ओपनएआय आणि फॉक्सकॉन यांच्यात डेटा सेंटर्ससाठी मोठी भागीदारी
ओपनएआयनं फॉक्सकॉनसोबत डेटा सेंटर सर्व्हर रॅक्स डिझाइन-उत्पादनासाठी भागीदारी केलीय. त्यामुळं अमेरिकेत AI पायाभूत सुविधा बळकट करून सप्लाय चेनवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे.
Published : November 21, 2025 at 12:08 PM IST
मुंबई : चॅटजीपीटीची निर्माता ओपनएआयनं (OpenAI) तैवानच्या हॉन हाय प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी अर्थात फॉक्सकॉन (Hon Hai Precision Industry) सोबत डेटा सेंटर हार्डवेअर डिझाइन आणि उत्पादनासाठी महत्त्वाची भागीदारी जाहीर केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालींना आधार देण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड पायाभूत सुविधांची गरज पूर्ण करण्यासाठी ओपनएआयनं हे पाऊल उचललं आहे.
डेटा सेंटर सर्व्हरचा विकास
या करारान्वये फॉक्सकॉन ओपनएआयसोबत मिळून डेटा सेंटर सर्व्हर रॅक्सचे सह-डिझाइन, विकास करणार आहे. अमेरिकेत त्यांचं उत्पादन होणार आहे. केबलिंग, पॉवर सिस्टीम आणि इतर महत्त्वाचे उपकरणेही फॉक्सकॉन अमेरिकेत तयार करणार आहे. मात्र या करारात विशिष्ट खरेदी हमीचा समावेश नाही, असं दोन्ही कंपन्यांनी स्पष्ट केलं.
अब्जावधी डॉलर्सचा करार
यापूर्वी ओपनएआयनं एन्व्हिडिया, एएमडी आणि ऑक्टोबरमध्ये ब्रॉडकॉमसोबत अब्जावधी डॉलर्सचा करार केला आहे. आता फॉक्सकॉनसोबतची भागीदारी ही अमेरिकेतील AI सप्लाय चेनवर अधिक नियंत्रण मिळवण्याची ओपनएआयची रणनीती दर्शवते. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी म्हटलं, “ही भागीदारी AI युगातील मुख्य तंत्रज्ञान अमेरिकेत तयार होण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल आहे. यामुळं अमेरिकेचे नेतृत्व बळकट होईल आणि AI चे लाभ सर्वांना मिळतील.”
AI सर्व्हर उत्पादन वाढणार
दुसरीकडं फॉक्सकॉनसाठी हा करार Apple च्या iPhone असेंब्लीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. कंपनी स्टारगेट प्रकल्पातही (Oracle आणि SoftBank सोबत $500 अब्ज गुंतवणूक) सहभागी आहे. अमेरिकेत AI सर्व्हर उत्पादन वाढवून ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिकेत उत्पादन तयार करा’ धोरणाला आणि संभाव्य टॅरिफ धोक्यांना फॉक्सकॉन सामोरे जात आहे.
|वर्ष/महिना
|गुंतवणूक राउंड / प्रकार
|रक्कम (अब्ज USD)
|मुख्य गुंतवणूकदार
|टिप्पणी
|2015-2019
|सुरुवातीचे राउंड्स + मायक्रोसॉफ्ट
|1.5
|मायक्रोसॉफ्ट, य कॉम्बिनेटर, पीटर थेल
|नॉन-प्रॉफिट ते कॅप्ड-प्रॉफिट रूपांतर
|2019–2023
|मायक्रोसॉफ्ट भागीदारी
|13+
|मायक्रोसॉफ्ट
|क्लाउड + कम्प्युट पुरवठा
|मार्च 2025
|सीरिज एफ
|40
|सॉफ्टबँक (30) + ड्रॅगोनियर, अल्टिमेटर, कोट्यू इ.
|सर्वात मोठी खासगी टेक डील
|ऑगस्ट 2025
|अतिरिक्त राउंड
|8.3
|ड्रॅगोनियर, ब्लॅकस्टोन, सीक्वॉयिया, एएच
|मूल्यमापन 380 अब्ज
|ऑक्टोबर 2025
|कर्मचारी शेअर विक्री (सेकंडरी)
|6.6
|सॉफ्टबँक, थ्राइव्ह कॅपिटल
|मूल्यमापन 500 अब्जवर पोहोचले
हे वाचलंत का :