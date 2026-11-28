ओपनएआयनं ठोकला ॲपल विरुद्ध प्रतिदावा
ओपनएआय (OpenAI) नं अमेरिकेत ॲपल (Apple) विरुद्ध प्रतिदावा (counterclaims) ठोकला आहे. यामध्ये त्यांनी ॲपलवर व्यासायिक गुपितं चोरल्याचाआरोप केलाय.
Published : November 28, 2026 at 3:36 PM IST
हैदराबाद: दोन प्रमुख अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. शुक्रवारी, ओपनएआयनं (OpenAI) कॅलिफोर्नियातील फेडरल कोर्टात ॲपलविरुद्ध प्रतिदावा दाखल केला असून, ॲपलनं आपल्या व्यावसायिक गुपितांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी, जुलैमध्ये, ॲपलनं ओपनएआय आणि त्याचे दोन कर्मचारी टँग टॅन आणि चांग लिऊ यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. ॲपलच्या मते, या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीची गोपनीय माहिती (किंवा "मालकी हक्काच्या पद्धती") ओपनएआयकला दिली. टँग टॅन यांनी ॲपलमध्ये आयफोन आणि ॲपल वॉचसाठी उत्पादन डिझाइनचे उपाध्यक्ष म्हणून दीर्घकाळ काम केले होतं. ते 'आयओ प्रॉडक्ट्स' (io Products) नावाच्या एका स्टार्टअपमध्ये सामील झाले होते, जे नंतर त्याचं ओपनएआयनं अधिग्रहित केलं होतं.
OpenAI’s countersuit against Apple exposes the structural friction of AI hardware moat-building: ODM supply-chain lock-in, persistent Apple ID/device telemetry on ~400 ex-engineers, and alleged IP espionage targeting next-gen edge form factors. #OpenAI #Apple https://t.co/xTjrfgPvdU— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2026
ॲपल कर्मचाऱ्यांवर ठेवतं लक्ष? : ओपनएआयच्या मते, ॲपल आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित कार्यांसाठी त्यांची व्यक्तिगत उपकरणे आणि खाती वापरण्यास प्रोत्साहित करतं. जेव्हा एखादा कर्मचारी कंपनी सोडतो, तेव्हा त्यांची व्यावसायिक आणि वैयक्तिक खाती वेगळी ठेवणे कठीण होते. ओपनएआयचा आरोप आहे की ॲपल या वैयक्तिक उपकरणांवर आणि खात्यांवर अनधिकृत नियंत्रण ठेवतं, ज्यामुळे कंपनीला माजी कर्मचाऱ्यांच्या ठिकाणाचा सहजपणे मागोवा घेता येतो. ओपनएआयच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांनी ॲपल सोडून ओपनएआयमध्ये प्रवेश केला आहे. ओपनएआयचा असाही दावा आहे की, इतर कर्मचाऱ्यांना कंपनी सोडण्यापासून परावृत्त करण्याच्या प्रयत्नात ॲपल या व्यक्तींना धमकावण्याचा प्रयत्न करतंय.
गोपनीय माहिती चोरल्याचा आरोप: ओपनएआयनं असा दावा केला आहे की, ॲपलनं एका माजी कर्मचाऱ्याला पुन्हा आपल्या कंपनीत कामावर घेतलं आहे. हा कर्मचारी सहा महिनं ओपनएआयमध्ये कार्यरत होता. त्या काळात त्यानं नवीन उपकरणे आणि भविष्यातील हार्डवेअर योजनांशी संबंधित गोपनीय माहिती मिळवली होती. ओपनएआयच्या म्हणण्यानुसार, ज्या काळात हे घडलं, त्यावरून असं वाटतं, तो कर्मचारी आमच्या मालकीची माहिती चोरण्यासाठीच ओपनएआयमध्ये आला होता आणि त्यानंतर त्याने कंपनी सोडली.
ॲपलनं ओपनएआयचं आरोप फेटाळले :ॲपलचे म्हणणे आहे की, ओपनएआयचा हा प्रतिदावा केवळ एक 'स्टंट' (gimmick) आहे. मात्र, दोन्ही कंपन्या एआय उत्पादनांच्या शर्यतीत एकमेकांच्या समोर उभ्या आहेत. ओपनएआय अशी एआय-आधारित वैयक्तिक उपकरणे विकसित करत आहे, जी या क्षेत्रात ॲपलला आव्हान देऊ शकतात.
@OpenAI countersued @Apple on Friday in California federal court, accusing Apple of stealing trade secrets and threatening suppliers working on OpenAI's AI devices. Apple sued first in July over hardware files taken by former employees. The countersuit says an employee who returned to Apple shared OpenAI product plans and supplier details. ChatGPT reached the iPhone through this partnership in 2024. Now the two are fighting over the next AI gadget, with trial set for July 19, 2027.— Andru Edwards (@AndruEdwards) November 28, 2026