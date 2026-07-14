OnePlus कडून भारतात पुन्हा दरवाढ: 15R च्या किमतीत चौथ्यांदा वाढली
OnePlus नं भारतात पुन्हा एकदा किमती वाढवल्या आहेत. 14 जुलैपासून लागू होणाऱ्या या बदलांनुसार, OnePlus 15R च्या किमतीत 5,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
Published : July 14, 2026 at 9:59 AM IST
मुंबई: 2026 मध्ये स्मार्टफोनच्या किमती सातत्यानं वाढत आहेत. OnePlus कंपनीनं देखील १४ जुलैपासून OnePlus 15R, Nord 6 आणि Nord CE6 या मॉडेल्सच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली. यात सर्वात मोठी वाढ OnePlus 15R मध्ये झाली आहे; लाँच झाल्यापासूनची ही चौथी दरवाढ आहे. परिणामी, ग्राहकांना स्मार्टफोनच्या वाढलेल्या किमतींशी जुळवून घ्यावं लागत आहे.
Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 13, 2026
OnePlus increases the price of their smartphones by up to ₹5K:
15R:
12/256GB: ₹54,999 → ₹59,999
12/512GB: ₹59,999 → ₹64,999
16/512GB: ₹61,999 → ₹66,999
Nord 6:
8/256GB: ₹42,999 → ₹44,999
12/256GB: ₹47,999 → ₹50,999
Nord CE 6:
8/128GB:…
OnePlus 15R मध्ये पुन्हा 5,000 रुपयांची वाढ : OnePlus 15R च्या सर्व स्टोरेज व्हेरिएंट्सच्या किमतीत 5,000 रुपयांची वाढ झाली आहे.
|Variant
|Current Price
|New Price
|Increase
|12GB + 256GB
|₹54,999
|₹59,999
|+₹5,000
|12GB + 512GB
|₹59,999
|₹64,999
|+₹5,000
|16GB + 512GB
|₹61,999
|₹66,999
|+₹5,000
या वाढीमुळं, आता बेस मॉडेलची किंमत 59,999 झाली आहे. लाँचच्या वेळी अनेक ग्राहकांनी ज्या किमतीला हे डिव्हाइस खरेदी केलं होतं, त्यापेक्षा ही किंमत 12,000 नं जास्त आहे. 2026 मधील भारतीय बाजारपेठेतील ही सर्वात मोठी दरवाढ मानली जात आहे.
Nord 6 आणि Nord CE6 च्या किमतीतही वाढ : OnePlus Nord सिरीजलाही या दरवाढीचा फटका बसला आहे.
OnePlus Nord 6 :
|Variant
|Current Price
|New Price
|Increase
|8GB + 256GB
|₹42,999
|₹44,999
|+₹2,000
|12GB + 256GB
|₹47,999
|₹50,999
|+₹3,000
OnePlus Nord CE6 :
|Variant
|Current Price
|New Price
|Increase
|8GB + 128GB
|₹33,999
|₹35,999
|+₹2,000
|8GB + 256GB
|₹36,999
|₹39,999
|+₹3,000
Nord CE6 च्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत आता 39,999 पर्यंत पोहोचली आहे. यापूर्वी, या मालिकेची किंमत 25,000 पेक्षा कमी होती. या दरवाढीमुळं मिड-रेंज श्रेणीतील स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.
किंमत वाढण्यामागचं खरं कारण: ही समस्या केवळ OnePlus पुरती मर्यादित नाही; संपूर्ण स्मार्टउद्योगाला याचा सामना करावा लागत आहे. स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मेमरी (LPDDR) आणि स्टोरेज (UFS) घटकांच्या पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळं दरवाढीचा निर्णय कंपन्या घेताय. Samsung, SK Hynix आणि Micron सारख्या कंपन्या आता AI सर्व्हर्स आणि डेटा सेंटर्ससाठी मेमरी उत्पादनाला प्राधान्य देत आहेत. AI इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळं, स्मार्टफोन कंपन्यांना महागडी मेमरी खरेदी करणे भाग पडत आहे. परिणामी, 2026 मध्ये स्मार्टफोनच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे.
लॉंचच्या वेळच्या किमतींचा (launch pricing) काळ संपला आहे का? काही वर्षांपूर्वी, लॉंच झाल्यानंतर किमती कमी व्हायच्या. 49,999 ला लॉंच झालेला फोन काही महिन्यांतच 44,999 ला उपलब्ध व्हायचा. मात्र, 2026 मध्ये परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली आहे. Samsung Galaxy M47 सारखे मॉडेल्स लॉंच झाल्यानंतर 10,000 नी महाग झाले. OnePlus 15R च्या बाबतीतही अशाच प्रकारे अनेक टप्प्यांवर दरवाढ झाली.
ग्राहकांनी काय करावे? : जर तुम्ही हा फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचा दिवस त्यासाठी शेवटचा आहे. नवीन किमतींवरही बँक डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ऑफर्स आणि फेस्टिव्ह सेलचे फायदे लागू होतील. तथापि, किंमत कमी होण्याची शक्यता कमी आहे; उलट, AI क्षेत्रातील मागणी अशीच उच्च राहिल्यास स्मार्टफोनच्या किमती आणखी वाढू शकतात. ग्राहकांना आता त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वाट पाहिल्यानं फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते. भारतीय बाजारपेठेत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देणारे मध्यम-श्रेणीतील (mid-range) फोन अधिकाधिक महाग होत आहेत.
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