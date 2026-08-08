OpenAI नं आगामी Astra मॉडेलमध्ये गंभीर सायबरसुरक्षेकडे लक्ष वेधलं
OpenAI चं आगामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल, 'Astra', सायबरसुरक्षा आणि 'एजंटिक कोडिंग' (स्वयंचलित कोडिंग) या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती करत आहे.
Published : August 8, 2026 at 11:03 AM IST
मुंबई:ओपनएआयनं आपल्या आगामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल ‘अॅस्ट्रा’बद्दल महत्त्वाची माहिती जाहीर केली. हे मॉडेल एजंटिक कोडिंग आणि सायबरसुरक्षा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती दाखवत आहे. हे मॉडेल सायबरसुरक्षेतील ‘क्रिटिकल’ पातळी गाठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं कंपनीच्या ‘रेडिनेस फ्रेमवर्क’नुसार म्हटंल आहे. ही माहिती जनतेला, सरकारला आणि एआय सुरक्षा तज्ज्ञांना पारदर्शक ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
वाढलेलं सुरक्षा नियंत्रण :अलीकडील अंतर्गत आणि तज्ज्ञ मूल्यांकनांनुसार, अॅस्ट्राच्या सायबरसुरक्षा कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. रेडिनेस फ्रेमवर्कनुसार, मॉडेलला क्रिटिकल पातळीवर पोहोचल्याचं मानलं जातं, जेव्हा ते मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मजबूत वास्तविक प्रणालींविरुद्ध विविध झिरो-डे एक्स्प्लॉइट ओळखू आणि विकसित करू शकतं. तसंच, उच्च-स्तरीय उद्दिष्टांवर आधारित नवीन एंड-टू-एंड सायबर-हल्ला रणनीती विकसित व अंमलात आणू शकतं. कंपनीनं स्पष्ट केलं की अॅस्ट्रा हे आगामी मॉडेल असून हगिंग फेस एक्स्प्लॉइट प्रकरणाशी त्याचा काही संबंध नाही.
अॅस्ट्रासाठी सुरक्षा नियंत्रणे कडक : या पार्श्वभूमीवर ओपनएआयनं अॅस्ट्रासाठी सुरक्षा नियंत्रणे कडक केली आहेत. यात समर्पित चाचणी वातावरण, मर्यादित नेटवर्क, टूल अॅक्सेस, मॉडेल वेट्सचे मजबूत संरक्षण, एन्क्रिप्शन, वाढीव निरीक्षण यंत्रणा आणि सॅन्डबॉक्स्ड एक्झिक्युशन यांचा समावेश आहे. कंपनीनं अद्याप कडक सुरक्षा आवश्यकता पूर्ण न करणाऱ्या अंतर्गत क्रियाकलापांना स्थगित केलं आहे. एजंटिक अनुप्रयोगांसाठी सर्वंकष निरीक्षण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, जी धोकादायक कार्ये आणि विसंगती ओळखते. ओपनएआय संबंधित सरकारी संस्था आणि एआय सुरक्षा संघटनांसोबत अॅस्ट्राच्या क्षमतांची चाचणी करण्याची योजना आखत आहे. उच्च-जोखीम मूल्यांकनांसाठी प्रस्तावित सुरक्षा नियंत्रणे तृतीय-पक्ष भागीदारांसोबत शेअर केली जातील. कंपनीचा विश्वास आहे की प्रगत सायबर क्षमता असलेली मॉडेल्स डिफेंडर्सना असुरक्षा ओळखून दुरुस्त करण्यास मदत करू शकतात, मात्र जबाबदार वापरावर भर देणे आवश्यक आहे.