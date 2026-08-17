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OnePlus Price Hike: OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6 स्मार्टफोन महागले

वनप्लस कंपनीनं भारतात OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6 आणि N6X सह अनेक स्मार्टफोन्सच्या किमती चार हजारांपर्यंत वाढवल्या आहेत.

OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6
OnePlus Nord 6 (OnePlus)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 3:02 PM IST

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मुंबई : वनप्लस कंपनीनं भारतात आपल्या पोर्टफोलिओतील अनेक स्मार्टफोन्सच्या किमती पुन्हा एकदा वाढवल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत इतर अनेक मोबाइल निर्मात्यांप्रमाणेच वनप्लसनंही अनेक मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मेमरी कॉम्पोनंट्सच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ. टिपस्टर संजू चौधरी यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर दिलेल्या माहितीनुसार, वनप्लसच्या अनेक स्मार्टफोन्सच्या किमतीत 4,000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. या किंमतवाढीचा फटका वनप्लस नॉर्ड 6 (OnePlus Nord 6), नॉर्ड सीई 6 ( Nord CE 6), नॉर्ड सीई 6 लाइट (Nord CE 6 Lite), वनप्लस एन6 ( OnePlus N6) आणि अलीकडेच लाँच झालेल्या वनप्लस एन6एक्स (OnePlus N6X) या मॉडेल्सना बसला आहे.

नॉर्ड सीई 6 लाइट मॉडेल्सच्या किमतीत मोठी वाढ : या किंमतवाढीत सर्वात जास्त वाढ वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइटच्या किमतीत झाली आहे. या फोनच्या बेस व्हेरिएंटची (6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज) किंमत आता 28,999 रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 25,999 रुपये होती. 8 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 27,999 वरून 30,999 रुपये तर 8 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 30,999 वरून 34,999रुपये झाली आहे.

वनप्लस नॉर्ड 6 : वनप्लस नॉर्ड 6च्या दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये प्रत्येकी 2,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. 8 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत आता 46,999 रुपये (पूर्वी 44,999) तर 12जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 52,999 रुपये (पूर्वी 50,999) झाली आहे.

नॉर्ड सीई 6: नॉर्ड सीई 6च्या किमतीही वाढल्या आहेत. 6 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 25,999 वरून 28,999 रुपये, 8जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 27,999 वरून 30,999 रुपये आणि 8 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 30,999 वरून 34,999 रुपये झाली आहे.

नवीन एन6 सिरीज : वनप्लसच्या नवीन एन6 सिरीजमध्येही किंमतवाढ झाली आहे. वनप्लस एन6 च्या 4 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 22,999 वरून 24,999 रुपये तर 6 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 24,999 वरून 26,999 रुपये झाली आहे. जुलैमध्ये भारतात लाँच झालेल्या वनप्लस एन6 एक्सचीही किंमत वाढली आहे. 4 जीबी + 64 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 18,999 वरून 20,999 रुपये तर 128 जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 20,999 वरून 22,999 रुपये झाली आहे.

मेमरी चिप्स आणि इतर घटकांच्या जागतिक किमतीत झालेल्या वाढीमुळं अनेक स्मार्टफोन कंपन्यांना किमती वाढवाव्या लागत आहेत. वनप्लसही याच ट्रेंडमध्ये सामील झाला आहे. ग्राहकांना आता या मॉडेल्ससाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. कंपनीकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी टिपस्टरनं दिलेली माहिती महत्वाची आहे. किंमतवाढीमुळं मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या ऑफर्स आणि एक्सचेंज ऑफर्सचा फायदा घेऊन खरेदी करणे ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

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