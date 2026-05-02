OnePlus, Redmi, Nothing आणि Realme स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार - रिपोर्ट
OnePlus, Redmi, Nothing आणि Realme भारतात त्यांच्या मध्यम-श्रेणीतील आणि फ्लॅगशिप हँडसेट्सच्या किमती वाढवण्याच्या (Smartphone Price Hike) तयारीत आहेत.
Published : May 2, 2026 at 10:19 AM IST
हैदराबाद: वनप्लस, रेडमी, रियलमी यांसारख्या स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या भारतातील त्यांच्या मिड-रेंज आणि फ्लॅगशिप हँडसेटच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत (Smartphone Price Hike) आहेत. स्मार्टफोनच्या DRAM आणि NAND सारख्या मेमरी आणि स्टोरेजच्या सतत वाढणाऱ्या किमतीमुळं हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
स्मार्टफोन घटकांचा तुटवडा: उपलब्ध माहितीनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या व्यापक वापरामुळं तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्या डेटा सेंटर्ससाठी मोठ्या प्रमाणात रॅम आणि जीपीयू चिप्स खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. मागणीतील या वाढीमुळं स्मार्टफोनसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिवाय, रॅम उत्पादकांनी आता आपलं लक्ष हाय-बँडविड्थ मेमरी मॉड्यूल्सच्या उत्पादनाकडे वळवलं आहे. परिणामी, या कंपन्यांनी AI उद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना केली आहे. त्यामुळं, जगभरातील स्मार्टफोन उत्पादकांना त्यांच्या सर्व उत्पादनांच्या किमती वाढवण्यास भाग पडलं आहे.
वनप्लसनं किमती बदलल्या : गेल्या शुक्रवारी, स्मार्टफोन निर्माता वनप्लसनं आपल्या वेबसाइटवर वनप्लस 15 आणि वनप्लस 15आर मॉडेल्सच्या नवीन किमती अपडेट केल्या. वनप्लस 15 एक फ्लॅगशिप स्मार्टफोन जो मूळतः भारतात 72,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉंच झाला होता, त्याच्या किमतीत आता वाढ झाली आहे. या डिव्हाइसचं 'बेस व्हेरिएंट'ज्यात 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज आहे. आता कंपनीच्या वेबसाइटवर हेच व्हेरिएंट 77,999 ला सूचीबद्ध आहे. त्याचा 'टॉप-एंड व्हेरिएंट'—ज्यात 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजची किंमत आता 85,999 ला उपलब्ध आहे. ही किंमत त्याच्या 79,999 च्या लॉंच किमतीपेक्षा 6,000 नं जास्त आहे. दुसरीकडं, कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, वनप्लस 15आर च्या किमतीत दुसऱ्यांदा वाढ झाली आहे; त्याची किंमत 50,499 वरून 52,999 झाली आहे. त्याचप्रमाणे, 12GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत देखील त्याच्या लॉंचवेळच्या 47,999 या किमतीवरून 5,000 नं वाढली आहे. इतकेच नाही, तर 12GB + 512GB व्हेरिएंटची किंमत आता 57,999 असेल, जी पूर्वी 52,999 होती.
नथिंग फोनच्या किमतीही वाढणार : मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, आपल्या स्मार्टफोन्सच्या किमती वाढवण्याचा विचार करणारी वनप्लस ही एकमेव कंपनी नाही. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, टिपस्टर संजू चौधरी यांनी दावा केला आहे की, नथिंग 4a प्रो आणि नथिंग 4a हे स्मार्टफोन्स आता अनुक्रमे 44,999 आणि 31,999 या सुरुवातीच्या किमतींमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. हे दोन्ही स्मार्टफोन्स भारतात 5 मार्च रोजी लॉंच करण्यात आले होते. त्यावेळी, त्यांच्या बेस व्हेरिएंट्सची (8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह) सुरुवातीची किंमत अनुक्रमे 39,999 आणि ₹31,999 होती.
शाओमी : शाओमीदेखील किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. त्याचप्रमाणे, मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमीचा सब-ब्रँड असलेल्या रेडमीनं (Redmi) देखील नुकत्याच लाँच केलेल्या रेडमी नोट 15 प्रो (Redmi Note 15 Pro) सिरीजच्या किंमती वाढवल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सिरीजचा बेस व्हेरिएंट असलेल्या रेडमी नोट 15 प्रो+ (Redmi Note 15 Pro+) ची किंमत, लाँचच्या वेळी असलेल्या 37,999 वरून वाढवून 39,999 करण्यात आली आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, रेडमी नोट 15 प्रो च्या 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 29,999 वरून वाढवून 31,999 करण्यात आली आहे.
रियलमी स्मार्टफोनच्या किमतीही वाढल्या : अखेरीस, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी दावा केला आहे की रियलमीनं भारतात आपल्या अनेक स्मार्टफोनच्या किमती वाढवल्या आहेत. विशेषतः, रियलमी 16 प्रो+ च्या 8GB + 128GB 'बेस व्हेरिएंट'ची किंमत आता 44,999 झाली आहे. इतकंच नाही, तर विविध अहवालानुसार, रियलमी 16 प्रो ची किंमत आता 31,999 ऐवजी 36,999 पासून सुरू होते; याचा अर्थ स्मार्टफोनच्या किमतीत 5,000 ची वाढ झाली आहे.
