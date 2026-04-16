OnePlus Pad 4 : लवकरच होणार भारतात लाँच
वनप्लसनं भारतात पॅड 4 टॅब्लेट लाँचची घोषणा केली आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 प्रोसेसरसह 30 एप्रिलला येणार.
Published : April 16, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई : चीनी कंपनी वनप्लसनं भारतात आपल्या नवीन फ्लॅगशिप टॅब्लेट वनप्लस पॅड 4 च्या मुख्य वैशिष्ट्यांची घोषणा केली आहे. 30 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या लाँचपूर्वी कंपनीनं प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि बॅटरीसारखे महत्त्वाचे स्पेसिफिकेशन्स उघड केले आहे. किंमत आणि उपलब्धता लाँचच्या वेळी जाहीर केली जाईल. हे टॅब्लेट प्रीमियम डिझाइन, उच्च कार्यक्षमता आणि मल्टीटास्किंगसाठी डिझाइन केले आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये : वनप्लस पॅड 4 मध्ये मेटल युनिबॉडी डिझाइन आहे, जे टिकाऊ आणि आकर्षक दिसते. हा टॅबलेट दोन ड्यून ग्लो आणि सेज मिस्ट रंगामध्ये उपलब्ध आहे. समोरच्या बाजूला 13.2 इंचाचा मोठा 3.4K रिझोल्यूशन डिस्प्ले आहे, ज्यात 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. दीर्घकाळ वापरताना डोळ्यांवर ताण कमी करण्यासाठी आय-केअर फीचर्स देण्यात आले आहेत.
प्रोसेसर: टॅब्लेटची शक्ती क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 प्रोसेसरकडून मिळेल. यासोबत 12 जीबी पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 512 जीबी पर्यंत स्टोरेज उपलब्ध असेल. गेमिंग, व्हिडिओ प्लेबॅक आणि मल्टीटास्किंगसाठी हे टॅब्लेट अत्यंत वेगवान आणि स्मूथ अनुभव देईल.
बॅटरी : यात 13,380 एमएएचची मोठी बॅटरी आहे, जी 80 वॅट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीनुसार ही बॅटरी व्हिडिओ पाहणे, गेमिंग आणि इतर कामांसाठी दीर्घकाळ टिकेल. सॉफ्टवेअरमध्ये मल्टीटास्किंग आणि क्रॉस-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीवर भर आहे. वनप्लस एआय टूल्सद्वारे दैनंदिन कामे सोपी होतील. प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी वनप्लस स्टायलो प्रो स्टायलस आणि कीबोर्ड अॅक्सेसरी उपलब्ध असतील, ज्यामुळं लॅपटॉपसारखा अनुभव मिळेल. वनप्लस पद 4 हे अँड्रॉइड टॅब्लेट बाजारात iPad सारखे पर्याय शोधणाऱ्या यूजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते. लाँचनंतर किंमत आणि पूर्ण तपशील जाहीर होणार आहेत.
