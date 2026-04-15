OpenAI नं सादर केलं GPT-5.4 Cyber मॉडेल
ओपनएआयने GPT 5 4 सायबर मॉडेल लाँच केलंय. हे डिफेन्सिव्ह सायबरसिक्युरिटी कार्यांसाठी विशेष फाइन-ट्यून केलेलं GPT-5.4 चे व्हेरिएंट आहे.
Published : April 15, 2026 at 11:15 AM IST
मुंबई: OpenAI नं आपल्या अद्ययावत GPT 5 4 मॉडेलची एक विशेष आवृत्ती सादर केली आहे, जिचं नाव 'GPT 5 4 Cyber' असं ठेवण्यात आलं आहे. हे मॉडेल विशेषतः बचावात्मक सायबर सुरक्षा कार्यांसाठी (defensive cybersecurity tasks) तयार करण्यात आलं आहे. व्यावसायिक, संशोधक आणि संस्थांना त्यांची सुरक्षा स्थिती अधिक बळकट करण्यास मदत करणे, हे या मॉडेलचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शक्तिशाली मॉडेल्स सादर : OpenAI ची प्रतिस्पर्धी कंपनी असलेल्या 'Anthropic' नं आपल्या 'Mythos' मॉडेलची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच हे मॉडेल सादर करण्यात आलं आहे. एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, OpenAI नं नमूद केलं आहे की, आगामी महिन्यांत आणखी शक्तिशाली मॉडेल्स सादर करण्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, ते सायबर सुरक्षा अनुप्रयोगांसाठी (applications) आपल्या मॉडेल्समध्ये सुधारणा करत आहेत.
कंपनीनं म्हटलं आहे की, "आमचे उद्दिष्ट आहे की, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा आणि दैनंदिन डिजिटल प्रणालींचे संरक्षण यांसारख्या कायदेशीर वापराच्या प्रसंगांसाठी लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही स्तरांवर प्रगत बचावात्मक क्षमता उपलब्ध करून देणे आहे."
GPT-5.4 Cyber म्हणजे काय? : प्रमाणित GPT 5 4 मॉडेलमध्ये कडक सुरक्षा उपाय (सुरक्षा कवच) समाविष्ट असलं, तरी GPT 5 4 Cyber ही एक अशी विशेष आवृत्ती आहे, जी कायदेशीर सुरक्षा-संबंधित कार्यांसाठी 'नकार देण्याची मर्यादा' (refusal thresholds) कमी करण्याच्या उद्देशानं विकसित करण्यात आली आहे. या मॉडेलचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'बाइनरी रिव्हर्स इंजिनिअरिंग' करण्याची क्षमता. यामुळं सुरक्षा व्यावसायिकांना 'सोर्स कोड'ची (मूळ प्रोग्राम संहितेची) आवश्यकता नसतानाही, संकलित (compiled) सॉफ्टवेअरचं विश्लेषण करणं शक्य होतं; परिणामी, त्यांना मालवेअर ओळखणे, सुरक्षा त्रुटी (vulnerabilities) शोधणे आणि सुरक्षेच्या मजबुतीचे मूल्यांकन करणं शक्य होतं. हे मॉडेल त्याच्या प्रमाणित आवृत्तीपेक्षा "अधिक लवचिक" असल्यानं, OpenAI ने त्याच्या उपलब्धतेवर कडक निर्बंध लादले आहेत. हे मॉडेल ChatGPT द्वारे उपलब्ध होणार नाही; याचा ॲक्सेस (वापरण्याची परवानगी) केवळ पडताळणी केलेल्या सुरक्षा विक्रेत्यांना, संस्थांना आणि संशोधकांनाच दिला जाईल. हा उपक्रम 'Trusted Access for Cyber' (TAC) या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे, जो कंपनीनं या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सुरू केला होता.
उपलब्धता आणि नियंत्रण: वैयक्तिक वापरकर्ते chatgpt.com/cyber या संकेतस्थळाला भेट देऊन आणि आपली ओळख पटवून (verify करून), GPT 5 4 Cyber च्या ॲक्सेससाठी विनंती करू शकतात. संस्थात्मक (Enterprise) स्तरावरील टीम्सना त्यांच्या कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत "Trusted Access" साठी विनंती करावी लागेल. काही विशिष्ट प्रसंगी उदाहरणार्थ, जेव्हा 'Zero-Data Retention' (शून्य-माहिती साठवणूक) सुविधा सक्रिय असते, तेव्हा याचा ॲक्सेस प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो; कारण अशा वेळी OpenAI कडे वापरकर्ता, त्याचं कार्य-वातावरण (operating environment) किंवा वापराचा विशिष्ट प्रसंग यांविषयीची थेट माहिती उपलब्ध नसते.
कंपनीनं पुढं म्हटलं की, "आमच्या सायबर सुरक्षा बचावात्मक यंत्रणा हे महिनोनमहिने केलेल्या सततच्या सुधारणांचं फलित आहे. आजच्या मॉडेल्ससाठी वापरण्यात आलेले सुरक्षा उपाय सायबर धोक्यांचे पुरेसे निवारण करतात, ज्यामुळं आमच्या सध्याच्या मॉडेल्सचा व्यापक वापर करणं शक्य झालं आहे."
अँथ्रोपिकसोबत स्पर्धा: हे लॉंच अँथ्रोपिकच्या मिथोस एआय मॉडेलच्या घोषणेनंतर झालं आहे. अँथ्रोपिकनं गेल्या आठवड्यात 'प्रोजेक्ट ग्लासविंग' अंतर्गत मिथोस मॉडेलचं अनावरण केलं होतं, परंतु ते वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं नव्हतं. मिथोसचा ॲक्सेस केवळ सुमारे 40 संस्थांना विशेषतः बचावात्मक सायबरसुरक्षेच्या उद्देशाने देण्यात आला आहे. यात ॲपल, गूगल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या टेक कंपन्यांचा समावेश आहे. ओपनएआयचा दृष्टिकोन हा आपल्या स्पर्धकांशी बरोबरी साधण्याचा एक प्रयत्न असल्याचं दिसतं. दोन्ही कंपन्या आता सायबरसुरक्षा क्षेत्रात एआयच्या क्षमता वाढवण्यासोबतच 'संरक्षकांना' सक्षम करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
ओपनएआयनं स्पष्ट केलं आहे की ही केवळ सुरुवात आहे. येत्या काही महिन्यांत अधिक प्रगत मॉडेल्स रिलीज होणार आहेत आणि सायबर संरक्षण ॲप्लिकेशन्ससाठी फाइन-ट्यूनिंगची प्रक्रिया सुरू राहील. टीएसी (TAC) प्रोग्रामद्वारे अधिकाधिक वैध वापरकर्त्यांना ॲक्सेस देण्याची प्रक्रिया विस्तारली जात आहे. तथापि, संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर पडताळणी आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया कायम आहेत.
