लॉंचपूर्वीच OnePlus Nord CE6 Lite ची वैशिष्ट्ये जाहीर
OnePlus Nord CE6 Lite : लॉंचपूर्वीच Nord CE6 Lite ची वैशिष्ट्ये जाहीर झाली आहेत. हा फोन भारतात 7 मे रोजी लॉंच होणार आहे.
Published : April 27, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई : OnePlus कंपनी 7 मे रोजी दुपारी 12:00 वाजता (IST) भारतात OnePlus Nord CE6 Lite स्मार्टफोन लॉंच करणार आहे. या फोनचे लॉंचपूर्वीच बरीच वैशिष्ट्ये समोर आली आहे. या लाँचमुळं 'Nord CE Lite' मालिका दोन वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा भारतीय बाजारपेठेत परतली आहे; ही मालिका यापूर्वी लाँच झालेल्या OnePlus Nord CE4 Lite ची जागा घेणार आहे. हा फोन दोन रंगांच्या पर्यायांमध्येVivid Mint आणि Hyper Black उपलब्ध असेल.
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि कार्यक्षमता : OnePlus Nord CE6 Lite मध्ये 4nm प्रक्रियेवर आधारित ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट असणार आहे. यासोबतच UFS 3.1 स्टोरेज आणि फोनला थंड ठेवण्यासाठी 5,300mm² आकाराची 'वेपर चेंबर' (VC) कूलिंग प्रणाली आहे; ही प्रणाली दीर्घकाळ वापर करताना फोनचं तापमान नियंत्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
Full HD डिस्प्ले : यात 'अडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट' असलेला 6.72-इंचाचा Full HD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या स्क्रीनचा रिफ्रेश रेट सामान्य वापरासाठी 120Hz पर्यंत आणि विशिष्ट ॲप्लिकेशन्ससाठी 144Hz पर्यंत वाढू शकतो; यामुळं काही विशिष्ट 'रनर गेम्स'मध्ये 144 FPS पर्यंत आणि समर्थित 'शूटर गेम्स'मध्ये 90 FPS पर्यंतचा अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग : Nord CE6 Lite चं एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 7000mAh बॅटरी. कंपनीनं केलेल्या दाव्यानुसार बॅटरी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सामान्य वापरासाठी दोन दिवसांपर्यंत टिकेल. OnePlus चा असाही दावा आहे की, ही बॅटरी अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की, सहा वर्षांच्या वापरानंतरही तिची 'हेल्थ कपॅसिटी' (क्षमता) 80% पर्यंत टिकून राहील. हे फोन 45W SUPERVOOC चार्जिंगला सपोर्ट करेल. यात 'बायपास चार्जिंग' तंत्रज्ञान देखील समाविष्ट आहे; हे वैशिष्ट्य गेमिंगसारख्या अधिक संसाधनांची आवश्यकता असलेल्या कामांदरम्यान निर्माण होणारी उष्णता कमी करण्यासाठी, वीजपुरवठा थेट मदरबोर्डकडं वळवतं.
OnePlus Nord CE6 Lite's officially confirmed specs— Anvin (@ZionsAnvin) April 27, 2026
कॅमेरा हार्डवेअर आणि AI वैशिष्ट्ये : या उपकरणाच्या कॅमेरा प्रणालीमध्ये 50MP चा मुख्य मागील (rear) सेन्सर देण्यात आला आहे, जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सक्षम आहे; यासोबतच 8MP चा पुढील (front) कॅमेरा देखील यात समाविष्ट आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये व्हिडिओ आणि संगीत संपादनाची (editing) अंगभूत साधने समाविष्ट आहेत. ही साधने मूळ फ्रेम रेट्ससह उच्च-गुणवत्तेच्या 4K 'एक्सपोर्ट्स'ना (निर्मितीला) समर्थन देतात. याव्यतिरिक्त, यात AI-आधारित छायाचित्रण आणि संपादनाची अनेक वैशिष्ट्येही आहेत, ज्यामध्ये 'Motion Photos' (4K समर्थनासह), 'AI Perfect Shot', 'AI Reflection Eraser', 'AI Detail Boost', 'AI Portrait Glow', 'AI Eraser' आणि 'AI Reframe' यांचा समावेश आहे.
सॉफ्टवेअर, AI एकत्रीकरण आणि टिकाऊपणा : Nord CE6 Lite हा स्मार्टफोन सुरुवातीपासूनच (out of the box) OxygenOS 16 वर चालेल. OnePlus नं या उपकरणासाठी पाच वर्षांच्या दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर समर्थनाचं आश्वासन दिलं आहे. दैनंदिन वापराच्या कार्यक्षमतेसाठी, या स्मार्टफोनमध्ये Google च्या AI साधनांचा संच (suite) समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये "Circle to Search" हे वैशिष्ट्य आणि Google Gemini चं एकत्रीकरण समाविष्ट आहे; हे एकत्रीकरण 'Gemini Live' ला समर्थन देतं, ज्याद्वारे कॅमेरा आणि स्क्रीन-शेअरिंग या दोन्ही कार्यक्षमतेचा वापर करून रिअल-टाइम (तात्काळ) आणि संदर्भास अनुसरून (context-aware) मदत मिळवता येते.
भौतिक टिकाऊपणाच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, या फोनला MIL-STD-810H हे प्रमाणपत्र मिळालं आहे. तसंच, धूळ आत जाण्यापासून आणि पाण्याचे सामान्य शिंतोडे उडण्यापासून संरक्षणाच्या दृष्टीने याला विशिष्ट मानांकन (rating) प्राप्त आहे. नेहमीप्रमाणेच, OnePlus Nord CE6 आणि Nord CE6 Lite हे स्मार्टफोन लाँच झाल्यानंतर, OnePlus India च्या ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअर्सव्यतिरिक्त, Amazon वर देखील खरेदीसाठी उपलब्ध असतील.
