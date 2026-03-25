ओपनएआय सोरा अॅप लवकरच होणार बंद
मंगळवारी ओपनएआयनं त्यांचं लोकप्रिय सोरा अॅप बंद करण्याची घोषणा केली. मोबाइल अॅप आणि एपीआय दोन्ही बंद होतील, मात्र या मागचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीय.
Published : March 25, 2026 at 12:48 PM IST
हैदराबाद : मंगळवारी ओपनएआय कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय सोरा अॅपला बंद करण्याची मोठी घोषणा केलीय. मोबाइल अॅपसह एपीआय सेवाही थांबवली जाणार आहे. कंपनीनं यामागील कारण स्पष्ट केलेलं नाहीय, मात्र येत्या काही दिवसांत विस्तृत माहिती देणार असल्याचं सांगितलं. ही बातमी सोरा वापरकर्त्यांसाठी निराशाजनक आहे.
सोरा अॅप आणि एपीआय बंद
एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर सोरा अॅपच्या अधिकृत खात्यावर पोस्ट करत म्हटलंय, “सोरा वापरून ज्यांनी काही तयार केलं, शेअर केलं आणि ग्रुप तयार केले, त्यांचे मन:पूर्वक आभार. तुम्ही जे काही केलं ते महत्त्वाचं होतं.या बातमीमुळं तुम्ही निराश व्हाल, हे आम्हाला माहीत आहे.” कंपनीनं विद्यमान व्हिडिओ जतन करण्यासाठी वेगळ्या पद्धती उपलब्ध करून देणार असल्याचं जाहीर केलं. महत्त्वाचे म्हणजे, फक्त सोरा अॅप आणि त्याची एपीआय सेवा बंद होत आहे. सोरा हे एआय मॉडेल मात्र कायम राहणार आहे. हे मॉडेल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आणि इमेजेसमधून व्हिडिओ तयार करण्याचं काम करतं.
चॅटजीपीटीमध्ये सोराची एकत्रीकरणाची शक्यता
अनेक अहवालांनुसार ओपनएआय सोराची व्हिडिओ जनरेशन क्षमता आपल्या मुख्य उत्पादन चॅटजीपीटीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
कंपनीचा फोकस आता रोबोटिक्स आणि एजीआयकडे
ओपनएआयनं डिक्रिप्टला स्पष्ट केलं की, “आमचा फोकस आता वर्ल्ड सिम्युलेशन रिसर्च आणि रोबोटिक्सकडं वळला आहे. एजीआय आणि एजेंटिक एआय क्षमतांसाठी आवश्यक कम्प्युटिंगवर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत. त्यामुळं सोरा अॅप आणि एपीआय बंद करण्याचा कठीण निर्णय घ्यावा लागतोय.”
डिस्नीसोबतचा $1 अब्ज डॉलरचा करार संपुष्टात
डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या करारानुसार ओपनएआयला 200 हून अधिक डिस्नी पात्रांचे हक्क मिळाले होते. यासाठी $1 अब्ज (सुमारे 8,300 कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यात आली होती. मात्र अद्याप कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नाही. सोरा अॅप बंद झाल्यानं हा करारही संपुष्टात येईल.
हे वाचलंत का :