OnePlus Pad 4 : 13,380mAh सह उद्या होतोय लॉंच, काय असेल खास?

OnePlus Pad 4 : OnePlus आपला नवीन टॅब्लेट, 'OnePlus Pad 4', उद्या दुपारी 12:00 वाजता भारतीय बाजारपेठेत लाँच करणार आहे.

Published : April 29, 2026 at 4:11 PM IST

मुंबई : OnePlus 30 एप्रिल रोजी भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन टॅब्लेट, 'OnePlus Pad 4' लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या आगामी टॅब्लेटबाबतची बरीचशी माहिती कंपनीनं एका समर्पित 'मायक्रोसाईट'द्वारे (microsite) आगोदरच दिली. Pad 4 मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट असणार आहे. हा आगामी टॅब्लेट 13,380mAh क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज असेल. शिवाय, या डिव्हाइसमध्ये OnePlus AI द्वारे समर्थित अनेक नवीन क्षमतांचा समावेश असेल.

OnePlus Pad 4 ची वैशिष्ट्ये (Specifications): अधिकृत लाँच होण्यापूर्वीच, OnePlus नं Pad 4 साठी एक मायक्रोसाईट सक्रिय केली आहे, ज्याद्वारे या डिव्हाइसबद्दलचे अनेक तपशील समोर आले आहेत. या मायक्रोसाईटनुसार, OnePlus Pad 4 मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट असेल. हा चिपसेट जगातील सर्वात वेगवान मोबाईल CPU म्हणून ओळखला जातो. या टॅब्लेटला 'Intelligent Eye Care' साठी TÜV Rheinland प्रमाणपत्र मिळालं आहे.

13,380mAh क्षमतेची बॅटरी : हा टॅब्लेट Dolby Vision ला सपोर्ट करतो. यामध्ये 13,380 mAh क्षमतेची बॅटरी असेल. याव्यतिरिक्त, हा टॅब्लेट आठ 'फ्लॅगशिप-दर्जाच्या' (flagship-grade) स्पीकर्सनी सुसज्ज असेल, जे सिनेमॅटिक ऑडिओ अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. लाँच झाल्यावर, हा टॅब्लेट OxygenOS वर चालेल. कंपनी या डिव्हाइसमध्ये OnePlus AI देखील समाविष्ट करेल, ज्यामुळं अनेक नवीन वैशिष्ट्ये उपलब्ध होतील.

13.2-इंचाचा 3.4K 'True Color' डिस्प्ले : OnePlus Pad 4 मध्ये 13.2-इंचाचा 3.4K 'True Color' डिस्प्ले असेल, जो अत्यंत स्पष्ट आणि तेजस्वी दृश्ये (visuals) देईल. कंपनीनं या डिव्हाइसचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्याचं मागील डिझाइन दिसून येतंय. टॅब्लेटच्या मागील बाजूस एक कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यासोबत फ्लॅश देखील देण्यात आला आहे. तथापि, कॅमेऱ्याचे मेगापिक्सेल आणि इतर वैशिष्ट्यांबाबतचे विशिष्ट तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. या टॅब्लेटशी संबंधित सर्व तपशील उद्या समोर येतील..

हे वाचलंत का :

  1. Realme 16x 5G लवकरच भारतात लाँच होणार; स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि रंगांची माहिती लीक.
  2. iQOO Neo 10 नवीन रंगांत उद्या होणार लॉंच; Alpine White आणि Black कलर ऑप्शन्सची घोषणा
  3. Poco C81 Pro : 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच.

