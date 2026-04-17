ओपनएआयच्या कोडेक्समध्ये अपडेट: कोडिंगपलीकडे पूर्ण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट साथीदार

ओपनएआय कोडेक्समध्ये मोठे अपडेट आले आहे. यात कॉम्प्युटर नियंत्रण, मेमरी, ऑटोमेशन आणि 90+ प्लगइन्ससह पूर्ण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं काम करता येईल.

Published : April 17, 2026 at 12:26 PM IST

हैदराबाद : ओपनएआयनं 16 एप्रिल 2026 रोजी कोडेक्स डेस्कटॉप अ‍ॅपमध्ये मोठं अपडेट जाहीर केलं. पूर्वी मुख्यतः कोड लिहिण्यापुरतंच मर्यादित असलेलं कोडेक्स आता पूर्ण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सायकलमध्ये सक्रिय सहाय्यक बनलं आहे. यात कॉम्प्युटर नियंत्रण, मेमरी, ऑटोमेशन आणि डेव्हलपर टूल्सशी एकीकरण यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. यामुळं वापरकर्ते काम सुरू करण्यापासून ते पूर्ण करण्यापर्यंत सर्व टप्प्यांवर कोडेक्सचा वापर करू शकतील. सध्या 30 लाखांहून अधिक साप्ताहिक वापरकर्ते असलेल्या कोडेक्सला हे अपडेट “कोडेक्स फॉर (अल्मोस्ट) एव्हरीथिंग” म्हणून ओळखलं जात आहे.

नवीन वैशिष्ट्ये : या अपडेटचा मुख्य भाग आहे ‘कॉम्प्युटर यूज’ वैशिष्ट्य. कोडेक्स आता वापरकर्त्याच्या कॉम्प्युटरवर स्वतःचं कर्सर वापरून पाहू शकतं, क्लिक करू शकतं आणि टाइप करू शकतं. हे मॅकवर पार्श्वभूमीत चालतं, ज्यामुळं अनेक एजंट्स समांतर काम करू शकतात. वापरकर्त्याच्या कामात व्यत्यय न येता अॅप्स चाचणी, फ्रंटएंड बदल किंवा API नसलेल्या टूल्समध्ये काम करणं शक्य झालं आहे. याशिवाय इन-ऍप ब्राउझरची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळं वेब पेजेसशी थेट संवाद साधता येतो. हे फ्रंटएंड आणि गेम डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त आहे. कोडेक्समध्ये आता बिल्ट-इन इमेज जनरेशनची सुविधा आहे. GPT-Image-1.5 मॉडेल वापरून मॉकअप्स, डिझाइन एलिमेंट्स आणि गेम अॅसेट्स तयार करता येतात. स्क्रीनशॉट्स आणि कोडसोबत इमेज रिफाइन करण्याची क्षमता कार्यप्रवाह अधिक सुव्यवस्थित करते.

सुधारित टूल्स आणि एकीकरण : कोडेक्समध्ये मेमरी वैशिष्ट्य जोडण्यात आलं आहे, ज्यामुळं पूर्वीच्या कामांचा संदर्भ लक्षात ठेवून भविष्यातील कामे अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता येतात. ऑटोमेशन टूल्सद्वारे पुनरावृत्ती होणारी कामे स्वयंचलित करता येतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 90 हून अधिक (काही ठिकाणी 100+ पर्यंत) नवीन प्लगइन्स जोडण्यात आले आहेत. JIRA, GitLab, Microsoft अ‍ॅप्स, Atlassian, CircleCI यासारख्या टूल्सशी एकीकरण झालं आहे. यामुळं कोडेक्स संदर्भ गोळा करू शकते आणि विविध प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई करू शकते. हे अपडेट मुख्यतः मॅकवर उपलब्ध असून, लवकरच विंडोजसाठीही येणार आहे.

हे अपडेट कोडेक्सला केवळ कोडिंग टूल न राहता पूर्ण वर्कस्पेस बनवतं. डेव्हलपर्ससाठी हे एक स्वायत्त साथीदार ठरेल. ओपनएआय भविष्यातील ‘सुपर अ‍ॅप’च्या दिशेनं पहिलं पाऊल उचलत असल्याचं यातून दिसतंय.

