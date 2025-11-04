भारतातील युजर्ससाठी चॅटजीपीटी गो प्लॅन आजपासून फ्री, सबस्क्रिप्शन सक्रिय करण्यासाठी जाणून घ्या प्रक्रिया
4 नोव्हेंबरपासून ओपनएआयनं भारतातील युजर्ससाठी चॅटजीपीटी गो प्लॅन (OpenAI ChatGPT Go plan) एक वर्ष मोफत केला. प्रगत एआय फीचर्स आता सबस्क्रिप्शनशिवाय उपलब्ध आहेत.
Published : November 4, 2025 at 9:51 AM IST
हैदराबाद : ओपनएआयनं भारतातील सर्व युजर्ससाठी आजपासून चॅटजीपीटी गो प्लॅन पूर्णपणे मोफत (OpenAI ChatGPT Go plan free ) केला आहे. ही ऑफर एक वर्षासाठी लागू असून, आता भारतीय युजर्सना सबस्क्रिप्शन (ChatGPT Go subscription) फी न देता प्रगत एआय फीचर्सचा लाभ घेता येणार आहे. पूर्वी हा प्लॅन दरमहा 399 किंवा सुमारे 5 अमेरिकन डॉलरला उपलब्ध होता. भारत ही ओपनएआयची दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा बाजारपेठ असल्यानं, कंपनीनं येथे एआय टूल्सचा विस्तार करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे. या योजनेमुळं शिक्षण, व्यवसाय, कोडिंग आणि क्रिएटिव्ह प्रकल्पांसाठी चॅटजीपीटीचा वापर करणाऱ्या लाखो भारतीयांना फायदा होईल.
ओपनएआयच्या या निर्णयामुळं भारतातील एआयला चालना मिळेल. कंपनीनं सांगितले की, ही योजना भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशनशी सुसंगत आहे, ज्यामुळं एआय साक्षरता आणि उद्योगांमध्ये नाविन्य वाढेल. ओपनएआय शिक्षण आणि नागरी संस्थांशी सहकार्य करत असून, मेट्रो शहरांपलीकडं ग्रामीण भागातही एआय पोहोचवण्यावर भर देत आहे.
चॅटजीपीटी गोचे फायदे
चॅटजीपीटी गो हा मध्यम स्तरावरील प्लॅन असून आहे. यात जीपीटी-5 मॉडेलचा वापर होतो, ज्यामुळं उत्तरं जलद, अचूक आणि स्मूथ मिळतात.
- फ्री व्हर्जनपेक्षा 10 पट जास्त मेसेज लिमिट्स.
- 10 पट जास्त इमेज जनरेशन आणि फाइल अपलोड्स.
- 2 पट जास्त मेमरी, ज्यामुळं चॅटबॉट आधीच्या संवादांची आठवण ठेवून वैयक्तिक उत्तरं देतो.
- लांब संवाद, डॉक्युमेंट्सचे सारांश किंवा विश्लेषण, इमेज क्रिएशन.
- काम, अभ्यास किंवा वैयक्तिक वापरासाठी कंटेंट जनरेशन.
हा प्लॅन फ्री व्हर्जनपेक्षा वेगवान आणि स्मार्ट उत्तरं देतो, ज्यामुळं युजर्सना प्रगत एआयचा अनुभव मिळतो. ओपनएआयचे उपाध्यक्ष आणि चॅटजीपीटी प्रमुख निक टर्ली यांनी सांगितलं, “भारतातील पहिल्या डेव्हडे एक्स्चेंज इव्हेंटच्या पूर्वी, आम्ही चॅटजीपीटी गो एक वर्ष मोफत करत आहोत. यामुळं अधिक लोकांना प्रगत एआयचा लाभ मिळेल आणि ते नवीन गोष्टी शिकतील, तयार करतील.” त्यांनी एक्सवर पोस्ट केलं की, हा प्लॅन 399ला उपलब्ध होता, पण आता मोफत आहे.
सध्याच्या सबस्क्रायबर्सना अपग्रेड
भारतातील विद्यमान चॅटजीपीटी गो सबस्क्रायबर्सना आपोआप 12 महिन्यांच्या मोफत प्लॅनमध्ये अपग्रेड केले जाईल. कॅन्सल किंवा री-अप्लाय करण्याची गरज नाही. एक वर्षानंतर सामान्य किंमत लागू होईल.
कसं घ्याल लाभ?
ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी चॅटजीपीटी वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅपवर लॉग इन किंवा साइन अप करा. लॉग इन केल्यानंतर पात्र युजर्सना चॅटजीपीटी गो मोफत सक्रिय करता येईल. ऑफर आता लाईव्ह आहे. ओपनएआयची ही योजना भारतातील एआय क्रांतीला बळ देईल. लाखो युजर्सना प्रगत टूल्स मोफत मिळाल्यानं नाविन्य आणि उत्पादकता वाढेल.
चॅटजीपीटी गो मोफत सक्रिय करण्यासाठी खालील प्रक्रिया फॉलो कारा...
1. चॅटजीपीटी वेबसाइट किंवा अॅप उघडा.
ब्राउजरमध्ये chatgpt.com (https://chatgpt.com) उघडा किंवा
मोबाइलवर ChatGPT अॅप (iOS/Android) डाउनलोड करा आणि उघडा.
2. लॉग इन किंवा साइन अप करा
- ईमेल/गूगल/मायक्रोसॉफ्ट खात्याने लॉग इन करा.
- नवीन युजर असल्यास Sign up करा (भारतीय फोन नंबर/ईमेल वापरा).
3. प्रोफाइल आयकॉनवर क्लिक करा.
- डाव्या खालील प्रोफाइल आयकॉन (किंवा ☰ मेनू) उघडा.
- Upgrade to Go किंवा ChatGPT Go पर्याय दिसेल.
4. चॅटजीपीटी गो निवडा.
- ChatGPT Go प्लॅनवर क्लिक करा.
- “Free for 1 year (India)” असा मेसेज दिसेल.
5. मोफत सक्रिय करा.
- Activate for Free किंवा Get Go Free बटण दाबा.
- कोणतेही पेमेंट तपशील भरण्याची गरज नाही.
6. यशस्वी झाल्याची पुष्टी मिळवा
- “ChatGPT Go activated for 1 year” असा मेसेज येईल.
- आता 10x मेसेज लिमिट, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड सक्रिय होतील.
