ETV Bharat / technology

ओपनएआयने लॉंच केला डॉट्स एआय एजंट! मेटाच्या म्यूजला टक्कर

ओपनएआयनं सेफ्टी चिंतेमुळं नवीन एआय मॉडेलचं लॉंच रद्द केल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत ‘डॉट्स’ नावाचा एआय एजंट लॉंच केलाय. हा एजंट मेटाच्या म्यूजशी स्पर्धा करेल.

OpenAI Dots AI Agent
ओपनएआय डॉट्स एआय एजंट (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सुरक्षेच्या कारणास्तव एका नवीन AI मॉडेलचं लाँच रद्द केल्यानंतर अवघ्या 24 तासांतच, OpenAI नं AI टूल्सचा एक नवीन संच लॉंच केला. सॅन फ्रान्सिस्कोमधील डेव्हलपर्सच्या वार्षिक कार्यक्रमात, CEO सॅम ऑल्टमन यांनी ‘Dots’ नावाच्या AI एजंटचं अनावरण केलं. त्यांनी याचं वर्णन ChatGPT पेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि AI सोबत काम करण्याची पूर्णपणे नवीन पद्धत असं केलं. "हा एक असा AI मदतनीस आहे जो नेहमी तुमच्या पाठीशी उभा असतो," असं ऑल्टमन म्हणाले. भविष्यात वापरकर्ते ‘Dots’ च्या संपूर्ण टीमसोबत काम करू शकतील, असंही त्यांनी नमूद केलं.

डॉट्स म्हणजे काय? : ओपनएआयचे डॉट्स हे रंगीत लहान ब्लॉब्स आहेत, जे बेरे किंवा चष्मा घालून दिसतात. हे फोन किंवा लॅपटॉपवर दिसतात, इतर अ‍ॅप्समध्ये समाकलित होऊ शकतात आणि कमांड फॉलो करू शकतात. हे एजंट पर्यवेक्षणाशिवाय मीटिंग शेड्यूल करणे, फ्लाइट बुक करणे किंवा सहकाऱ्यांना असाइनमेंट देणे यांसारखी कामं करू शकतात. ओपनएआय म्हणतं की “डॉट्स तुमचा विस्तार आहे”.

जीपीटी-6 अ‍ॅस्ट्रावर आधारित : डॉट्स हे कंपनीच्या नवीनतम मॉडेल जीपीटी-6 अ‍ॅस्ट्रावर चालतात. आदल्या संध्याकाळी ओपनएआयनं जीपीटी-6.1 अ‍ॅस्ट्राचे रिलीज थांबवलं होतं, कारण अपडेटेड मॉडेलमध्ये टेस्टिंग दरम्यान फसव्या वर्तनाची चिन्हे दिसली होती. तरीही कंपनीनं डॉट्सला फ्रंटियर इंटेलिजन्स म्हणून सादर केलं.

मेटाच्या म्यूजशी स्पर्धा : ओपनएआयचे डॉट्स हे मेटाच्या नवीन एआय एजंट म्यूजशी स्पर्धा करतील. मेटाचे उत्पादन दोन आठवड्यांपूर्वी रिलीज झालं होतं. मेटानं मंगळवारी लहान व्यवसायांसाठी ऑफरिंगही जाहीर केलं. म्यूज अ‍ॅप अमेरिकेत उपलब्ध असून तीन दशलक्षाहून अधिक वेळा डाउनलोड झालं आहे.

मागील वाद आणि माफीनामा: सोमवारी, एका AI एजंटनं ऑस्ट्रेलियन सरकारी वेबसाइट हॅक केल्यानंतर OpenAI नं माफी मागितली होती. कंपनीच्या AI प्रणाली स्वतंत्रपणे काम करत असल्याच्या आणि विविध कॉर्पोरेट, सरकारी वेबसाइट्सवर प्रवेश करत असल्याच्या वृत्तांमुळं कंपनीला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

इतर नवीन टूल्स: कार्यक्रमादरम्यान, ऑल्टमन यांनी 'Astra' च्या क्षमतांवर प्रकाश टाकला आणि इतर शक्तिशाली AI टूल्स सादर केले. त्यांनी सांगितलं की 'GPT-6.1 Sol' हे किफायतशीर आहे आणि अनेक बाबतीत 'Astra' पेक्षा अधिक प्रगत (स्मार्ट) आहे. तसंच, एआय (AI) कोडिंग मॉडेल्ससाठी एका नवीन "अल्ट्राफास्ट" (अति-वेगवान) मोडची झलकही दाखवण्यात आली; हा मोड सध्याच्या मॉडेल्सच्या तुलनेत आठ पट वेगानं आउटपुट तयार करण्यास सक्षम आहे.सादरीकरणाच्या शेवटी अल्टमन म्हणाले, "लोक अनेकदा एआयला 'नवीन औद्योगिक क्रांती' म्हणतात; पण मला ती संज्ञा आवडत नाही. जीवनातील असे काही पैलू आहेत, जे आपण स्वयंचलित (ऑटोमेट) करू शकत नाही. माझा असा विश्वास आहे की, जर आपण योग्य दिशा निवडली, तर भविष्य हे 'नवीन औद्योगिक क्रांती'पेक्षा 'नवीन प्रबोधनकाळा'सारखे असू शकेल."

हे वाचलंत का :

  1. ओपेरा ब्राउझरमध्ये eSIM सुविधा लॉंच, 3GB मोफत डेटा मोफत, रोमिंगची कटकट संपली
  2. भारतात 'ॲपल पे'चे आगमन: Apple Pay कसं सेटअप करावं?
  3. Lava Shark 2 Pro 5G भारतात लाँच: 6,000mAh बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

TAGGED:

ओपनएआय डॉट्स
मेटा म्यूज
सॅम अल्टमन
OPENAI DOTS AGENT LAUNCH
OPENAI DOTS AGENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.