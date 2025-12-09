ETV Bharat / technology

वनप्लस पॅड गो 2 : 17 डिसेंबरला होणार लाँच, मिड-रेंज टॅबलेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स

वनप्लस पॅड गो 2 : 12.1 इंच डिस्प्ले, Dimensity 7300-Ultra, 10,050mAh बॅटरीसह लवकरच लॉंच होतोय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 10:30 AM IST

मुंबई : वनप्लसनं आपला बजेट-फ्रेंडली टॅबलेट OnePlus Pad Go चा उत्तराधिकारी OnePlus Pad Go 2 17 डिसेंबर 2025 रोजी लॉंच करणार आहे. हा टॅबलेट विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांना लक्ष्य करून तयार करण्यात आला आहे. लाँचच्या एका दिवसानंतर म्हणजे 18 डिसेंबरपासून तो विक्रीस उपलब्ध होईल.

प्रोसेसर
कंपनीनं लाँचच्या आधीच टॅबलेटची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये उघड केली आहेत. OnePlus Pad Go 2 मध्ये MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4nm) प्रोसेसर आहे, जो मध्यम श्रेणीतील सर्वोत्तम कामगिरी देण्यास सक्षम आहे. वनप्लसचा दावा आहे की हा टॅबलेट TÜV SÜD कडून “4 वर्ष स्मूथ परफॉर्मन्स” सर्टिफिकेशन मिळवणारा पहिला टॅबलेट ठरला आहे.

8 जीबी रॅम
Geekbench लिस्टिंगनुसार, टॅबलेट 8 जीबी रॅमसह येईल आणि तो Android 16 वर आधारित OxygenOS 16 वर चालेल, म्हणजे 2025 च्या अखेरीस येणाऱ्या टॅबलेटमध्ये आधीच पुढच्या वर्षाचे ऑपरेटिंग सिस्टीम मिळणार आहे.

बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत OnePlus Pad Go 2 मध्ये प्रचंड 10,050 mAh बॅटरी आहे जी 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यास 15 तास सतत व्हिडीओ प्लेबॅक, 53 तास संगीत प्लेबॅक आणि 60 दिवसांपर्यंत स्टँडबाय टाइम मिळतो. याशिवाय रिव्हर्स केबल चार्जिंगची सुविधाही उपलब्ध आहे.

डिस्प्ले
डिस्प्लेच्या बाबतीत सर्वात मोठं अपग्रेड म्हणजे 12.1 इंचाची मोठी स्क्रीन (मागील मॉडेलमध्ये 11.35 इंच होती). ही LCD पॅनेल 7:5 रेशो, 284 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM), 98% DCI-P3 कलर गॅमट आणि Dolby Vision ला सपोर्ट करते. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 88.5% असून TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 सर्टिफिकेशनही मिळालं आहे.

वनप्लस पहिल्यांदाच Pad Go मालिकेत स्टायलस सपोर्ट आणत आहे. OnePlus Pad Go 2 Stylo नावाचा हा स्टायलस विशेषतः नोट घेणे, प्रोडक्टिव्हिटी आणि क्रिएटिव्ह कामासाठी डिझाइन केला आहे. फक्त 10 मिनिटे चार्ज केल्यास अर्धा दिवस वापरता येईल, असा कंपनीचा दावा आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये OnePlus चे लोकप्रिय Open Canvas मल्टिटास्किंग फीचर आणि स्मूथ स्प्लिट-स्क्रीन सपोर्ट मिळेल. याचवेळी वनप्लस आपला नवा स्मार्टफोन OnePlus 15R देखील लाँच करणार आहे.

