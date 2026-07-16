OnePlus कंपनी भारतात लवकरच बंद होणार - अहवाल
OnePlus अमेरिका, युरोप आणि भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर पडणार असल्याचे संकेत देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे.
Published : July 16, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई: स्मार्टफोन बाजारपेठेत एकेकाळी क्रांतिकारी मानली जाणारी कंपनी 'OnePlus' आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, OnePlus लवकरच अमेरिका आणि युरोपमधील आपला कारभार बंद (OnePlus shuts down in India) करण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील त्यांचा व्यवसायही 2027 पर्यंत टप्प्याटप्प्यानं बंद केला जाण्याची अपेक्षा आहे. ही बातमी खरी ठरल्यास, OnePlus चे चाहते आणि ग्राहकांसाठी हा मोठा धक्का असेल.
पूर्वीची प्रतिक्रिया आणि नवीन अहवाल: या वर्षाच्या सुरुवातीलाही OnePlus बाबत असाच अहवाल समोर आला होता, तेव्हा कंपनीनं हे दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले होते. मात्र, ब्लूमबर्गच्या नवीन अहवालातून समोर आलं आहे की Oppo (OnePlus ची मूळ कंपनी) जागतिक स्तरावर पुनर्रचना करत आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, OnePlus आणि Realme सारखे ब्रँड्स काही विशिष्ट बाजारपेठांमधून मागे घेतले जाणार आहेत. कंपनी आगामी आठवड्यांत अमेरिका आणि युरोपमधील कामकाज बंद (OnePlus shuts down soon) करण्याची घोषणा करू शकते. अहवालात नमूद केल्यानुसार, भारतातील कामकाज पूर्णपणे बंद करण्याची प्रक्रिया 2027 पर्यंत पूर्ण होईल.
आर्थिक दबाव आणि भू-राजकीय घटक: Oppo ला त्यांच्या फोन व्यवसायात आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका, युरोप आणि भारतीय बाजारपेठेत विक्रीचा वेग मंदावला आहे. शिवाय, अमेरिकेतील चिनी ब्रँड्सबाबतच्या भू-राजकीय चिंता आणि 'व्यापारी गुपिते' (trade secrets) चोरल्याचा आरोप करत ॲपलनं (Apple) दाखल केलेला खटला यामुळं ही पावले उचलली जात असल्याचं समजतं. युरोपमध्ये, पूर्णपणे बाहेर पडण्याऐवजी, Oppo मध्य युरोपवर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार करत आहे. नॉर्डिक देशांमध्ये (फिनलंड, डेन्मार्क, स्वीडन, आइसलँड) चांगली कामगिरी असल्यानं Realme तिथं आपला कारभार सुरू ठेवेल. जरी Realme चिनी बाजारपेठेतून बाहेर पडणार असली, तरी भारतीय बाजारपेठेत ती सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे.
OnePlus चा प्रवास आणि वाटचाल: आपल्या "Never Settle" (कधीही तडजोड न करणे) या ब्रीदवाक्यामुळं OnePlus एकेकाळी तंत्रज्ञान प्रेमींची आवडती कंपनी बनली होती. परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये (specifications) देऊन त्यांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात कंपनीचा बाजारपेठेतील हिस्सा (market share) कमी झाला आहे. अलीकडेच कंपनीनं 'N-सीरीज' लाँच केली, हे 'Nord' मालिकेपेक्षा कमी किमतीचे (बजेट-फ्रेंडली) फोन्स आहेत. मात्र, भारतात नवीन 'फ्लॅगशिप' मॉडेल्सच्या लाँचिंगबाबत अनिश्चितता आहे. भारतात आता सर्व्हिस सेंटर्ससाठी Oppo चं नेटवर्क वापरलं जात आहे आणि OnePlus ची स्वतंत्र सर्व्हिस सेंटर्स बंद केली जात असल्याची चर्चा आहे. काही युरोपियन देशांमध्ये (जसं की जर्मनी आणि स्पेन), OnePlus च्या वेबसाइटवर आता Oppo ची उत्पादनं प्रदर्शित केली जात आहेत; तिथे "Oppo कडे तुम्हाला हवा असलेला वेग आणि तुमचा विश्वास असलेला अनुभव आहे" (Oppo has the speed you need and the experience you trust) अशा घोषणांचे बॅनर्स लावले आहेत. याव्यतिरिक्त, अहवालांनुसार OnePlus चं OxygenOS आणि Realme चं Realme UI बंद केले जातील आणि सर्व ब्रँड्स Oppo च्या ColorOS वर स्थलांतरित होतील; विशेष म्हणजे, हे तिन्ही 'स्किन्स' (सॉफ्टवेअर इंटरफेस) आधीच एकाच 'कोडबेस'वर आधारित आहेत.
स्मार्टफोन बाजारातील आव्हानं: स्मार्टफोन उद्योगाला सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मेमरीचा वाढता खर्च, उपकरणांच्या वाढत्या किमती आणि कमी किमतीच्या उपकरणांसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांची (components) कमतरता यांचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. 'काउंटरपॉइंट'च्या (Counterpoint) अहवालानुसार, स्मार्टफोनची विक्री 2013 नंतरच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे.
भविष्यातील शक्यता आणि परिणाम: जर हा अहवाल खरा ठरला, तर OnePlus ची उपकरणे खरेदी करणे कठीण होऊ शकतं आणि ग्राहकांना Oppo ब्रँडकडं वळावं लागू शकतं. कंपनी भारत आणि इतर बाजारपेठांमध्ये Oppo Find X9 Ultra सारखी फ्लॅगशिप-श्रेणीतील उपकरणे आणण्यावर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. ही पुनर्रचना कंपनीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असली, तरी OnePlus ब्रँडच्या चाहत्यांसाठी ती निराशाजनक आहे. बाजारातील स्पर्धा, आर्थिक दबाव आणि जागतिक भू-राजकारण (geopolitics) यामुळं स्मार्टफोन कंपन्यांना, असे कठीण निर्णय घ्यावे लागताय.
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