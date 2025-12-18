12.1 इंच डिस्प्ले, 10,050 mAh बॅटरी आणि 5जी सपोर्टसह वनप्लस पॅड गो 2 भारतात लॉंच
वनप्लस पॅड गो 2 भारतात लॉंच झालाय, 12.1 इंच 2.8K डिस्प्ले, 10,050 mAh बॅटरी, Dimensity 7300-Ultra चिपसेट आणि 5G सपोर्टसह येतो.
Published : December 18, 2025 at 10:50 AM IST
मुंबई : वनप्लसनं OnePlus 15 आर स्मार्टफोनसोबत भारतात आपला नवीन मिड-रेंज टॅबलेट OnePlus Pad Go 2 लॉंच केला. हा टॅबलेट MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेटसह येतो. हा टॅबलेट कंपनीच्या Go सीरिजमधील पहिला 5G-सक्षम टॅबलेट आहे. 12.1 इंच मोठ्या LCD डिस्प्लेसह, 10,050mAh बॅटरी आणि स्टायलस सपोर्टसह हा टॅबलेट स्टुडंट्स, प्रोफेशनल्स आणि एंटरटेनमेंटसाठी उत्तम पर्याय ठरतो. लॉंच ऑफर्सनंतर त्याची सुरुवातीची किंमत फक्त 23,999 रुपये आहे.
भारतातील किंमत
OnePlus Pad Go 2 ची भारतातील किंमत 8 जीबी रॅम + 128 स्टोरेजसाठी 26,999 रुपये आणि 8जीबी रॅम + 256जीबी स्टोरेजसाठी 29,999 रुपये आहे. 5 G व्हेरिएंट (8जीबी + 256जीबी) ची किंमत 32,999 रुपये आहे. लॉंच ऑफर्समध्ये 2,000 रुपयांचा इन्स्टंट बँक डिस्काउंट आणि 1,000 रुपयांचा लिमिटेड डिस्काउंट आहे, ज्यामुळं सुरुवातीची किंमत 23,999 रुपयांवर येते. काही ऑफर्समध्ये मोफत OnePlus Pad Go 2 Stylo (किंमत 3,999 रुपये) मिळेल. टॅबलेट 18 डिसेंबरपासून Amazon, OnePlus वेबसाइट आणि रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध होईल.
डिझाइन
डिझाइन आणि डिस्प्लेमध्ये Pad Go 2 मध्ये 12.1 इंच 2.8K (1,980x2,800 पिक्सेल) LCD पॅनेल (OnePlus Pad Go 2 specs)आहे, ज्यात 120Hz अॅडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 98% DCI-P3 कलर गॅमट कव्हरेज आहे. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 88.5% आहे. टॅबलेट Lavender Drift आणि Shadow Black (5जी व्हेरिएंट एक्सक्लुझिव) कलर्समध्ये येतो. वजन सुमारे 597-599 ग्रॅम आहे आणि तो अतिशय स्लिम (6.83mm) आहे.
चिपसेट
परफॉर्मन्ससाठी 4nm MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट दिला (OnePlus Pad Go 2 Processor) आहे, जो 8जीबी LPDDR5X रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेजसह जोडला गेला आहे. OxygenOS 16 (Android 16 आधारित) वर चालतो आणि AI फीचर्स जसं AI Writer, AI Recorder, AI Reflection Eraser यांचा समावेश आहे. मल्टिटास्किंगसाठी Open Canvas सपोर्ट आहे, ज्यात स्प्लिट स्क्रीन आणि फ्लोटिंग विंडोज मिळतात. क्वाड स्पीकर्स Omnibearing Sound Field टेक्नॉलॉजीसह उत्तम ऑडिओ देतात.
कॅमेरा
यात 8MP रियर आणि फ्रंटला 8MP सेल्फी कॅमेरा आहे, जो व्हिडिओ कॉलिंग आणि बेसिक फोटोग्राफीसाठी पुरेसा आहे.
कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीमध्ये Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट आणि 5G (काही व्हेरिएंट्समध्ये) आहे. फेस अनलॉक फीचर आहे. बॅटरी 10,050mAh आहे, जी 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते (पूर्ण चार्जला 129 मिनिटे) आणि 6.5W रिव्हर्स चार्जिंग देते. कंपनीचा दावा: 15 तास व्हिडिओ प्लेबॅक मिळतो. अॅक्सेसरीज म्हणून OnePlus Pad Go 2 Stylo वेगळा मिळेल, जो 4,096 लेव्हल्स प्रेशर सेंसिटिव्हिटी आणि Bluetooth 5.4 सह येतो.
एकूणच, OnePlus Pad Go 2 हा बॅलन्स्ड मिड-रेंज टॅबलेट आहे, जो मोठा डिस्प्ले, लांब बॅटरी लाइफ आणि 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं आकर्षक आहे. तो पूर्वीच्या Pad Go पेक्षा मोठा अपग्रेड आहे आणि बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करतो.
हे वाचलंत का :