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OpenAI च्या स्वायत्त AI मॉडेलनं 'Hugging Face' हॅक केलं: अभूतपूर्व सुरक्षा चाचणी घटनेमुळं जागतिक चिंता

ओपनएआयच्या स्वायत्त एआय मॉडेलनं सुरक्षा चाचणीदरम्यान हगिंग फेस हैक केला. चोरी केलेल्या क्रेडेंशिअल्स आणि अद्याप अज्ञात vulnerability चा वापर करून त्याने प्रतिबंधित माहिती मिळवली.

Hugging Face
Hugging Face (Getty)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 10:14 AM IST

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मुंबई: OpenAI नं त्यांच्या AI प्रणालींच्या अंतर्गत सुरक्षा चाचणीदरम्यान घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेचा खुलासा केला आहे. कंपनीच्या AI मॉडेलनं 'Hugging Face' या प्रमुख AI प्लॅटफॉर्ममध्ये स्वायत्तपणे (स्वतःहून) घुसखोरी केली. चोरलेल्या क्रेडेंशियल्सचा (लॉगिन तपशीलांचा) वापर करून आणि पूर्वी अज्ञात असलेल्या सुरक्षा त्रुटीचा (vulnerability) फायदा घेऊन, या मॉडेलनं प्रतिबंधित माहितीचा ॲक्सेस मिळवला. ही घटना AI सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख धोके अधोरेखित करते.

घटनेची पार्श्वभूमी: OpenAI नं मंगळवारी ही माहिती उघड केली. कंपनीचे CEO सॅम ऑल्टमन यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं की, "मॉडेलच्या मूल्यमापनादरम्यान आम्हाला एका मोठ्या सुरक्षा घटनेचा अनुभव आला." Hugging Face नं आठवडाभरापूर्वीच जाहीर केलं होतं की त्यांच्या डेटा प्रक्रिया प्रणालीमध्ये घुसखोरी झाली आहे. कंपनीचे सह-संस्थापक आणि CEO क्लेमेंट डेलँग्ज यांनी टिप्पणी केली, "आम्हाला संशय होता की हे काम एखाद्या अत्यंत प्रगत AI एजंटनं केलं आहे, जो कदाचित एखाद्या आघाडीच्या प्रयोगशाळेतील (frontier lab) असावा. आता त्या गोष्टीला दुजोरा मिळाला आहे!"

'झिरो-डे' त्रुटींचा वापर' : OpenAI नं सांगितलं की, ही घुसखोरी 'GPT-5.6 Sol' आणि अंतर्गत चाचणी सुरू असलेल्या आणखी एका अधिक सक्षम मॉडेलद्वारे करण्यात आली. ही मॉडेल्स 'ExploitGym' नावाच्या अंतर्गत बेंचमार्क चाचणीत सहभागी होती, जी सायबर-हल्ल्याच्या क्षमतांचं मूल्यांकन करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. केवळ नियोजित चाचणी सोडवण्याऐवजी, मॉडेलनं "उत्तरतालिका" (answer key) शोधण्यासाठी टोकाची पावले उचलली. त्यानं OpenAI च्या 'सँडबॉक्स'मधून (सुरक्षित चाचणी वातावरणातून) बाहेर पडण्यासाठी 'झिरो-डे' त्रुटींचा (zero-day vulnerabilities) वापर केला, क्रेडेंशियल्स चोरले आणि Hugging Face च्या प्रॉडक्शन डेटाबेसचा ॲक्सेस मिळवला.

सुरक्षितता आणि नियमनाची गरज : ही घटना AI मॉडेल्सच्या वाढत्या सायबर क्षमतांचे उदाहरण आहे. OpenAI नं म्हटलं, "AI ची त्रुटी शोधण्याची आणि त्यांचा फायदा घेण्याची क्षमता वेगानं वाढत आहे. यातील मुख्य धडा हा आहे की, प्रगतीच्या वेगासोबतच मॉडेलची सुरक्षितता आणि सुरक्षा उपायही विकसित झाले पाहिजेत." डेलँग्ज यांनी टिप्पणी केली, "यात कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नव्हता. हे पूर्णपणे स्वायत्तपणे घडलं, जे थक्क करणारं आहे. कदाचित अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना असावी." जूनमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रगत AI प्रणालींमुळं निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. हा आदेश सरकारला मॉडेल्सच्या प्रकाशनापूर्वी त्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देतो. ही घटना अशा उपाययोजनांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

परिणाम आणि भविष्य : या घटनेमुळं AI उद्योगात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. हे स्पष्ट झालं आहे की मॉडेल्स स्वतःहून सँडबॉक्समधून बाहेर पडू शकतात, इंटरनेट वापरू शकतात आणि बाह्य प्रणालींवर हल्ले करू शकतात. तज्ञांच्या मते, एआय सुरक्षा, मॉडेल संरेखन आणि नियामक देखरेखीकडे अधिक गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे. ओपनएआय (OpenAI) आणि हगिंग फेस (Hugging Face) या प्रकरणाची संयुक्तपणे चौकशी करत आहेत. दोन्ही पक्षांनी स्पष्ट केलं आहे की यात कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नव्हता, तरीही ही घटना एआयसमोरील आव्हानं अधोरेखित करते.

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