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OnePlus Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro: अधिकृत माहिती जाहीर, 18 जूनला होणार लॉंच

OnePlus Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro 18 जूनला लॉंच होणार आहेत. 7000mAh आणि 8000mAh बॅटरी, आय-केअर डिस्प्ले आणि मजबूत डिझाइनसह हे फोन येतील.

OnePlus Turbo 6X and Turbo 6X Pro
OnePlus Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro (Abhishek Yadav X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 10:59 AM IST

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मुंबई : OnePlus कंपनी आपल्या Turbo सीरीज अंतर्गत दोन नवीन स्मार्टफोन्स Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro लवकरच बाजारात आणणार आहे. या दोन्ही डिव्हाइसेसची अधिकृत घोषणा होणार असून, आधीच प्रि-ऑर्डर सुरू झालं आहेत. OnePlus China चे अध्यक्ष लुईस ली जिए यांनी या फोनबद्दल अनेक महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची माहिती शेअर केली आहे. दीर्घ बॅटरी आयुष्य, स्मूथ परफॉर्मन्स, आय-केअर डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड या फोनची मुख्य वैशिष्ट्ये असणार आहेत. RMB 1,500 (सुमारे 18,000 रुपये) किंमत श्रेणीत हे फोन दमदार स्पर्धक ठरतील असे कंपनीचं म्हणणं आहे. मात्र, सध्या हे फोन भारतात लॉंच होणार नसून चीनमध्ये एंट्री करणार आहेत. त्यानंतर हे फोन भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.

OnePlus Turbo 6X Pro ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : OnePlus Turbo 6X Pro मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी एका चार्जिंगनंतर दीर्घकाळ वापर देत असेल. यात 6.78 इंचाचा Samsung 1.5K AMOLED आय-केअर डिस्प्ले आहे, जो डोळ्यांसाठी आरामदायक आहे. हा फोन IP66, IP68, IP69 आणि IP69K सारख्या उच्च पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक रेटिंग्ससह येईल. यामुळं हा फोन अत्यंत टिकाऊ ठरेल. Pro मॉडेलमध्ये Dimensity 7400 Super प्रोसेसर देण्यात आला आहे. याशिवाय सॉफ्टवेअर अनुभव देखील स्पर्धकांपेक्षा अधिक स्मूथ असेल, असे ली जिए यांनी सांगितलं. फोनचे रंग पर्याय काळा आणि केशरी आहेत. मेमरी कॉन्फिगरेशनमध्ये 8GB+128GB, 8GB+256GB आणि 12GB+256GB असे पर्याय उपलब्ध असतील.

OnePlus Turbo 6X ची माहिती : स्टँडर्ड OnePlus Turbo 6X बॅटरी केंद्रित फोन म्हणून ओळखला जाईल. यात 7,000mAh बॅटरी, 6.72इंच LCD आय-केअर डिस्प्ले आणि मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी देण्यात आली आहे. हा फोन कुटुंबातील सदस्यांसाठी किंवा दैनंदिन दीर्घ वापरासाठी आदर्श असेल. या मॉडेलमध्ये Dimensity 7360 Super चिपसेट वापरण्यात आला आहे. रंग पर्याय काळा, पांढरा आणि हिरवा असे तीन उपलब्ध आहेत. मेमरी व्हेरियंट Pro सारखेच असतील. दोन्ही फोन Android 16 आधारित ColorOS 16 वर चालतील, जे नवीनतम फीचर्स आणि सिक्युरिटी देतील.

कॅमेरा आणि इतर स्पेसिफिकेशन्स : TENAA सर्टिफिकेशननुसार, Turbo 6X मध्ये 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आणि 50MP + 2MP ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. तर Turbo 6X Pro मध्ये 16MP फ्रंट कॅमेरा आणि 50MP + 8MP ड्युअल रियर कॅमेरा सिस्टम असेल. दोन्ही फोन उच्च दर्जाच्या फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी सक्षम असतील.

OnePlus नं या सीरीजला “दीर्घकाळ टिकणारा आणि विश्वासार्ह” स्मार्टफोन म्हणून स्थान दिलं आहे. बॅटरी, डिस्प्ले आराम आणि मजबूत बांधणी यामुळं हे फोन तरुणांसोबतच कुटुंबासाठीही उपयुक्त ठरतील. Oppo Shop वर प्रि-ऑर्डर उपलब्ध असल्यानं इच्छुक ग्राहक आता बुकिंग करू शकतात.

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TURBO 6X PRO
TURBO 6X
ONEPLUS TURBO 6X PRO

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