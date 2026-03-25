OnePlus स्मार्टफोन होणार बंद? सीईओ रॉबिन लिऊ यांचा राजीनामा
OnePlus बंद: OnePlus कंपनी एप्रिल महिन्यापर्यंत जागतिक बाजारपेठांमधील उत्पादन बंद करण्याची शक्यता आहे.
Published : March 25, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन ब्रँड वनप्लस ग्लोबल बाजारात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त (oneplus shutting down) समोर आलं आहे. कंपनी चीनवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असून, युरोपसह अनेक देशांमध्ये आपले स्मार्टफोन ऑपरेशन्स बंद करण्याची शक्यता आहे. ही बातमी सोशल मीडियावरील आता हटवलेल्या पोस्ट आणि विश्वसनीय स्रोतांच्या माहितीवर आधारित आहे. यामुळं जागतिक स्तरावर वनप्लसचं भविष्य आणि विद्यमान ग्राहकांसाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्सचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इंटरनेट टिप्स्टर योगेश ब्रार यांच्या आता डिलीट झालेल्या एक्स (ट्विटर) पोस्टनुसार, वनप्लस ग्लोबल बाजारातून मागं हटणार असून, भारतात केवळ एंट्री- आणि मिड-रेंज सेगमेंटवर लक्ष देणार आहे. 9टू5 गूगलनं दिलेल्या रिपोर्टनुसार, कंपनी युरोपच्या मोठ्या भागात एप्रिल 2026 पर्यंत ऑपरेशन्स थांबवू शकते. काही कर्मचाऱ्यांना आधीच सूचना देण्यात आली असून, काहींना सेव्हरन्स पॅकेजही देण्यात आलं आहे.
रॉबिन यांच्या योगदानाबद्दल धन्यवाद
भारतातील वनप्लसचे सीईओ रॉबिन लिऊ यांनी नुकताचं राजीनामा दिला (oneplus india) असून ते चीनला परतले आहेत. यामुळं अफवा खऱ्या ठरताना दिसाताय. कंपनीनं दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं आहे, “रॉबिन यांच्या योगदानाबद्दल धन्यवाद. ते वैयक्तिक आवडींना प्राधान्य देत आहेत. वनप्लस इंडिया ऑपरेशन्स स्थानिक धोरणानुसार सुरू राहतील आणि व्यवसाय सातत्य सुनिश्चित केले जाईल.” 2020 मध्ये कंपनीनं कार्ल पेई यांच्यानंतर युरोपातील कार्यालये बंद करण्यात आली होती. आता ओप्पो (वनप्लसची पालक कंपनी) अधिक सक्रिय होत असल्याचं दिसतंय. हॅसल्ब्लाड कॅमेरा पार्टनरशिप वनप्लस 15 नंतर संपली, तर ओप्पो फ्लॅगशिपमध्ये ती सुरू आहे. बाजारातील मेमरी/स्टोरेजच्या कमतरतेमुळं आणि खर्च वाढल्याची ही रणनीती असू शकते. भारतात वनप्लस मुख्यतः बजेट आणि मिड-रेंज फोनवर लक्ष केंद्रित करेल, तर चीन व्यवसाय प्रभावित होणार नाही. रिअलमी ओप्पो अंतर्गत सब-ब्रँड झाल्याप्रमाणे वनप्लसचे भविष्यही बदलू शकतं. विद्यमान ग्राहकांसाठी आफ्टर-सेल्स सपोर्ट, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि कम्युनिटी फोरम्सबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
रोबिन लिऊ यांचा राजीनामा
वनप्लस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोबिन लिऊ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (oneplus india shutdown) दिला. सात वर्षांच्या दीर्घ कार्यकाळानंतर ते वैयक्तिक आवडींचा पाठपुरावा करण्यासाठी जात आहेत. ही घडामोड ओप्पो ग्रुपमधील जागतिक पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर समोर आली असून, कंपनीच्या भारतातील शिपमेंट्समध्ये 38.8 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तरीही वनप्लसनं भारतातील व्यवसाय सातत्य राखण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. कंपनी आता ऑनलाइन-प्रधान विक्री मॉडेलकडं वळत आहे, ज्यामुळं ऑपरेशनल खर्च कमी होईल आणि नफा मार्जिन टिकवला जाईल.
रोबिन लिऊ यांच्या राजीनाम्याचं कारण
रोबिन लिऊ 2018 मध्ये वनप्लसमध्ये सामील झाले होते. त्यांनी कंपनीच्या भारतातील किरकोळ विक्रीमध्ये पुनरुत्थान घडवून आणलं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रँडला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. मात्र, इंडस्ट्री एक्झिक्युटिव्ह्सनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा राजीनामा ओप्पो ग्रुपमधील पुनर्रचनेचा भाग आहे. या पुनर्रचनेत सब-ब्रँड्सचे संपूर्ण ऑपरेशन्स रिअलमीचे सीईओ स्काय ली यांच्या देखरेखीखाली एकत्रित करण्यात आले आहेत. पूर्वी रोबिन लिऊ आणि स्काय ली यांना समान स्तराचा दर्जा होता. वनप्लस इंडियानं दिलेल्या अधिकृत विधानात म्हटलं आहे, “वनप्लस इंडियासाठी रोबिन यांच्या योगदानाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आम्ही त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो.” लिऊ सध्या नोटीस पीरियडमध्ये आहेत.
बंद होण्याच्या अफवा खोट्या
या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर वनप्लस भारतातून बंद होत आहे, अशा अफवा जोरदारपणे पसरल्या होत्या. मात्र, जानेवारी 2026 मध्ये रोबिन लिऊ यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर स्पष्ट केलं होतं की, “असे आरोप निराधार आहेत. वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय सामान्यपणे चालू आहे.” कंपनी सध्या घटक खर्च वाढ, बाजारातील हिस्सा कमी होणे आणि सॅमसंग, विवो सारख्या प्रतिस्पर्धकांकडून दबाव यामुळं ऑनलाइन-विक्री मॉडेलकडे वळत आहे. यामुळं संसाधनं एकत्रित होतील, ऑपरेशनल खर्च घटेल आणि नफा मार्जिन राखला जाईल. भौतिक किरकोळ दुकानांचं प्रमाण कमी करून डिजिटल स्टोअरफ्रंट्सवर पूर्ण भर देण्यात येणार आहे.
विद्यमान वनप्लस वापरकर्त्यांसाठी सेवा
वनप्लस कंपनीच्या शिपमेंट्समध्ये सायबरमीडिया रिसर्चनुसार 32 टक्के आणि आयडीसीनुसार 38.8 टक्के घसरण झाली असली तरी कंपनीनं स्टेकहोल्डर्सना पूर्ण व्यवसाय सातत्याचा आश्वासन दिला आहे. अधिकृत अपडेटमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, “वनप्लस इंडिया ऑपरेशन्स स्थानिक धोरणासह चालू राहतील आणि व्यवसाय सातत्य सुनिश्चित केलं जाईल.” याचा अर्थ असा की, विद्यमान ग्राहकांसाठी सर्व सेवा केंद्रे, सॉफ्टवेअर अपडेट्स, वारंटी आणि किरकोळ समर्थन नवीन स्थानिक पूर्णपणे सुरळीत राहतील. कंपनी भौतिक किरकोळ फुटप्रिंट कमी करत असली, तरी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे मजबूत उपस्थिती कायम ठेवणार आहे. ही रणनीती दीर्घकाळ टिकणाऱ्या वाढीसाठी महत्त्वाची ठरेल.
भारतीय स्मार्टफोन बाजारातील परिणाम
भारतीय स्मार्टफोन बाजार अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. अशा स्थितीत वनप्लसचा हा बदल कंपनीला नवीन संधी उपलब्ध करून देईल. ग्राहकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक चांगली डील्स, जलद डिलिव्हरी आणि अपडेट्स मिळतील. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, भारत हा त्यांचा महत्त्वाचा बाजार आहे आणि येथील ग्राहकांसाठी सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही.
