चॅटजीपीटीमध्ये ‘शॉपिंग रिसर्च’ नवं फीचर
ओपनएआयनं चॅटजीपीटीमध्ये ‘शॉपिंग रिसर्च’ फीचर सुरू केलंय. चॅटजीपीटीत तुम्हाला आता उत्तम पर्याय, तुलना, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी मिळेल.
Published : November 25, 2025 at 10:48 AM IST
मुंबई : ओपनएआय कंपनीनं चॅटजीपीटीमध्ये ‘शॉपिंग रिसर्च’ नावाचं नवं वैशिष्ट्य सुरू केलं आहे. आता वापरकर्त्यांना फक्त त्यांना हवी असलेली वस्तू किंवा गोष्ट सांगायची आहे, उर्वरित काम चॅटजीपीटी करेल. हे फीचर सर्व फ्री, प्रो, प्लस आणि गो प्लॅन वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.
शॉपिंग रिसर्च
“आता डझनभर वेबसाइट्समध्ये शोध घेण्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त सांगू शकता – ‘छोट्या अपार्टमेंटसाठी सर्वात शांत कॉर्डलेस स्टिक व्हॅक्यूम शोधा’, ‘या तीन सायकल्समधून कोणती निवडावी हे सांगा’ किंवा ‘कला आवडणाऱ्या चार वर्षांच्या भाचीसाठी भेटवस्तू हवी’ – आणि शॉपिंग रिसर्च तुम्हाला विचारपूर्वक मार्गदर्शन करेल,” असं ओपनएआयच्या अधिकृत ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे.
खूपच तपशीलवार मिळणार उत्तर
चाटजीपीटी तुम्हाला किंमत, खास वैशिष्ट्ये किंवा वापराची खास गरज विचारू शकते. दोन किंवा अधिक प्रॉडक्ट्समधील फरक, त्यांचे तोटे-फायदे याबाबत सखोल माहिती हवी असल्यास थोडा वेळ लागू शकतो, पण उत्तर खूपच तपशीलवार मिळते. तथापि, कंपनीनं स्पष्ट केलं की किंमत किंवा उपलब्धतेबाबत चॅटजीपीटी कधीकधी चुकीची माहिती देऊ शकतं. त्यामुळं अंतिम खरेदीआधी दुकानाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तपासणी करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, होम अँड गार्डन, किचन अँड अप्लायन्सेस, स्पोर्ट्स अँड आउटडोअर या श्रेणींमध्ये हे फीचर विशेष चांगलं काम करतं, असं ओपनएआयचं म्हणणं आहे. भविष्यात ‘इन्स्टंट चेकआऊट’ सुविधेद्वारे थेट खरेदीही करता येणार आहे. ही सुविधा सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली होती. हॉलिडे सीझन तोंडावर आला असताना हे फीचर वेळेवर आलं आहे, ज्यामुळं खरेदी सोपी आणि जलद होणार आहे.
