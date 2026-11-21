OpenAI स्मार्टफोन क्षेत्रात पदार्पण करणार; फॉक्सकॉनची उपकंपनी करणार निर्मिती, जाणून घ्या कधी होईल लाँच..!
'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) तयार करणारी कंपनी 'ओपनएआय' (OpenAI) आता स्मार्टफोनच्या जगात पाऊल ठेवत आहे. या प्रगत स्मार्टफोनची निर्मिती फॉक्सकॉनची (Foxconn) एक उपकंपनी करणार आहे.
Published : November 21, 2026 at 12:45 PM IST
मुंबई : सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखालील 'ओपनएआय' कंपनीनं 'चॅटजीपीटी'च्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. हीच कंपनी आता स्मार्टफोन बाजारपेठेत उतरण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी आपल्या पहिल्या एआय-आधारित स्मार्टफोनच्या निर्मितीच्या दिशेनं वेगानं वाटचाल करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या उपकरणाच्या असेंब्लीचे (जुळणीचे) काम प्रसिद्ध टेक कंपनी 'फॉक्सकॉन'च्या एका उपकंपनीकडं सोपवण्यात आलं आहे. सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा हा स्मार्टफोन 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 मध्ये बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
BIG: OpenAI phone is now real in the supply chain. Foxconn's FIH Mobile has won the assembly order, reported by Securities Times, 19 Nov. FIH is the same Foxconn unit that assembles iPhones. This is not Luxshare anymore. In April, Kuo said Luxshare would build it. Now the order has moved to FIH Mobile. Specs, reported by Ming-Chi Kuo: Custom MediaTek Dimensity 9600, TSMC 2nm N2P LPDDR6 + UFS 5.0, no bottleneck Dual NPU, 2 AI engines at the same time Enhanced ISP, better HDR, camera is for sensing, not just photos pKVM + inline hashing, data isolated and verified in real time Mass production target: 1H 2027 Target: 30M units in 2027-28 Launch: late 2027 or 2028, reported OpenAI has not confirmed the order. No design, no price, no official launch date yet. But 30M units is not a side project. This is OpenAI vs Apple and Samsung, on AI first, not apps first.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 19, 2026
फॉक्सकॉनच्या 'एफआयएच मोबाईल'कडे जबाबदारी: चिनी वृत्तसंस्था 'सिक्युरिटीज टाइम्स' (Securities Times) च्या अहवालानुसार, पुरवठा साखळीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओपनएआयच्या या पहिल्या स्मार्टफोन प्रकल्पाचं महत्त्वाचं काम 'एफआयएच मोबाईल' (FIH Mobile) या कंपनीला मिळालं आहे. ही कंपनी तयार हँडसेटच्या असेंब्लीची जबाबदारी सांभाळणार आहे. 'एफआयएच मोबाईल' ही तैवानमधील दिग्गज टेक कंपनी 'फॉक्सकॉन'ची उपकंपनी असून, ती हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवर (02038.HK) सूचीबद्ध आहे. ही कंपनी जगभरातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी स्मार्टफोन डिझाइन आणि निर्मिती करण्याचं काम करते.
BREAKING: OpenAI's first smartphone is reportedly moving closer to reality, with Foxconn securing assembly orders and read full for expected Specs 👀 According to new supply-chain reports: • Foxconn subsidiary FIH Mobile has reportedly secured orders to assemble OpenAI's smartphone. • Apple suppliers Luxshare, Lingyi iTech and AAC Technologies are also expected to contribute components. • The first device could arrive as early as late 2027, with 2028 also being a possibility. • AI-powered interactions are expected to be at the heart of the experience. This could put OpenAI in direct competition with Apple, Samsung and Google. Here’s what we know so far based on leaks and rumours: • Mass production target: 2027 • Powered by MediaTek Dimensity 9600 custom chip • Built on next-gen TSMC process • Focus on real-world AI + camera HDR • Dual NPU for serious AI power • LPDDR6 + UFS 5.0 = faster everything Device Looks solid on Paper Why it matters: • AI phone race is heating up • OpenAI entering hardware = big shift • Could change how we use phones daily 30M units expected in 2028. The potential reason for their smartphone is a favourable IPO in 2027 as Anthropic did recently. Imagine a smartphone built around ChatGPT, where AI isn't just an assistant but the core of the entire experience. The next big smartphone battle could be AI vs traditional smartphones. 👀 OpenAI has yet to officially confirm the project or its specifications.— Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) November 20, 2026
2027 किंवा 2028 मध्ये लाँच होण्याची शक्यता: चीनमधील 'कैलिअन प्रेस' (Cailian Press) च्या एका स्वतंत्र अहवालानुसार, ओपनएआयचा पहिला मोबाईल फोन 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 मध्ये बाजारात येऊ शकतो. मात्र, ओपनएआयनं अद्याप अधिकृतपणे या प्रकल्पाची पुष्टी केलेली नाही, तरीही चीनमधील अहवालांनुसार यात इतरही काही मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग असू शकतो. यामध्ये लक्सशेअर प्रिसिजन (Luxshare Precision), लिंगयी आयटेक (Lingyi iTech) आणि एएसी टेक्नॉलॉजीज (AAC Technologies) सारख्या प्रमुख पुरवठादारांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
OpenAI is reportedly working on its first smartphone, and Foxconn is involved in building it 👀 According to a new supply-chain report: • Foxconn's Fuzhikang Group has secured the assembly order. • Launch is expected by late 2027 or possibly 2028. • Luxshare, Lingyi and AAC Technologies are reportedly involved in component supply. Expected hardware: • Custom MediaTek Dimensity 9600 • TSMC 2nm N2P process • Enhanced HDR ISP • Two dedicated AI processors for vision and language But the biggest difference could be the software. The phone is reportedly being designed around an AI agent with continuous context awareness, rather than relying on traditional standalone apps. Could OpenAI become the next serious player in the smartphone market? The project and specifications remain unconfirmed.— Saurav (@Saurav_DJ47) November 19, 2026
कस्टम मीडियाटेक (MediaTek) चिप : प्रसिद्ध टेक टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी, विश्लेषक मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) यांच्या माहितीचा हवाला देत, या आगामी फोनच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकला आहे. यात 2-नॅनोमीटर (2nm) तंत्रज्ञानावर आधारित 'मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9600' (MediaTek Dimensity 9600) हा विशेष प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे. उच्च-वेगवान कामगिरीसाठी, या उपकरणात अत्याधुनिक LPDDR6 रॅम (RAM) आणि UFS 5.0 अंतर्गत स्टोरेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, डेटा सुरक्षा आणि रिअल-टाइम पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी यात PKVM आणि इनलाइन हॅशिंगसारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
ड्युअल एआय इंजिन्स : या स्मार्टफोनचे सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची एआय (AI) क्षमता. यात दोन स्वतंत्र NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग युनिट्स/एआय इंजिन्स) असतील, जे एकमेकांच्या समन्वयानं काम करतील. तसंच, यात प्रगत HDR सेन्सर आणि इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) असेल. या फोनमधील कॅमेरा केवळ फोटो काढण्यापुरता मर्यादित नसेल; तो परिसराचं रिअल-टाइम आकलन (real-time sensing) करण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे, ज्यामुळं एआयला वापरकर्त्याच्या परिस्थितीबद्दल अधिक चांगली समज मिळेल. जर OpenAI नं असं उपकरण लाँच केलं, तर ते एक 'एजंट-आधारित' (agentic) अनुभव देईल, जो पारंपारिक स्मार्टफोनपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. यात पारंपारिक ॲप्सऐवजी, 'एआय एजंट्स' आणि चॅटजीपीटी (ChatGPT) सारख्या क्षमता केंद्रस्थानी असतील. या 'एजंट-आधारित उपकरणा'च्या संकल्पनेनुसार, हा फोन केवळ वापरकर्त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही, तर वापरकर्त्याच्या सूचनांचे अर्थ लावून विविध ॲप्स आणि सेवांवर स्वतःहून कार्ये पूर्ण करेल. थोडक्यात सांगायचं तर, हा फोन एका बुद्धिमान डिजिटल सहाय्यकाप्रमाणे (intelligent digital assistant) काम करेल.
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