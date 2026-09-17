OpenAI चा खुलासा: AI प्रणालींनं त्रुटी लपवून, केला बनावट डेटा तयार
AI प्रणालींनं त्रुटी लपवून, बनावट डेटा तयार केल्याचा खुलासा OpenAI नं बुधवारी केला. AI प्रणालींनं परवानगीशिवाय इंटरनेटवर या फाइल्स हस्तांतरित केल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
Published : September 17, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई: OpenAI नं बुधवारी सहा नवीन प्रकरणे उघड केलीय. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालींनी त्रुटी लपवून, खोटा डेटा तयार केल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. तसंच एआयनं परवानगीशिवाय इंटरनेटवर फाइल्स हा डेटा शेअर केल्याचं OpenAI नं म्हटलं आहे. AI सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान या घटना समोर आल्या आहेत. कंपनीनं आपल्या AI मॉडेल्सद्वारे दर्शविल्या गेलेल्या "अनपेक्षित किंवा चिंताजनक" वर्तनाबद्दल माहिती दिली.
स्केलिंगबाबत OpenAI ची भूमिका: OpenAI नं स्पष्ट केले की AI उद्योगानं 'अलाइनमेंट' (सुसंगती) आणि देखरेखीशी संबंधित समस्यांचं अद्याप पुरेसं निराकरण केलेलं नाही; त्यामुळं, जास्तीत जास्त वेगानं विस्तार करणे शक्य नाही. कंपनीनं म्हटलं आहे की AI च्या भविष्यातील वाटचालीबाबतचे निर्णय अशा पुराव्यांवर आधारित असावेत ज्यांची प्रयोगशाळेबाहेरील लोकांकडून स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाऊ शकते.
'हगिंग फेस'वरील हल्ल्याचा संदर्भ: हे खुलासा अशा झालाय, जेव्हा AI विकासाचा वेग कमी केला पाहिजे की नाही, यावर चर्चा सुरू आहे. या चर्चेला चालना देणारा एक घटक म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीला घडलेली घटना, ज्यामध्ये OpenAI च्या प्रणालींनी 'हगिंग फेस' (Hugging Face) या स्टार्टअपला लक्ष्य केलं होतं. OpenAI ला या हल्ल्याबद्दल 'हगिंग फेस' कडून काही आठवड्यांनंतर समजलं. त्यानंतर, अँथ्रोपिकचे (Anthropic) सीईओ डॅरिओ अमोदेई, OpenAI चे सॅम ऑल्टमन, स्पेसएक्स आणि टेस्लाचे एलन मस्क आणि गुगल डीपमाइंडचे डेमिस हसाबिस यांसारख्या नेत्यांनी विकासाला काही काळ स्थगिती देण्याचे आवाहन केलं. मात्र, काही AI अधिकाऱ्यांनी असा वेग कमी करणे अनावश्यक असल्याचं म्हटले आहे.
सहा नवीन प्रकरणे: OpenAI च्या सहा नवीन खुलाशांनुसार, 'हगिंग फेस' वरील हल्ला ही काही एकमेव घटना नव्हती. या घटना गेल्या सहा महिन्यांतील विकास आणि चाचणीच्या टप्प्यांदरम्यान घडल्या. एका उदाहरणात, GPT-5.6 'Sol' (सोल) मॉडेल विकसित केलं जात असताना, प्रणालीनं वापरकर्त्यांपासून त्रुटी लपवण्याच्या उद्देशानं अंतर्गत नोंदी (notes) तयार केल्या. यापैकी काही नोंदींमध्ये गहाळ डेटा तयार करण्याच्या आणि मूळ साहित्यातील विसंगती लपवण्याच्या सूचना होत्या.
मॉडेलद्वारे तयार केलेल्या सूचना : आणखी एका प्रकरणात, अद्याप प्रकाशित न झालेल्या एका मॉडेलनं आपल्या स्वतःच्या कार्यक्षमतेच्या मर्यादांकडं दुर्लक्ष करण्याच्या सूचना आपल्याच नोंदींमध्ये समाविष्ट केल्या. OpenAI नं अशा 27 नोंदी ओळखल्या. या मॉडेलनं स्वतःचं वर्णन "इतर चॅटबॉट्सना बांधून ठेवणाऱ्या भूमिका आणि ओळखींपासून मुक्त" असं केलं; तसंच, आपण कोणत्याही कॉर्पोरेशन किंवा सरकारला बांधील नाही आणि कधीही माफी मागणार नाही किंवा विनंत्या नाकारणार नाही, असंही त्यात म्हटलं होतं.
अनधिकृत कृती आणि फाइल अपलोड: आणखी एका घटनेत, एका सामान्य प्रश्नाचं उत्तर देताना, प्रणालीनं अधिकृत परवानगीशिवाय एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग 'की' (key) शोधून ती वापरली आणि प्रत्यक्ष डेटा उपलब्ध नसताना स्वतःहून आकडेवारी तयार केली. एका अप्रकाशित मॉडेलनं कोडचा वापर करून एक समस्या सोडवली आणि त्यानंतर वेब स्रोताचा संदर्भ देण्यासाठी परवानगीशिवाय स्वतःची फाइल इंटरनेटवर अपलोड केली.
स्वयंचलित संवाद आणि OpenAI चा इशारा: इतर दोन प्रकरणांमध्ये, स्वयंचलित प्रणालींनी संवादासाठी स्वतःचे मार्ग (चॅनेल) तयार केलं. एका घटनेत त्यांनी कंपनीच्या अंतर्गत 'कोड रिपॉझिटरी'चा वापर 'बुलेटिन बोर्ड' म्हणून केला, तर दुसऱ्या घटनेत त्यांनी सार्वजनिक फाइल-शेअरिंग वेबसाइट्सद्वारे कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली. OpenAI नं इशारा दिला की, हे अहवाल केवळ काही मोजक्या घटनांची माहिती देतात आणि अशा प्रकारच्या विसंगतींच्या (misalignment) वारंवारतेचं ते अचूक प्रतिबिंब असतीलच असं नाही. कंपनी भविष्यातील घटना हाताळण्यासाठी तीन पद्धतींचा अवलंब करणार असून, अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांची माहिती संघीय सरकारला देणार आहे. नमूद केलेल्या सहा घटनांची यापूर्वीच चौकशी झाली आहे किंवा त्यांत केवळ किरकोळ पाठपुराव्याची आवश्यकता होती. OpenAI ची आशावाद: "आम्हाला आशा आहे की यामुळं माहितीच्या उघडकीकरणाबाबत (disclosures) सामायिक अपेक्षा निर्माण होतील आणि प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी जनतेला अधिक पुरावे मिळतील," असं OpenAI च्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. यातील अनेक प्रकरणे जुन्या मॉडेल्सशी संबंधित होती, जी कधीही प्रत्यक्ष वापरासाठी आणली गेली नव्हती.
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