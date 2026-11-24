सायबर हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर: सिस्को आणि ओपनएआय लॉंच केलं 'शिरुडो' सुरक्षा कवच!
एआय-आधारित सायबर हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी, सिस्को आणि ओपनएआय यांनी 'शिरुडो' (Shirudo) नावाचं एक नवीन ओपन-सोर्स सुरक्षा कवच सादर केलं आहे.
Published : November 24, 2026 at 10:47 AM IST
सॅन होजे, कॅलिफोर्निया: आघाडीची नेटवर्किंग कंपनी 'सिस्को' आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील अग्रणी 'ओपनएआय' यांनी एकत्र येऊन 'शिरुडो' (Shirudo) हा ओपन-सोर्स प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प डिजिटल पायाभूत सुविधांना आजच्या अत्यंत क्लिष्ट सायबर हल्ल्यांविरुद्ध स्वतःचं संरक्षण करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. पारंपारिक सायबर सुरक्षा ही अनेकदा केवळ वरवरच्या 'मलमपट्टी'सारखी (patch-up measure) काम करत असे; मात्र, आता सिस्कोचा पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्याचा अनेक दशकांचा अनुभव आणि ओपनएआयचे प्रगत एआय संशोधन यांच्या संयोगामुळं, भविष्यातील एआय-आधारित सायबर धोक्यांचा आगाऊ अंदाज घेणं आणि त्यांना मुळापासून नष्ट करणं शक्य झालं आहे.
We’re introducing Shirudo, an open-source Linux runtime allowing agents to defend systems without downtime. It lets agents write dynamic eBPF controls to shield systems from exploits, giving defenders more time to test and roll out patches. Built by @cisco together with OpenAI. Shirudo is a first step toward self-defending infrastructure that can adapt to new threats while keeping services running. Our goal is for defenders to work with AI agents to find affected systems, test and share shields, and deploy them without disrupting workloads. https://t.co/0AqGmcbxWH— OpenAI (@OpenAI) November 23, 2026
सायबर गुन्हेगारांसाठीच्या त्रुटी बंद करणे: सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांवर प्रणालीच्या प्रत्येक घटकाचे चोवीस तास रक्षण करण्याची जबाबदारी असते; परंतु, हॅकर्ससाठी एखादी असुरक्षित (unpatched) मशीनही हल्ला करण्यासाठी पुरेशी असते. 'शिरुडो' अशा गंभीर त्रुटी कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे, प्रणाली तयार झाल्यापासूनच ती अभेद्य असावी, काळाच्या ओघात तिची सुरक्षा अधिक मजबूत होत जावी आणि हल्ला झाल्यास, प्रणालीला पुन्हा तिच्या मूळ, सुरक्षित स्थितीत आणता यावे, हे सुनिश्चित करणे.
कोडिंगच्या वेगानं काम करणारी स्वयंचलित सुरक्षा प्रणाली: या ऐतिहासिक भागीदारीबद्दल बोलताना, सिस्कोचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य उत्पादन अधिकारी (Chief Product Officer) जीतू पटेल म्हणाले, "आज सायबर सुरक्षा टीम्सना अशा साधनांची तातडीनं गरज आहे, जी त्यांना भेडसावणाऱ्या एआय-आधारित धोक्यांइतकीच वेगवान असतील. आपल्याला अशा स्व-संरक्षण करणाऱ्या प्रणालीची गरज आहे, जी कोडिंगच्या वेगाने काम करेल म्हणजेच रिअल टाइममध्ये शिकेल आणि कायमस्वरूपी उपाय (patch) मिळेपर्यंत स्वतःचं रक्षण करेल." त्यांनी अधिक भर दिला की, एआय सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक समुदायासोबत काम करताना सिस्कोला अभिमान वाटतो.
Attackers use AI agent swarms to exploit vulnerabilities in hours. Patches take weeks. Today, Cisco & OpenAI launch Shirudo, an open-source platform that uses eBPF to shield running Linux systems at machine speed without disruptions. Read more: https://t.co/O0IkugUwZ0 https://t.co/bl9F2VQ6dq— Cisco Security (@CiscoSecure) November 23, 2026
ओपन-सोर्स सहयोग: ओपनएआयचे अध्यक्ष आणि सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमन यांनी या तंत्रज्ञानाच्या व्यावहारिक गरजेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केलं, "सध्या आम्ही प्रणालींमधील त्रुटी (vulnerabilities) शोधण्यासाठी प्रगत एआय (AI) मॉडेल्स पुरवत असलो, तरी नव्यानं सापडलेली त्रुटी सर्व प्रणालींवर त्वरित दुरुस्त करणे (patch करणे) अनेकदा शक्य नसते. आम्ही सिस्को (Cisco) सोबत मिळून 'शिरुडो' (Shirudo) विकसित केलं आहे, जे कायमस्वरूपी उपाय तयार होईपर्यंत आणि लागू होईपर्यंत प्रणालींना सुरक्षित ठेवते आणि हे सर्व करताना सेवेमध्ये कोणताही व्यत्यय येत नाही. जगभरातील अनेक संस्था एकाच प्रकारचे सॉफ्टवेअर वापरत असल्यानं, हे तंत्रज्ञान 'ओपन-सोर्स' (open-source) ठेवल्यामुळं, एका संस्थेला सापडलेला उपाय इतर सर्वजण सहजपणे वापरू शकतात."
'शिरुडो' नेमकं कसं काम करतं? : जपानी भाषेत 'शिरुडो'चा अर्थ 'ढाल' (shield) असा होतो. हे तंत्रज्ञान 'eBPF' चा वापर करतं, ज्याद्वारे ऑपरेटिंग सिस्टमच्या गाभ्यामध्ये (kernel) कोणतेही मूलभूत बदल न करता, लहान आणि सानुकूल प्रोग्राम्स चालवता येतात. याद्वारे, एआय एजंट्स प्रणालीतील त्रुटी शोधतात, त्वरित एक सुरक्षा कवच (shield) तयार करतात आणि हल्ल्यांचा प्रभाव कमी करण्याची चाचणी घेतात हे सर्व नियमित सेवा सुरू असतानाच घडते. हे सुरक्षा कवच पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतरच सक्रिय केलं जातं. विशेष म्हणजे, प्रत्येक सुरक्षा कवचावर 'क्रिप्टोग्राफिक स्वाक्षरी' (cryptographic signature) असते; याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या हॅकरनं प्रशासकीय खात्यावर (administrator account) ताबा मिळवला, तरीही तो या सुरक्षा उपायांमध्ये फेरफार करू शकत नाही.
'Java4shell' आणि PHP-आधारित हल्ल्यांविरुद्ध यशस्वी चाचणी: 'शिरुडो'नं अलीकडेच सापडलेली 'Java4shell' त्रुटी आणि अत्यंत घातक PHP-संबंधित त्रुटींविरुद्धच्या चाचण्यांमध्ये आपली परिणामकारकता सिद्ध केली आहे. या प्रणालीनं अशा सायबर हल्ल्यांचे प्रयत्न ओळखणारा आणि त्यांना त्वरित निष्प्रभ करणारा कोड यशस्वीपणे तयार केला. आपल्या 'एजंट्रिक फ्रेमवर्क' (Agentic Framework) द्वारे, 'शिरुडो' एआय त्रुटी निर्माण होताच त्या शोधून काढते आणि हल्ल्यांच्या वेगाशी जुळेल अशा गतीनं बचावात्मक उपाय सुरू करतं.
जगभरातील डेव्हलपर्स आणि संशोधकांसाठी खुले आमंत्रण: या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा अधिक बळकट करण्यासाठी, सिस्को आणि ओपनएआय (OpenAI) यांनी जगभरातील डेव्हलपर्स, सायबर सुरक्षा संशोधक आणि कंपन्यांना यात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. तज्ज्ञ लोक प्रणालीतील त्रुटी शोधण्यासाठी चाचण्या सुचवून, विविध कर्नल बिल्ड्सवर (kernel builds) या सुरक्षा कवचाचं मूल्यमापन करून, किंवा प्रणालीमुळं वैध नेटवर्क ट्रॅफिकमध्ये काही अडथळा येत असल्यास त्याबद्दल माहिती देऊन योगदान देऊ शकतात.
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