वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 प्रो: भारतात 19 मार्चला होणार लाँच, शानदार वैशिष्ट्यांसह येत आहे नवीन वायरलेस इअरबड्स
वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 प्रो 19 मार्च लाँचला भारतात लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. यात 55 डीबी नॉइज कॅन्सलेशन, एलएचडीसी 5.0 सपोर्ट मिळणार आहे.
Published : March 10, 2026 at 3:22 PM IST
मुंबई : वनप्लसनं आपल्या नॉर्ड बड्स 4 प्रो या नवीन वायरलेस इअरबड्सचं अनावरण केलंय. हे इअरबड्स भारतात 19 मार्च रोजी लॉंच होणार आहेत. कंपनीनं या इअरबड्सचे वैशिष्ट्ये आणि फीचर्स देखील शेअर केले आहेत. वनप्लसनं सांगितलं की, नॉर्ड बड्स 4 प्रो 55 डेसिबल पर्यंत नॉइज ब्लॉक करू शकतात, जे नॉर्ड बड्स सिरीजमधील सर्वोच्च आहे. याशिवाय, हे वायरलेस इअरबड्स एलएचडीसी 5.0 कोडेक सपोर्ट करतात, ज्यामुळं हाय-रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडिओ स्ट्रीमिंग शक्य होते. हे इअरबड्स सुधारित नॉइज कॅन्सलेशन आणि बेस परफॉर्मन्सवर फोकस करतात, ज्यामुळं संगीत प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतात. कंपनीनं दावा केला आहे की, हे इअरबड्स बाह्य नॉइज 55 डेसिबल पर्यंत ब्लॉक करू शकतात, जे नॉर्ड बड्स लाइनअपमधील सर्वोच्च पातळी आहे. याशिवाय, या इअरबड्सना टीयूव्ही राइनलँडकडून हाय-परफॉर्मन्स नॉइज कॅन्सलेशन सर्टिफिकेशन मिळालं आहे.
वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 प्रो
कंपनीनुसार, नॉर्ड बड्स 4 प्रो इम्प्रूव्ड नॉइज कॅन्सलेशन आणि एन्हान्स्ड बेस परफॉर्मन्सवर केंद्रित आहेत. वनप्लसचा दावा आहे की, हे इअरबड्स 55 डेसिबल पर्यंत बाह्य नॉइज ब्लॉक करू शकतात, जे नॉर्ड बड्स लाइनअपमधील आतापर्यंतचं सर्वोच्च आहे. इअरबड्समध्ये 12 मिमी ड्रायव्हर्स आहेत, जे वनप्लस नॉर्ड बड्स 3 प्रोमधील ड्रायव्हर्सच्या तुलनेत दुप्पट पॉवर देतात. हे ड्रायव्हर्स टायटॅनियम-कोटेड आहेत आणि बेस रेस्पॉन्स आणि वोकल क्लॅरिटी सुधारण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे. वनप्लसनं सांगितलं की, नॉर्ड बड्स 4 प्रो स्पॅशियल ऑडिओ आणि एलएचडीसी 5.0 हाय-रेजोल्यूशन ऑडिओ स्टँडर्ड सपोर्ट करतात.
हे इअरबड्स दोन कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध असतील: रेडियंट ग्रे आणि रेव्हन ब्लॅक. प्रत्येक इअरबडचं वजन 4.4 ग्रॅम आहे आणि त्यात तीन मायक्रोफोन्स आहेत, जे कॉल क्लॅरिटी सुधारण्यासाठी आहेत. वनप्लसनं सांगितलं की, नॉर्ड बड्स 4 प्रोमध्ये बिल्ट-इन वॉल्यूम स्लायडर कंट्रोल्स आहेत, ज्यामुळं युजर्स इअरबड्सवरूनच वॉल्यूम अॅडजस्ट करू शकतात. याशिवाय, वनप्लसनं इअरबड्ससाठी रीडिझाइन केलेला चार्जिंग केस दाखवला आहे, जो कंपनीनुसार मागील जनरेशनपेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त छोटा आहे, तरीही बॅटरी परफॉर्मन्स समान आहे. नॉर्ड बड्स 4 प्रोबद्दल अधिक माहिती 19 मार्चच्या लाँच इव्हेंटमध्ये जाहीर केली जाईल.
वनप्लस नॉर्ड बड्स 3 प्रो
संदर्भासाठी, वनप्लस नॉर्ड बड्स 3 प्रोची किंमत 2,649 रुपये आहे. हे इअरबड्स 49 डीबी पर्यंत अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन सपोर्ट करतात आणि 4,000 हर्ट्झ पर्यंत फ्रीक्वेंसी रेंज कव्हर करतात. इअरबड्समध्ये 12.4 मिमी ड्रायव्हर आहे, जे क्लिअर ऑडिओ आउटपुट देतो. बासवेव्ह 2.0 क्नॉलॉजी फीचर करतात, जे वनप्लसनुसार लो-फ्रीक्वेंसी परफॉर्मन्स एन्हान्स करण्यासाठी आहे. कॉल्ससाठी, इअरबड्स तीन मायक्रोफोन सेटअप वापरतात, ज्यात बॅकग्राउंड नॉइज रिडक्शन आहे. कंपनीनुसार, नॉर्ड बड्स 3 प्रो चार्जिंग केससह एकूण 44 सांचा प्लेबॅक टाइम देतात. वनप्लसनं सांगितलं की, इअरबड्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करतात, ज्यात 10 निटांच्या चार्जिंगनं 11 चा प्लेबॅक मिळतो.
नॉर्ड बड्स 4 प्रो हे बजेट सेगमेंटमध्ये एक मजबूत काँटेस्टंट ठरू शकते, ज्यात सुधारित नॉइज कॅन्सलेशन, बेटर बेस आणि आधुनिक फीचर्स आहेत. हे इअरबड्स युजर्सना प्रीमियम अनुभव देतात, जसं की स्पॅशियल ऑडिओ आणि हाय-रेज ऑडिओ. लाँच इव्हेंटमध्ये किंमत आणि उपलब्धतेबद्दल अधिक माहिती मिळेल.
हे वाचलंत का :