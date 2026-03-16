वनप्लस नॉर्ड 6 लवकरच लाँच: टर्बो 6 सारखे स्पेसिफिकेशन्स
वनप्लस नॉर्ड 6 एप्रिलमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. यात टर्बो 6 सारखी स्पेसिफिकेशन्स असतील, असा दावा टिपस्टर योगेश ब्रार यांनी केलाय.
Published : March 16, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई : वनप्लस नॉर्ड 6 हा कंपनीचा लोकप्रिय मिड-रेंज स्मार्टफोन नवीन मॉडेल म्हणून लवकरच बाजारात येणार असल्याच्या अफवा सुरू झाल्या आहेत. नॉर्ड 5 जुलै 2025 मध्ये भारत आणि जागतिक बाजारात सादर झाला होता. आता त्याचा उत्तराधिकारी नॉर्ड 6 एप्रिल महिन्यात लाँच होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रसिद्ध टिपस्टर योगेश ब्रार यांच्या एक्स पोस्टनुसार, नॉर्ड 6 चे मुख्य स्पेसिफिकेशन्स चीनमध्ये जानेवारीत लाँच झालेल्या वनप्लस टर्बो 6 सारखेच असतील. अनेकदा नॉर्ड सीरीज टर्बो मॉडेल्सचं रिब्रँडेड व्हर्जन असतं, त्यामुळं यावेळीही तेच अपेक्षित आहे. मात्र, भारत आणि जागतिक बाजारासाठी कॅमेरा, सेल्फी सेंसरमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, नॉर्ड 5 च्या बेस मॉडेलची किंमत 31,999 रुपयांपासून सुरू झाली होती, त्यामुळं नॉर्ड 6 ची किंमत थोडी वाढण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स
वनप्लस टर्बो 6 वर आधारित नॉर्ड 6 मध्ये 6.78 इंचाचा फुल-एचडी+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. यात 450 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 165 Hz रिफ्रेश रेट आणि 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. हा डिस्प्ले गेमिंग व मल्टिमीडिया अनुभवासाठी उत्कृष्ट ठरेल. फोनच्या अंतर्गत हार्डवेअरमध्ये Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसरचा वापर होईल, ज्यासोबत Adreno 825 GPU असेल. यासोबत 16 जीबी पर्यंत LPDDR4X RAM आणि 512 जीबी पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज उपलब्ध असेल. हे कॉन्फिगरेशन हाय-एंड परफॉर्मन्स देईल आणि मल्टीटास्किंग सोपी करेल.
50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा
कॅमेरा विभागात टर्बो 6 मध्ये 50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर) व 2 मेगापिक्सलचा मोनोक्रोम कॅमेरा देण्यात आला आहे, ज्यात 20x डिजिटल झूम आहे. फ्रंटमध्ये 16 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. मात्र, भारत आणि जागतिक बाजारासाठी नॉर्ड 6 मध्ये मोनोक्रोम ऐवजी अल्ट्रा-वाइड अँगल कॅमेरा देण्यात येऊ शकतो. सेल्फी कॅमेराही वेगळा सेंसर असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळं फोटोग्राफी अनुभव अधिक बहुमुखी होईल.
बॅटरी
यात बॅटरी 9,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी दिली जाईल, ज्यासोबत 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. एकदा चार्ज केल्यावर पूर्ण दिवस सहज चालेल. फोन आधीच विविध बेंचमार्किंग साइट्स, सर्टिफिकेशन प्लॅटफॉर्म्सवर दिसला आहे, ज्यामुळं लाँच लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे.
अधिकृत लाँचची प्रतीक्षा
वनप्लस नॉर्ड 6 नेमका कधी आणि किती किंमतीत येईल, हे अद्याप अधिकृत नाही, पण टिपस्टरांच्या माहितीनुसार एप्रिलमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. नॉर्ड सीरीज नेहमीच उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये आणि किफायतशीर किंमत यासाठी प्रसिद्ध आहे. टर्बो 6 सारखी शक्तिशाली स्पेसिफिकेशन्स मिळाल्यास नॉर्ड 6 बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण करेल. प्रीमियम डिस्प्ले, पॉवरफुल प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि सुधारित कॅमेरा यामुळं तरुण वापरकर्त्यांसाठी हा फोन आकर्षक ठरेल. या फोनच्या अधिकृत लाँचची प्रतीक्षा सर्वांनाच आहे.
