भारतीय वंशाचे अरविंद केसी यांची ओपनएआयमध्ये चीफ पीपल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती, काय आहे मुंबईशी नातं?
ओपनएआयनं भारतीय वंशाचे अरविंद केसी यांची चीफ पीपल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती केलीय.
Published : February 25, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई : ओपनएआयनं भारतीय वंशाचं कार्यकारी अरविंद केसी यांची नवीन चीफ पीपल ऑफिसर (CPO) म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. ही नियुक्ती कंपनीच्या वेगवान विस्ताराच्या काळात झाली असून, केसी यांच्याकडं भर्ती, नवीन कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण, कर्मचारी विकास आणि संस्थात्मक संस्कृती मजबूत करण्याची जबाबदारी असेल. ते जेसन क्वॉन, चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर यांना रिपोर्ट करतील.
AI is changing how work gets done, and we want to lead that transition responsibly.— OpenAI (@OpenAI) February 24, 2026
Excited to welcome Arvind KC as Chief People Officer to help OpenAI grow and be a model for how AI-enabled work can expand what people can do. https://t.co/uZe9zUthnS
महाराष्ट्र ते मेटा, गूगल आणि रोब्लॉक्स: केसी यांचा करिअर प्रवास
अरविंद केसी यांचा जन्म आणि शिक्षण महाराष्ट्रात झालंय. त्यांनी मुंबईच्या युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीतून केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी मिळवलीय. त्यानंतर त्यांनी सांता क्लारा युनिव्हर्सिटीमधून एमबीए पूर्ण केलं. 25 वर्षांहून अधिक काळाच्या करिअरमध्ये त्यांनी रोब्लॉक्स, गूगल, पलांटिर टेक्नॉलॉजीज आणि मेटा यांसारख्या प्रमुख टेक कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदे सांभाळली आहेत. रोब्लॉक्समध्ये ते चीफ पीपल अँड सिस्टम्स ऑफिसर होते. पलांटिरमध्ये त्यांनी CIO आणि हेड ऑफ पीपल ऑपरेशन्स म्हणून काम केलंय.
ओपनएआयमध्ये केसी यांची भूमिका
केसी ओपनएआयच्या कर्मचारी वाढीला आधार देण्यासाठी काम करतील. भर्ती, ऑनबोर्डिंग, विकास कार्यक्रम आणि सहकार्य सुधारणाऱ्या धोरणांवर भर देतील. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, ही पारंपरिक HR भूमिका नाही; AI कार्यप्रणाली कशी बदलते यावर विचार करून, कर्मचाऱ्यांचे रोल, स्किल्स आणि रिस्किलिंग यावर नवीन दृष्टिकोन विकसित करतील. यावेळी फिडजी सिमो, CEO ऑफ अॅप्लिकेशन्स म्हणाल्या, "आम्ही ज्या भविष्याची निर्मिती करतो, त्याचप्रमाणे ओपनएआयचं स्केलिंग करावं लागेल." केसी म्हणाले, "AI बदलत असताना काम, टीम आणि विकास कसं होईल यावर विचार करण्याची ही संधी आहे."
सिलिकॉन व्हॅलीत भारतीयांचा डंका
एआय कंपन्यामध्ये भारतीय वंशाचे अधिकारी वरिष्ठ पातळीवर कार्यरत आहेत , ज्यात विजय राजी (CTO फॉर अॅप्लिकेशन्स) आणि श्रीनिवास नारायणन (VP) यांचा समावेश आहे. हे सिलिकॉन व्हॅलीतील AI कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळं भारताचा डंका सगळीकडं वाजतोय.
हे वाचलंत का :