OnePlus Nord CE 6 Lite भारतात लाँच: 7000mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 7400 सह शक्तिशाली परफॉर्मन्स
OnePlus Nord CE 6 Lite भारतात लाँच झालाय. यात 7000 mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे.
Published : May 7, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : OnePlus नं आज भारतात Nord CE 6 Lite स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये मोठी क्रांती घडवणारा ठरेल, कारण त्यात 7000mAh ची प्रचंड बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर देण्यात आलं आहे. किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याच्या OnePlus च्या परंपरेनुसार हा फोन युवा आणि मध्यमवर्गीय वापरकर्त्यांसाठी आदर्श आहे.
Nord CE 6 Lite डिस्प्ले आणि डिझाइन : OnePlus Nord CE 6 Lite मध्ये 6.72 इंचाचा मोठा डिस्प्ले आहे. ज्यात 144Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे. हा फोन स्मूथ स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम आहे. फोनचे डिझाइन क्लीन आणि मिनिमल आहे, Hyper Black आणि Vivid Mint सारख्या आकर्षक कलर्समध्ये हा फो उपलब्ध आहे. याचं वजन सुमारे 215 ग्रॅम असून, त्याची बिल्ड क्वालिटी मजबूत आहे.
Nord CE 6 Lite परफॉर्मन्स : फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7400Apex चिपसेट देण्यात आलं आहे. हा octa-core प्रोसेसर (2.6GHz Quad-core + 2 GHz Quad-core) दैनंदिन कामं, मल्टिटास्किंग आणि मध्यम गेमिंग सहज हाताळतो. AnTuTu स्कोअर एक मिलियनच्यावर असल्याचं सांगितलं जातं. हा फोन 6 GB RAM + 128 GB,8 GB RAM + 128 GB,8 GB RAM + 256 GB स्टोरेज पर्यायात उपलब्ध आहे. हीट मॅनेजमेंटसाठी VC कूलिंग सिस्टम दिली आहे, ज्यामुळं गेमिंग करतानाही फोन गरम होत नाही.
Nord CE 6 Lite बॅटरी आणि चार्जिंग : 7000mAh ची मोठी बॅटरी या फोनचं सर्वात मोठं आकर्षण आहे. OnePlus च्या दाव्यानुसार ही बॅटरी एका चार्जवर दोन दिवस वापर पुरवते. 45W किंवा त्याहून अधिक वेगवान चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे. दीर्घकाळ टिकाऊपणासाठी 6 वर्षांची बॅटरी हेल्थ हमी दिली आहे.
Nord CE 6 Lite कॅमेरा : फोनमध्ये मागील बाजूला 50 MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह) + अतिरिक्त लेन्स आहे. यामुळं दिवसा उत्तम फोटो आणि व्हिडिओ घेता येतात. फ्रंटमध्ये 8 MP सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट देखील यात मिळतोय. यामुळं व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीज चांगले काढता येतात.
Nord CE 6 Lite सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्स : हा फो Android 16 वर आधारित OxygenOS 16 वर चालतो. कंपनीनं 5 वर्षांपर्यंत सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. 5G सपोर्ट, ड्युअल सिम, मायक्रोSD स्लॉट आणि इतर स्टँडर्ड फीचर्स यात आहेत.
OnePlus Nord CE 6 Lite किंमत : OnePlus Nord CE 6 Lite भारतात तीन व्हेरिएंटमध्ये लॉंच झाला आहे. याच्या 6 GB RAM + 128 GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 20,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडं याचं 8 GB RAM + 128 GB स्टोरेज व्हेरिएंट 22,999 ला उपलब्ध असून 8 GB RAM + 256 GB चं टॉप व्हेरिएंट 25,999 रुपयात खरेदी करता येईल. हा फोन Amazon आणि OnePlus वेबसाइटवर उपलब्ध होईल.
OnePlus Nord CE 6 Lite बॅटरी लाइफ, परफॉर्मन्स आणि किंमतीमुळं बजेट सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धक ठरेल. गेमिंग, दैनंदिन वापर आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
हे वाचलत का :