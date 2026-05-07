OnePlus Nord CE6 : 8000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह भारतात लॉंच
OnePlus नं भारतात Nord CE6 लॉंच केलाय. हा फोन 8000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा आणि 144Hz AMOLED डिस्प्लेसह येतोय.
Published : May 7, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : OnePlus नं आज भारतात आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord CE6 लॉंच केला आहे. या फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 8000mAhची प्रचंड मोठी बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आहे. हा फोन दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, मजबूत बिल्ड आणि स्मूथ परफॉर्मन्स यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये OnePlus Nord CE6 एक मजबूत स्पर्धक म्हणून समोर आला आहे. या सीरीजमध्ये Nord CE6 Lite व्हेरियंट देखील लॉंच झाला आहे.
OnePlus Nord CE6 किंमत आणि उपलब्धता : OnePlus Nord CE6 भारतात दोन व्हेरियंट्स उपलब्ध आहे. याच्या 8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 29,999 आहे, तर 8GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंट 32,999 ला खरेदी करता येईल. बँक ऑफर्सचा लाभ घेतल्यास या फोनच 8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंट भारतात 27,999 रुपये खरेदी करता येईल. दुसरीकडं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंट ऑफर्समध्ये 30,999 ला उपलब्ध असेल. या स्मार्टफोनची विक्री 8 मे 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल. ग्राहक निवडक क्रेडिट कार्ड्सवर सहा महिन्यांपर्यंतच्या 'नो-कॉस्ट EMI' (व्याजरहित हप्ते) पर्यायांचाही लाभ घेऊ शकतात. तसेच, OnePlus निवडक बँक कार्ड्सद्वारे पूर्ण रक्कम भरून (full swipe) केलेल्या व्यवहारांवर 1,500 रुपयांची आणि EMI व्यवहारांवर 2,000 रुपयांची त्वरित सवलत (instant discount) देत आहे. OnePlus Nord CE6 हा स्मार्टफोन 'Amazon Special' म्हणून सादर करण्यात आला असून, तो Amazon India, OnePlus.in, OnePlus Store App, OnePlus Experience Stores आणि निवडक ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
- मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
Nord CE6 डिस्प्ले : Nord CE6 मध्ये 6.78 इंचाचा 1.5K Sunburst AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 144Hz रिफ्रेश रेट, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर सपोर्ट आणि 3840Hz PWM डिमिंग यासारख्या अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह हा डिस्प्ले अतिशय तेजस्वी आणि डोळ्यांसाठी आरामदायक आहे. 3200Hz टच सॅम्पलिंग रेटमुळं गेमिंग आणि दैनंदिन वापरात उत्कृष्ट अनुभव मिळेल.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : फोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर आहे. मोठ्या व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टममुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग दरम्यानही फोन थंड राहतो. OnePlus नं याला 6 वर्षे स्मूथ परफॉर्मन्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. OxygenOS 16 (Android 16 आधारित) सह AI फीचर्स आणि सॉफ्टवेअर ऑप्टिमायझेशन उपलब्ध आहे.
Nord CE6 बॅटरी : या फोनला पॉवर देण्यासाठी 8000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. मोठ्या बॅटरीमुळं हा फोन 2.5 दिवसांपर्यंत सहज चालू शकतो, असा कंपनीचा दावा आहे. 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग, 27W रिव्हर्स चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंग सारखी वैशिष्ट्ये यात आहेत. हेवी वापर करणाऱ्या यूजर्ससाठी ही बॅटरी गेम चेंजर ठरेल, असा कंपनीला विश्वास आहे.
मुख्य कॅमेरा: 50MP (OmniVision OV50D40) OIS + EIS सह
फ्रंट कॅमेरा: 32MP
दोन्ही बाजूंनी 4K@30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य आहे. नाईट मोड, पोर्ट्रेट, ड्युअल-व्यू सारखे मोड्स उपलब्ध आहेत.
बिल्ड आणि ड्युरेबिलिटी : फोन IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंग आणि MIL-STD-810H सर्टिफिकेशनसह अत्यंत मजबूत आहे. सुमारे 8.5mm जाडी आणि 215 ग्रॅम वजनासह प्रीमियम फील मिळतो. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, IR ब्लास्टर आणि X-axis हॅप्टिक्स यासारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये यात देण्यात आली आहेत.
इतर वैशिष्ट्ये: इतर वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास यात 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2, ड्युअल सिम सपोर्ट. बॉक्समध्ये 80W चार्जर, केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर यांचा समावेश आहे. OnePlus Nord CE6 दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, टॉप-क्लास डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड आणि चांगल्या कॅमेर्यासह मिड-रेंजमध्ये उत्कृष्ट पर्याय आहे. गेमिंग, मल्टीमीडिया आणि दैनंदिन वापरासाठी हा फोन उपयुक्त आहे.
हे वाचलंत का :