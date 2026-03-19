OnePlus Nord Buds 4 Pro भारतात लाँच! 3799 रुपयांत 55dB ANC, 54 तास बॅटरी आणि AI नॉइज कॅन्सलेशन
OnePlus नं दोन वर्षांनंतर Nord Buds 4 Pro लाँच केले. 55dB ANC, 54 तास बॅटरी आणि IP55 रेटिंगसह ते तुम्ही खरेदी करू शकता.
Published : March 19, 2026 at 1:21 PM IST
मुंबई : OnePlus नं दोन वर्षांनंतर Nord Buds Pro सीरीज रिफ्रेश केली आहे. आज कंपनीनं नवीनतम Nord Buds 4 Pro मॉडेल लॉंच केलंय. जुलै 2024 मध्ये लाँच झालेल्या Nord Buds 3 Proचं हे नविन व्हर्जन आहे. प्रो ब्रँडिंगसह आलेले हे TWS इअरबड्स बजेट सेगमेंटमध्ये प्रिमियम फीचर्स देत आहेत. 55 डेसिबल ANC, टायटॅनियम कोटेड ड्रायव्हर्स, LHDC 5.0 ऑडिओ, Bluetooth 6.0 आणि 54 तास बॅटरी लाइफ यासह हा फोन संगीतप्रेमी आणि दैनंदिन वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर आहे. विशेष म्हणजे 3,799 रुपयांची लाँच किंमत आणि IP55 रेटिंगमुळं हा सेट बजेटमध्ये ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ ऑफर करतोय.
OnePlus Nord Buds 4 Pro: किंमत आणि उपलब्धता
भारतीय ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किंमत. OnePlus Nord Buds 4 Pro ची सामान्य किंमत 3,999 रुपये आहे. मात्र लाँच ऑफरनुसार विशेष किंमत फक्त 3,799 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे इअरबड्स OnePlus.in, OnePlus Store अॅप, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart आणि Myntra वर उपलब्ध आहेत. बजेटमध्ये प्रो-लेव्हल ANC आणि दीर्घ बॅटरी देणारे हे उत्पादन सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल. महागडे इअरफोन्स खरेदी करणं सर्वांना शक्य नसतं, त्यामुळं Nord Buds 4 Pro हे किफायतशीर आणि गुणवत्तापूर्ण आहे.
OnePlus Nord Buds 4 Pro: वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
Nord Buds 4 Pro मध्ये 55 डेसिबल पर्यंतचा एक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC) देण्यात आला आहे. 5000 Hz पर्यंत नॉइज रिडक्शन बँडविथ आणि रिअल-टाइम AI अल्गोरिदम्समुळं वातावरणातील आवाज प्रभावीपणे ब्लॉक होतो. OnePlus नं TUV Rheinland हाय-परफॉर्मन्स नॉइज कॅन्सलेशन सर्टिफिकेशनही दिलं आहे.नवीन ड्रायव्हर्स Nord Buds 3 Pro पेक्षा 100% अधिक पॉवरफुल आहेत. टायटॅनियम कोटिंगमुळं बास खोल आणि समृद्ध तर व्होकल्स स्पष्ट ऐकू येतात. LHDC 5.0 सपोर्ट उच्च-गुणवत्तेचे संगीत सुनिश्चित करतं. Bluetooth 6.0 कनेक्टिव्हिटीमुळं कनेक्शन स्थिर आणि वेगवान राहतं. प्रत्येक इअरबडमध्ये तीन मायक्रोफोन्स (एकूण सहा) आहेत. यामुळं कॉल्स क्रिस्टल क्लियर होतात. प्रत्येक बडचं वजन फक्त 4 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापरताना कानाला त्रास होत नाही. IP55 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
OnePlus Nord Buds 4 Pro: बॅटरी लाइफ आणि अतिरिक्त फीचर्स
OnePlus नं ANC बंद असताना आणि 54% व्हॉल्यूमवर लॅब टेस्टमध्ये 54 तास पर्यंत प्लेबॅक मिळतं. केसमध्ये फक्त 10 मिनिटे चार्ज केल्यावर 5 तास संगीत ऐकता येतं. OxygenOS 15.0.1 चालणाऱ्या OnePlus डिव्हाइसेससोबत HeyMelody अॅप वापरून रिअल-टाइम ट्रान्स्लेशन (हिंदी, इंग्लिश, स्पॅनिश, फ्रेंच) करता येते. हे फीचर परदेश प्रवास किंवा बहुभाषिक मीटिंग्जसाठी उपयुक्त आहे. एकूणच Nord Buds 4 Pro बजेटमध्ये ANC, सुपर बास, दीर्घ बॅटरी आणि स्मार्ट फीचर्स देणारा पहिला प्रो-लेव्हल सेट आहे.
हे वाचलंत का :