OnePlus Nord 4 साठी भारतात OxygenOS 16 'रिलीज कॅंडिडेट' अपडेट जारी
OnePlus Nord 4 साठी OxygenOS 16 रिलीज कॅंडिडेट (अंतिम आवृत्तीपूर्वीची चाचणी आवृत्ती) अपडेट भारतात जारी करण्यात आले आहे. यात अँड्रॉइड सुरक्षा पॅच समाविष्ट आहे.
Published : July 13, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई: OnePlus नं भारतात आपल्या लोकप्रिय OnePlus Nord 4 स्मार्टफोनसाठी OxygenOS 16 रिलीज कॅंडिडेट अपडेट जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. या अपडेटमध्ये जुलै 2026 चा अँड्रॉइड सुरक्षा पॅच समाविष्ट आहे, ज्यामुळं डिव्हाइसची एकूण सुरक्षा अधिक मजबूत होते. सध्या हे अपडेट केवळ भारतातील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे; इतर देशांमध्ये ते कधी जारी केले जाईल, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
RELEASE CANDIDATE IS HERE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 12, 2026
OnePlus has started rolling out the OxygenOS 16 Release Candidate update for the OnePlus Nord 4 in India.
- Version: CPH2661_16.0.5.1001
- Update size: 2.01 GB
- Brings the July 2026 Android security patch to improve system security.
The official… pic.twitter.com/LS3gmQqZP8
अपडेटची मुख्य वैशिष्ट्ये: OnePlus Nord 4 ला आता OxygenOS 16.0.5.1001 हे अपडेट मिळत आहे. CPH2661_16.0.5.1001(EX01) या फर्मवेअर आवृत्तीसह येणारे हे अपडेट प्रामुख्याने सुरक्षेतील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करतात. कंपनीनं नमूद केल्याप्रमाणे, यात नवीन वैशिष्ट्यांपेक्षा जुलै 2026 चा अँड्रॉइड सुरक्षा पॅच समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे अपडेट टप्प्याटप्प्यानं जारी केले जात असल्यानं, सर्व भारतीय वापरकर्त्यांना ते त्वरित मिळणार नाही; यासाठी काही वेळ लागू शकतो. स्थिरता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं हे अपडेट महत्त्वाचे मानले जात असले तरी, काही वापरकर्त्यांनी ते इन्स्टॉल केल्यानंतर समस्या उद्भवल्याचं सांगितलं आहे. विशेषतः, 'कस्टम लाँचर' वापरणाऱ्यांना एका वारंवार उद्भवणाऱ्या त्रुटीचा (बग) सामना करावा लागत आहे. एका वापरकर्त्यानं टिप्पणी केली आहे की, "अपडेट करू नका या अपडेटमध्ये कस्टम लाँचरशी संबंधित तीच जुनी त्रुटी पुन्हा आली आहे." कस्टम लाँचर वापरताना 'होम बटण' दाबल्यास होम बटण ॲनिमेशन सक्रिय होतात आणि त्यामुळं होम स्क्रीन नेव्हिगेशनमध्ये अडथळे (लॅग आणि जर्की हालचाल) निर्माण होतात; ही समस्या यापूर्वीही दिसून आली होती आणि आता ती पुन्हा उद्भवली आहे. अनेक वापरकर्ते कस्टम लाँचर्स (जसं की Nova Launcher, Lawnchair इ.) वापरतात, त्यामुळं या त्रुटी त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते.
समस्येची तक्रार कशी करावी? : जर तुम्ही हे अपडेट आधीच इन्स्टॉल केले असेल आणि तुम्हाला या समस्येचा सामना करावा लागत असेल, तर तुम्ही OnePlus Community ॲपद्वारे 'बग रिपोर्ट' (त्रुटीची तक्रार) सादर करू शकता. ॲपमधील तुमच्या प्रोफाईलवर जा आणि "Bug Report" विभाग निवडा. याव्यतिरिक्त, भारतातील वापरकर्ते 800 (800) हा क्रमांक डायल करून फीडबॅक टूलचा वापर करू शकतात. कंपनीला ही माहिती त्वरित मिळाल्यास, भविष्यातील अपडेटमध्ये ही समस्या सोडवली जाऊ शकते. OnePlus Nord 4 हे मिड-रेंज श्रेणीतील एक लोकप्रिय उपकरण आहे. उत्कृष्ट कामगिरी, आकर्षक डिझाइन आणि सॉफ्टवेअर सपोर्टमुळं या उपकरणानं बाजारात चांगली पसंती मिळवली आहे. ColorOS वर आधारित असलेल्या OxygenOS 16 मध्ये अनेक नवीन AI वैशिष्ट्ये, सुधारित बॅटरी व्यवस्थापन आणि अधिक सुरळीत चालणारा इंटरफेस (smoother interface) देण्यात आला आहे. तथापि, ही 'रिलीज कॅंडिडेट' (अंतिम आवृत्तीपूर्वीची चाचणी आवृत्ती) असल्यानं, वापरकर्त्यांना काही किरकोळ समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
custom launcher : जर तुम्ही 'कस्टम लाँचर' (custom launcher) वापरत असाल, तर अपडेट इन्स्टॉल करण्यापूर्वी 'स्टॉक लाँचर'वर (stock launcher) परत जा किंवा अपडेट स्थिर (stable) असल्याची खात्री होईपर्यंत प्रतीक्षा करा. कंपनीकडून जागतिक स्तरावर हे अपडेट कधी उपलब्ध होईल आणि त्यातील त्रुटी (bugs) कशा दूर केल्या जातील, याबद्दलची माहिती लवकरच दिली जाण्याची अपेक्षा आहे. OnePlus Nord 4 च्या वापरकर्त्यांनी अपडेटनंतर फोनची कामगिरी, बॅटरीचे आयुष्य आणि इतर वैशिष्ट्ये तपासून पाहावीत. OnePlus आपल्या सॉफ्टवेअर सपोर्टमध्ये सातत्यानं सुधारणा करत आहे. कंपनीनं Nord मालिकेसाठी दीर्घकालीन अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं हे अपडेट अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण नियमित 'सिक्युरिटी पॅचेस' (security patches) मालवेअर आणि इतर सुरक्षा धोक्यांपासून संरक्षण देतात.
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