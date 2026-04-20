OnePlus Nord CE 6 Series : OnePlus Nord CE 6 आणि OnePlus Nord CE 6 Lite ची लॉचं तारीख जाहीर

OnePlus Nord CE 6 Series : OnePlus Nord CE 6 and OnePlus Nord CE 6 Lite  लकवरच लॉंच होणार आहेत.

OnePlus Nord CE 6 Series, OnePlus Nord CE 6, OnePlus Nord CE 6 Lite
OnePlus Nord CE 6 Series (OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 2:51 PM IST

मुंबई : OnePlus Nord CE 6 Series : OnePlus Nord CE 6 and OnePlus Nord CE 6 Lite लवकरच भारतात लॉंच होणार आहेत. हे दोन्ही फोन किंमत आणि हार्डवेअरच्या बाबतीत नॉर्ड 6 पेक्षा स्वस्त आणि सोपा पर्याय असतील. अधिकृत टीझरमधून या फोनचं डिझाइन, स्पेसिफिकेशन्स आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत. भारतात या सीरीजचे लॉन्चिंग 7 मे रोजी दुपारी 12 वाजता होणार आहे. वनप्लस इंडियाच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) पेजवर ही घोषणा करण्यात आली. दोन्ही स्मार्टफोन अमेझॉनवर उपलब्ध होतील आणि वनप्लस इंडिया स्टोअरसह इतर चॅनेल्सवर देखील विक्रीसाठी असू शकतात. अमेझॉनवर या फोनसाठी विशेष मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे.

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्स: वनप्लस नॉर्ड सीई 6 चं डिझाइन अलीकडील वनप्लस फोनप्रमाणे छोटे आणि मिनिमलिस्ट कॅमेरा डेकोसह दिसतं. कॅमेरा आयलंडवर टेक्स्चर्ड फिनिशमुळं ते अधिक स्लीक आणि आकर्षक वाटतं. मागील बाजूस दोन कॅमेरा सेन्सर्स आणि बाजूला एलईडी फ्लॅश आहे. हा फोन ब्लॅक, व्हाइट आणि लाइट ब्लू अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. वनप्लस 15 सीरीजप्रमाणे नॉर्ड सीई 6 ला IP66/68,69/69K डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग मिळणार आहे, जे या किंमतीत दुर्मीळ आहे. अधिकृत टीझरनुसार, फोन स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेटनं सुसज्ज असेल. त्यात 144 एफपीएस गेमिंग सपोर्ट आणि 3200 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट देण्यात आला आहे. गेमिंगवर विशेष भर देण्यात आला आहे, जसं की अलीकडील वनप्लस फोनमध्ये दिसतं. दैनंदिन आणि मध्यम वापरासाठी हा चिपसेट उत्तम काम करेल.

बॅटरी : या फोनचे मुख्य आकर्षण म्हणजे प्रचंड 8000एमएएच बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की एका चार्जवर 10 तास बीजीएमआय गेमिंग आणि 30 तास यूट्यूब पाहता येईल. शिवाय, 27 वॅट रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्टमुळं हा फोन पॉवर बँक म्हणूनही वापरता येईल. समोर 1.5K डिस्प्ले असून 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट,1800निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 3840 हर्ट्झ पीडब्ल्यूएम डिमिंग देण्यात आलं आहे. हे वैशिष्ट्ये गेमिंग आणि मल्टिमीडिया अनुभव अधिक चांगला करतील.

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट: नॉर्ड सीई 6 लाइटचं डिझाइन वेगळं आहे. यात नॉर्ड 5 सीरीजप्रमाणे व्हर्टिकल कॅमेरा आयलंड आहे. हा फोन ब्लॅक आणि लाइट ग्रीन रंगांमध्ये येईल. प्रोसेसर म्हणून मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिला जाईल, जो दैनंदिन कामांसाठी पुरेसा आहे.

बॅटरी : यात 7000 एमएएच बॅटरी दिली जाईल, जी दोन दिवसांपर्यंत वापर देऊ शकते. गेमिंगसाठी 144 हर्ट्झ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये वनप्लस फोन हवा असणाऱ्यांसाठी नॉर्ड सीई 6 लाइट चांगला पर्याय ठरू शकतो. नॉर्ड सीई 6 हा गेमिंग-फोकस्ड आणि मोठ्या बॅटरी हव्या असणाऱ्यांसाठी परवडणारा मिड-रेंज पर्याय असेल. एकूणच, वनप्लस ही सीरीज बाजारातील आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी आणत आहे.

