भारतात एआय कंपन्यांची मोफत ऑफर्सची स्पर्धा: डेटा संकलनाचा खरा उद्देश?

भारतात ओपनएआय, गूगल आणि पर्प्लेक्सिटी एआय कंपन्यांनी मोफत सुविधा देऊन वापरकर्ते आकर्षित केले; खरा उद्देश बहुभाषिक डेटा संकलन आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरकर्त्यांसाठी ओपनएआय, गूगल आणि पर्प्लेक्सिटी या कंपन्यांनी मोफत सुविधांचा पाऊस पाडलाय. जगातील सर्वात लोकसंख्येच्या देशात बहुभाषिक प्रशिक्षण डेटा गोळा करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून ही स्पर्धा पाहिली जात आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा स्मार्टफोन बाजार असून, येथे 730 दशलक्ष डिव्हाइसेस आहेत. भारतीय सरासरी महिन्याला 21 जीबी डेटा वापरतात आणि प्रति जीबी केवळ 9.2 सेंट (सुमारे 8 रुपये) खर्च करतात, जो जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे. गूगलनं नोव्हेंबरमध्ये रिलायन्स जिओच्या 500 दशलक्ष ग्राहकांना 400 डॉलरचं जेमिनी एआय प्रो सबस्क्रिप्शन 18 महिने मोफत दिलं होतं. त्यानंतर भारताला "एआय प्लस" डिस्काउंट पॅकेजमध्ये समाविष्ट केलं. ओपनएआयनं चॅटजीपीटी गो प्लॅन एक वर्ष मोफत केला, जो पूर्वी भारतात 54 डॉलरला होता आणि इतर 100 देशांमध्ये शुल्क आकारला जातो. हा मोफत प्लॅन फक्त भारतात उपलब्ध आहे.

मोफत प्लॅन्समुळं वापर AI चा वाढला
प्रारंभिक आकडेवारीनुसार, मोफत प्लॅन्समुळं वापरात मोठी वाढ झाली. सेंसर टॉवरच्या माहितीनुसार, चॅटजीपीटीचे भारतातील दैनिक सक्रिय वापरकर्ते वार्षिक 607 टक्क्यांनी वाढून 73 दशलक्ष झाले, जे अमेरिकेपेक्षा दुप्पट आहे. जेमिनीचे दैनिक वापरकर्ते नोव्हेंबरपासून 15 टक्क्यांनी वाढून 17 दशलक्ष झाले, तर अमेरिकेत फक्त 3 दशलक्ष. भारत आता दोन्ही चॅटबॉट्ससाठी दैनिक वापरकर्त्यांच्या बाबतीत सर्वात मोठा बाजार बनला आहे. पर्प्लेक्सिटीनं एअरटेल ग्राहकांना 200 डॉलरचे प्रो टूल एक वर्ष मोफत दिलं, ज्यामुळे अनलिमिटेड अ‍ॅडव्हान्स्ड रिसर्च टूल्स मिळतात. भारत आता पर्प्लेक्सिटीच्या जागतिक दैनिक सक्रिय वापरकर्त्यांच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे, गेल्या वर्षी फक्त 7 टक्के होता.

ओपनएआयच्या भारत प्रमुख प्रज्ञा मिश्रानं सोशल मीडियावर सांगितलं की, हा निर्णय "भारत-प्रथम वचनबद्धता" आणि सगळ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आहे. मात्र, पाच एआय विश्लेषकांच्या मते, भारतीयांच्या भाषिक विविधतेतून मिळणारा डेटा एआय प्रशिक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे. भारतीय वापरकर्त्यांचा मिश्र भाषा आणि बोलींचा डेटा विद्यमान डेटासेटमधील कमतरता भरून काढतो आणि जटिल संवाद पॅटर्न्स शिकवतो. भारतात मोफत ऑफर्स नेहमी यशस्वी ठरतात. मुकेश अंबानीच्या रिलायन्सनं 2016 मध्ये मोफत डेटा देऊन जिओला 500 दशलक्ष ग्राहक मिळवले. चॅटजीपीटीचे भारतात 46 टक्के मासिक वापरकर्ते दररोज अ‍ॅप उघडतात, तर पर्प्लेक्सिटी 20 टक्के आणि जेमिनी 14 टक्के. हैदराबादमधील पीएचडी विद्यार्थी अनीस हसन दररोज तीन तास मोफत चॅटजीपीटी आणि जेमिनी वापरतात. ते म्हणतात, "मोफत प्लॅन चांगला आहे, पण डेटा हार्वेस्टिंगची चिंता आहे. मी ट्रेनिंगसाठी डेटा शेअरिंग ऑप्ट-आउट केलं आहे." ही स्पर्धा भारताला एआय डेटाचा खजिना बनवत आहे, पण गोपनीयतेच्या प्रश्नांनाही तोंड फोडत आहे.

