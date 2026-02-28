ओपनएआय आणि ॲमेझॉन यांच्यातील मोठी धोरणात्मक भागीदारी
ओपनएआय आणि ॲमेझॉन यांनी आज 50 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह बहु-वर्षीय भागीदारी जाहीर केली.
February 28, 2026
हैदराबाद : ओपनएआय (OpenAI) आणि ॲमेझॉन (Amazon) यांनी आज एक बहु-वर्षीय धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली आहे. ही भागीदारी जगभरातील उद्योग, स्टार्टअप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI). ॲमेझॉन ओपनएआयमध्ये 50 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणार आहे, ज्यात सुरुवातीला 15 अब्ज डॉलर आणि पुढील काही महिन्यांत अटी पूर्ण झाल्यास आणखी 35 अब्ज डॉलरचा समावेश आहे. ही भागीदारी AI क्षेत्रातील सर्वात मोठी मानली जात आहे, ज्यामुळं AWS (Amazon Web Services) ग्राहकांना ओपनएआयच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळेल.
उद्योगांसाठी प्रगत AI क्षमता
ओपनएआय आणि ॲमेझॉन एकत्रितपणे Stateful Runtime Environment विकसित करत आहेत, जे ओपनएआयच्या मॉडेल्सवर आधारित असेल. हे Amazon Bedrock द्वारे उपलब्ध होईल. ज्यात मॉडेल्स कंप्यूट, मेमरी, आयडेंटिटी यांसारख्या घटकांचा समावेश असेल. यामुळं डेव्हलपर्स संदर्भ कायम ठेवू शकतात, पूर्वीचे काम लक्षात ठेवू शकतात, सॉफ्टवेअर टूल्स आणि डेटा सोर्सेसमध्ये काम करू शकतात. हे AWS इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ऑप्टिमाइझ केलं जाईल आणि Amazon Bedrock AgentCore सोबत एकत्रित असेल. येत्या काही महिन्यांत हा प्रकल्प लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.
ओपनएआयची Frontier प्लॅटफॉर्म AWS वर उपलब्ध
AWS ओपनएआयच्या Frontier प्लॅटफॉर्मसाठी एकमेव तृतीय-पक्ष क्लाउड वितरक होईल. Frontier हा उद्योगांसाठी प्रगत एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याद्वारे कंपन्या AI एजंट्सच्या टीम्स तयार करणे, संदर्भ शेअर करणे, गव्हर्नन्स आणि सुरक्षा सुनिश्चित करतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थापनाशिवाय AI उत्पादनात आणणे सोपं होतं. ही भागीदारी AI चाचणीपासून उत्पादन स्तरापर्यंत सर्व काही सुलभ करेल.
Trainium कंप्यूटवर ओपनएआयची वाढती मागणी
ओपनएआय आणि AWS यांच्यातील विद्यमान 38 अब्ज डॉलरच्या करारात 8 वर्षांसाठी 100 अब्ज डॉलरची वाढ केली आहे. ओपनएआय AWS द्वारे सुमारे 2 गिगावॉट Trainium क्षमता वापरणार आहे. हे Stateful Runtime, Frontier आणि इतर वर्कलोड्ससाठी आहे. यात Trainium3 आणि आगामी Trainium4 चिप्सचा समावेश आहे; Trainium4 2027 मध्ये उपलब्ध होईल, ज्यात FP4 परफॉर्मन्स, मेमरी बँडविड्थ आणि क्षमता वाढेल.
ॲमेझॉनच्या ग्राहक-केंद्रित ॲप्लिकेशन्ससाठी कस्टम मॉडेल्स
दोन्ही कंपन्या कस्टमाइज्ड मॉडेल्स विकसित करतील, जे ॲमेझॉन डेव्हलपर्सना ग्राहक ॲप्लिकेशन्ससाठी वापरता येतील. हे Amazon Nova फॅमिलीला पूरक ठरेल. यावेळी ओपनएआयचे सीईओ सॅम अल्टमन म्हणाले, “ओपनएआय आणि ॲमेझॉनला AI व्यावहारिक आणि उपयुक्त असावं असं वाटतं. आमच्या मॉडेल्स आणि ॲमेझॉनच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळं AI व्यवसाय वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचेल.” Andy Jassy, ॲमेझॉनचे सीईओ म्हणाले, “Stateful runtime environments AI ॲप्स आणि एजंट्ससाठी क्रांतिकारी ठरतील. Trainium वर ओपनएआयची मोठी गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन भागीदारी आम्हाला उत्साहित करतेय.”
