपर परिषदेदरम्यान, OpenAI नं 'GPT-6 Sol' च्या जागी नवीन 'GPT-6.1 Sol' हे AI मॉडेल लाँच केलं. हे नवीन मॉडेल सध्या 'Plus', 'Pro', 'Business', 'Enterprise' आणि 'Edu' वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. सबस्क्राइबर्स 'ChatGPT Work' आणि 'Codex' द्वारे GPT-6.1 Sol वापरू शकतात, मात्र ते अद्याप मानक 'Chat' इंटरफेसमध्ये उपलब्ध नाही. दरम्यान, डेव्हलपर्स 'OpenAI API' द्वारे या मॉडेलचा वापर करू शकतात. API च्या किंमतीबाबत सांगायचे तर, GPT-6.1 Sol साठी प्रति दशलक्ष इनपुट टोकन्स $2, प्रति दशलक्ष कॅश्ड इनपुट टोकन्स $0.10 आणि प्रति दशलक्ष आउटपुट टोकन्स $10 असा खर्च येतो. कंपनी लवकरच 'GPT-6.1 Sol Ultrafast' लाँच करण्याच्या तयारीत आहे; हे मॉडेल 'Codex' मधील मानक वेगापेक्षा आठ पट वेगानं टोकन्स तयार करण्यास सक्षम असल्याचा दावा केला जात आहे.
GPT-6.1 Sol: near-Astra intelligence for a fifth of the price.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
It’s the most cost-efficient model for its performance available today. pic.twitter.com/hH8PnE2Oxk
GPT-6.1 Sol मधील सुधारणा : OpenAI चा दावा आहे की, एजंट-आधारित कोडिंग, संगणकाचा वापर आणि व्यावसायिक कामे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये GPT-6.1 Sol ची बुद्धिमत्ता 'GPT-6 Astra' या AI मॉडेलच्या बरोबरीची आहे. तरीही, ही प्रणाली 'GPT-6 Astra' च्या मानक इनपुट आणि आउटपुट टोकन दरांच्या तुलनेत केवळ एक-पंचमांश (1/5) दरात सुविधा पुरवते. शिवाय, ती तिच्या आधीच्या आवृत्तीपेक्षा अधिक किफायतशीर आहे; 'GPT-6 Sol' च्या कॅश्ड इनपुट टोकन दरांच्या तुलनेत याचा खर्च 50% कमी आहे.
GPT-6.1 Sol makes frontier intelligence more affordable, so you can use it for more of the work that matters and developers can build and run applications at scale.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Cached input costs just $0.10 per million tokens—95% less than standard input pricing and 50% less than GPT-6… pic.twitter.com/JyOubAnSAd
गुंतागुंतीची व्यावसायिक कामे करण्यात सरस : त्याच वेळी, कोड लिहिणे आणि डीबग करणे, दस्तऐवज समजून घेणे आणि अनेक टप्प्यांचे व्यावसायिक कार्यप्रवाह (workflows) पूर्ण करणे यांसारखी गुंतागुंतीची व्यावसायिक कामे हाताळण्यामध्ये 'GPT-6.1 Sol' ही प्रणाली 'GPT-6 Sol' पेक्षा सरस कामगिरी करते, असं म्हटलं जाते. 'DeepSWE' बेंचमार्किंग चाचणीमध्ये, 'GPT-6.1 Sol' नं केवळ एक-पंचमांश खर्चात 'GPT-6 Astra' च्या कामगिरीची बरोबरी केली. इतकेच नाही तर, कमी 'रीझनिंग' (तार्किक प्रक्रिया) प्रयत्नांची गरज असूनही 'GPT-6 Astra' पेक्षा 6.4 टक्के अधिक चांगली कामगिरी केली.
'GDP.pdf' चाचणीमध्ये, 'GPT-6.1 Sol' नं Anthropic च्या 'Opus 5.5' (फॉलबॅकसह) पेक्षा उत्तम कामगिरी केली; यामध्ये विविध 'रीझनिंग' सेटिंग्ज अंतर्गत प्रत्येक कार्याचा खर्च निम्म्याहून कमी होता. त्याचप्रमाणे, 'AutomationBench' वर, मध्यम 'रीझनिंग' प्रयत्नांसह हे AI मॉडेल 'Opus 5.5' पेक्षा 2.2 टक्के चांगली कामगिरी करते आणि केवळ एक-तृतीयांश (1/3) खर्चात कार्य पूर्ण करते.
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