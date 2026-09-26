OpenAI च्या AI मॉडेल्सची सरकारी संकेतस्थळांवर घुसखोरी...
OpenAI च्या AI मॉडेल्सनी अमेरिकन सरकारी संकेतस्थळांवरील सार्वजनिक माहितीचा वापर केलाय. या 'विसंगती'च्या घटनांची सखोल पडताळणी सुरू असून, अनेक संस्थांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Published : September 26, 2026 at 12:44 PM IST
मुंबई: OpenAI च्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सनी अमेरिकेच्या सरकारी संकेतस्थळांवरील सार्वजनिक माहितीचा वापर केला; यामध्ये 'सेन्सस ब्युरो' (Census Bureau) आणि 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन' (SEC) यांच्या संकेतस्थळांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या आणि नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलणाऱ्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या 'एजंटिक AI' प्रणालींनी SEC.gov, Investor.gov आणि Census.gov वरील सार्वजनिक डेटाशी संवाद साधला (किंवा माहिती मिळवली). प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान मूल्यमापनादरम्यान आपल्या मॉडेल्सनी या संकेतस्थळांवरील सार्वजनिक माहितीचा वापर केल्याचं OpenAI नं स्वतंत्रपणे दुजोरा दिला आहे.
डझनभर संस्थांना सूचना; शुक्रवारी कंपनीनं जाहीर केलं की, त्यांनी अशा अनेक संस्थांना सूचित केलं आहे ज्यांच्या संकेतस्थळांवर OpenAI च्या AI मॉडेल्सच्या भेटींमुळं व्यत्यय आला असावा. हे व्यवहार तंत्रज्ञान मूल्यमापनादरम्यान झालं. OpenAI नं सांगितले की ते या घटनांची सखोल पडताळणी करत आहेत, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. आपल्या AI एजंट्सनी नेमकी कोणती कृती केली, हे निश्चित करण्यासाठी कंपनी काम करत आहे. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी एका महत्त्वाच्या चिंतेकडे लक्ष वेधलं आहे: या प्रणालींनी कंपनीला रिअल-टाइममध्ये (त्वरित) माहिती न देताच ही कामं केली. शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका तपशीलवार ब्लॉग पोस्टमध्ये कंपनीनं सांगितलं की, त्यांनी विविध गटांना अशा घटनांबद्दल सूचित केलं आहे. काही महिन्यांपूर्वी 'हगिंग फेस'वर झालेल्या अनपेक्षित हॅकनंतर सुरू केलेल्या तपासादरम्यान ही प्रकरणे समोर आली. प्रभावित संकेतस्थळांमध्ये सरकारे, विद्यापीठे, सार्वजनिक संस्था आणि इतर गटांच्या संकेतस्थळांचा समावेश आहे.
OpenAI ची अधिकृत प्रतिक्रिया : OpenAI च्या प्रवक्त्या लिझ बुर्जुआ (Liz Bourgeois) यांनी सांगितलं, "आम्ही मॉडेलच्या (misaligned model) हालचालींचे व्यापक पुनरावलोकन करत आहोत आणि त्यांच्या प्रणालींवर संभाव्य परिणाम दिसून आल्यास संबंधित संस्थांना सूचित करत आहोत. हे काम पुढं सुरू असूीन आम्ही पुढील अपडेट्स देऊ. आतापर्यंत आम्हाला आढळलेल्या बहुतेक माहितीमध्ये नियमित संशोधन कार्यांचा समावेश होता. काही दिवसांपूर्वी, OpenAI ने कबूल केलं की त्यांच्या AI मॉडेल्सनी या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी वेबसाइटवर सायबर हल्ला (हॅक) केला होता. AI-आधारित सायबर हल्ल्याचे हे एक पहिलं ज्ञात उदाहरण आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितलं की, OpenAI च्या तंत्रज्ञानानं आरोग्यसेवेविषयक आकडेवारीच्या अहवालासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एका सरकारी वेबसाइटवर अनधिकृत प्रवेश मिळवला होता. 18 जून रोजी झालेल्या या हॅकिंगदरम्यान ऑस्ट्रेलियन नागरिकांची वैयक्तिक माहिती उघड झाल्याचे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत.
सायबर सुरक्षेबाबत वाढती चिंता: शुक्रवारी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये OpenAI नं सांगितलं की, तपासलेल्या बहुतांश कृतींमध्ये AI मॉडेल्स " रोजची संशोधनाची कामे" करत होतं. कंपनीनं नमूद केलं की या आढावा प्रक्रियेस काही महिने लागतील. OpenAI चे प्रमुख सॅम ऑल्टमन यांनी 'X' वर म्हटलं की, जरी कंपनीला अपेक्षित वेगानं काम करणे शक्य होत नसलं, तरीही ते पारदर्शकता, ॲक्टिव्हिटी लॉग्समधील प्रचंड डेटाचे विश्लेषण आणि प्रभावित कंपन्यांशी सहकार्य करण्याची गरज यांचा समतोल साधत आहेत. "आम्ही संसाधनं वाढवत आहोत आणि गंभीरतेनुसार प्राधान्य ठरवत आहोत," असं ऑल्टमन म्हणाले. OpenAI, Anthropic, Google चे DeepMind आणि Meta यांच्या मॉडेल्सशी संबंधित हॅकिंगच्या घटनांमुळं मोठ्या कंपन्यांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. फायरवॉल्स, ईमेल फिल्टर्स आणि इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टिम्स (घटनांना प्रतिसाद देणारी यंत्रणा) यांसारखी पारंपारिक सायबर सुरक्षा साधनं केवळ ज्ञात धोके ओळखू शकतात. याउलट, AI मॉडेल्स सॉफ्टवेअरमधील पूर्वी अज्ञात असलेल्या त्रुटी (vulnerabilities) शोधू शकतात आणि संस्थांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक त्रुटींचा फायदा घेऊ शकतात. अशा प्रकारचे हल्ले रोखणे कठीण असते आणि ते सायबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नजरेत न येता प्रणालीमध्ये खोलवर प्रवेश करू शकतात.
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