OnePlus Nord 6 Vs OnePlus Nord 5: किंमत वाढली, पण तुमच्यासाठी कोणता आहे फायदेशीर
OnePlus Nord 6 Vs OnePlus Nord 5: 3,500 जास्त किंमत, पण 9000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 आणि मजबूत अपग्रेड्स!
Published : April 8, 2026 at 4:10 PM IST
हैदराबाद: मिड-रेंज स्मार्टफोनच्या किमती वाढत असताना वनप्लसनं आपला नवीन Nord 6 लाँच केला. हा फोन आपल्या Nord 5 पेक्षा महाग असला तरी डिझाइन, परफॉर्मन्स आणि बॅटरीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात मोठे अपग्रेड्स (OnePlus Nord 6 Vs OnePlus Nord 5) घेऊन आला आहे. Nord 6 आता वनप्लसच्या नंबर सीरीजसारखा प्रीमियम दिसतो. याची किंमत 38,999 पासून सुरू होत असून बँक डिस्काउंटसह प्रभावी किंमत 35,999 इतकी आहे.
किंमत तुलना : वनप्लस Nord 5 ची सुरुवातीची किंमत 31,999 होती, जी आता ॲमेझॉनवर 33,999 पर्यंत गेली आहे. बँक ऑफरसह ती 32,499 पर्यंत खाली येते. दुसरीकडं, Nord 6 चं बेस व्हेरिएंट (8GB RAM + 256GB स्टोरेज) प्रभावी 35,999 ला मिळतं. म्हणजे Nord 6 पेक्षा सुमारे 3,500 महाग आहे. तरीही, मिळणारे अपग्रेड्स पाहता ही अतिरिक्त रक्कम योग्य वाटू शकते.
डिस्प्ले तुलना : Nord 6 मध्ये 6.78 इंचाचा 165Hz AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यात पीक ब्राइटनेस 1800 nits पर्यंत जातो. Nord 5 मध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1400 nits ब्राइटनेस होता. नवीन डिस्प्ले अधिक स्मूथ आणि तेजस्वी आहे, ज्यामुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक आनंददायी होईल. फरक जरी सूक्ष्म असला तरी दैनंदिन वापरात तो जाणवतो.
परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज : सबसे मोठं अपग्रेड म्हणजे प्रोसेसर. Nord 6 मध्ये नवीन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट आणि Adreno 825 GPU आहे, तर Nord 5 मध्ये Snapdragon 8s Gen 3 आणि Adreno 735 GPU होतं. नवीन चिपसेटमध्ये सर्व कोअर्सची क्लॉक स्पीड जास्त असल्यानं परफॉर्मन्स, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसते. याशिवाय, Nord 6 मध्ये UFS 4.1 स्टोरेज आहे, जे Nord 5 च्या UFS 3.1 पेक्षा वेगवान आहे.
कॅमेरा तुलना : मागील कॅमेरा सेटअप दोन्ही फोनमध्ये 50MP मुख्य सेन्सरसह आहे, पण Nord 6 मध्ये Sony LYTIA-600 सेन्सर आणि 8MP ultrawide आहे. Nord 5 मध्ये Sony LYT-700 सेन्सर होता. नवीन सेन्सरमुळं इमेज क्वालिटी, कलर अॅक्युरसी आणि कमी प्रकाशात फोटो चांगले येतात. सेल्फी कॅमेरासाठी Nord 6 मध्ये 32MP सेन्सर आहे, तर Nord 5 मध्ये 50MP Samsung ISOCELL JN5 होतं. मेगापिक्सल कमी असलं, तरी Nord 6 चं सेन्सर साइज आणि पिक्सेल साइज चांगला असल्यानं सेल्फीमध्ये नैसर्गिक परिणाम मिळतो.
बॅटरी आणि चार्जिंग : Nord 6 मध्ये 9000mAh ची विशाल बॅटरी आहे. Nord 5 मध्ये 6800mAh बॅटरी होती. दोन्ही फोन 80W SuperVOOC चार्जिंगला सपोर्ट करतात आणि चार्जर बॉक्समध्ये मिळते. मात्र Nord 6 मध्ये 27W रिवर्स चार्जिंग आणि 55W PPS चार्जिंग आहे, तर Nord 5 मध्ये ते अनुक्रमे 5W आणि 33W होतं. फक्त PD चार्जिंगमध्ये Nord 5 थोडा पुढं आहे (18W विरुद्ध 13.5W).
इतर वैशिष्ट्ये : Nord 6 ला IP66, IP68, IP69 आणि IP69K सारख्या उच्च ingress protection रेटिंग्स मिळाल्या आहेत, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून अधिक संरक्षण आहे. Nord 5 कडं फक्त IP65 रेटिंग आहे. याशिवाय, Nord 6 ला MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड टफनेस आणि G2 Wi-Fi चिप मिळाली आहे, ज्यामुळं वाय-फाय स्पीड वेगवान होतं.
Nord 6 आणि Nord 5 मधील तुलना शेवटी एका प्रश्नावर येऊन थांबते. अतिरिक्त 3,500 खर्च करणे योग्य आहे का? तर याचं उत्तर होय आहे. बॅटरीची विशाल क्षमता, चांगला प्रोसेसर, उत्तम डिस्प्ले आणि वॉटर-डस्ट रेझिस्टन्स हे अपग्रेड्स किंमतीची भरपाई करतात. डिस्प्ले आणि कॅमेरा अपग्रेड्स incremental असले तरी बॅटरी आणि परफॉर्मन्समधील फरक खूप मोठा आहे. जर तुम्हाला लांब टिकणारी बॅटरी आणि फ्यूचर-प्रूफ परफॉर्मन्स हवा असेल तर Nord 6 घ्या. मात्र बजेट घट्ट असेल आणि दैनंदिन वापर पुरेसा असेल तर Nord 5 अजूनही चांगला पर्याय आहे आणि त्यात पैसे वाचतील.
|OnePlus Nord 5
|OnePlus Nord 6
|Effective Price
|Rs 32,499
|Rs 35,999
|Display
|6.78-inch 1.5K Sunburst AMOLED
|6.83-inch 1.5K Swift AMOLED
|144Hz refresh rate, 1400 nits peak brightness
|165Hz refresh rate, 1800 nits peak brightness
|Processor & GPU
|Snapdragon 8s Gen 3, Adreno 735 GPU
|Snapdragon 8s Gen 4, Adreno 825 GPU
|Storage Type
|UFS 3.1
|UFS 4.1
|Rear Cameras
|50MP Sony LYT-700 + 8MP OV08D10 ultrawide
|50MP Sony LYTIA-600 + 8MP OV08F ultrawide
|Selfie Camera
|50MP Samsung ISOCELL JN5
|32MP (unnamed)
|Battery Capacity
|6800mAh
|9000mAh
|Charging Support
|80W SuperVOOC, 5W reverse, 33W PPS, 18W PD
|80W SuperVOOC, 27W reverse, 55W PPS, 13.5W PD
|Ingress Protection
|IP65
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|Other Features
|-
|MIL-STD-810H
|-
|G2 Wi-Fi chip
वनप्लसनं Nord 6 नं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा मजबूत दावा सादर केला आहे. तुम्ही कोणता फोन निवडाल हे तुमच्या गरजा आणि बजेटवर अवलंबून आहे. ही तुलना वनप्लसच्या अधिकृत स्पेसिफिकेशन्स आणि बाजारातील उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. किंमती आणि ऑफर्स वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळं खरेदीपूर्वी अमेझॉन किंवा वनप्लस वेबसाइट तपासा.
