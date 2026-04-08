OnePlus Nord 6 भारतात लाँच: 9000mAh बॅटरी आणि Snapdragon 8s Gen 4 सह मिड-रेंज स्मार्टफोन
OnePlus Nord 6 भारतात लाँच झालाय. यात 9000mAh बॅटरी, Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट आणि 165Hz AMOLED डिस्प्ले यांसारखी वैशिष्ट्ये आहे.
Published : April 8, 2026 at 9:41 AM IST
मुंबई : OnePlus नं आपल्या लोकप्रिय 'Nord' मालिकेतील सर्वात नवीन मॉडेल OnePlus Nord 6 भारतात लाँच केलं. Nord 5 च्या तुलनेत, या डिव्हाइसमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा (अपग्रेड्स) करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 9000mAh ची प्रचंड बॅटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट असलेला AMOLED डिस्प्ले आणि सुधारित कॅमेरा सेटअप यांचा समावेश आहे. गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि दीर्घकाळापर्यंतच्या वापरासाठी हा फोन अत्यंत आदर्श आहे. 38,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीसह, मिड-रेंज विभागामध्ये हा फोन एक आकर्षक पर्याय म्हणून समोर येतो.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तपशील : OnePlus Nord 6 मध्ये 6.78-इंचाचा 1.5K (1,272 x 2,772 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 165Hz रिफ्रेश रेट, 3600 nits ची कमाल ब्राइटनेस (peak brightness), 3840Hz PWM डिमिंग आणि 'Crystal Guard' संरक्षणाची सुविधा आहे. 93.5 टक्के 'स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो' आणि 450 PPI च्या पिक्सेल घनतेसह, हा डिस्प्ले वापरकर्त्यांना अत्यंत स्पष्ट आणि नितळ (smooth) दृश्य अनुभव प्रदान करतो.
प्रोसेसर : या डिव्हाइसच्या कार्यक्षमतेची धुरा Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसरवर आहे, ज्याला Adreno 825 GPU ची जोड देण्यात आली आहे. याला LPDDR5X RAM (8GB किंवा 12GB पर्यायांमध्ये उपलब्ध) आणि UFS 4.1 स्टोरेज (256GB) यांची साथ लाभली आहे. उष्णता व्यवस्थापनासाठी (thermal management), या डिव्हाइसमध्ये 33,147 चौरस मिलिमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेली 'हीट डिसिपेशन सिस्टीम' (उष्णता बाहेर काढणारी यंत्रणा) देण्यात आली आहे; ज्यामुळं गेमिंग सत्रांदरम्यानही फोन थंड राहण्याची खात्री मिळते.
बॅटरी आणि चार्जिंग: या फोनचं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 9000mAh क्षमतेची 'सिलिकॉन-कार्बन' बॅटरी. ही बॅटरी Nord 5 मध्ये आढळणाऱ्या 6800mAh बॅटरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठी आहे. ही 80W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 27W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 2.5 दिवसांपर्यंतचा वापर (usage) देते.
कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी, या डिव्हाइसमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. मुख्य कॅमेरामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-600 CMOS सेन्सर आहे, ज्यामध्ये OIS + EIS, f/1.8 अपर्चर आणि PDAF या सुविधांचा समावेश आहे. याला जोडूनच, 112-अंशांचा (degree) 'फील्ड ऑफ व्ह्यू' (दृश्य क्षेत्र) देणारा 8-मेगापिक्सेलचा OmniVision OV08F अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा देखील यात आहे. सेल्फीसाठी, 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग क्षमता आणि AI वैशिष्ट्यांमुळं, ही कॅमेरा प्रणाली दैनंदिन वापरासाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरते.
- इतर वैशिष्ट्ये:
- सॉफ्टवेअर: Android 16-आधारित OxygenOS 16; यात चार प्रमुख OS अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा पॅचेस मिळेल.
- डिझाइन आणि टिकाऊपणा: IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंग्ससह धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित (Dust and water-resistant) आहे. यात MIL-STD-810H दर्जाचा लष्करी-श्रेणीचा (military-grade) टिकाऊपणा आहे.
- वजन: 217 ग्रॅम; जाडी: 8.5 मिलिमीटर.
- कनेक्टिव्हिटी: 5G, Bluetooth 6, Wi-Fi, GPS (NavIC सपोर्टसह), USB Type-C आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर.
- ऑडिओ: OReality Audio वैशिष्ट्य असलेले ड्युअल स्टिरीओ स्पीकर्स.
- रंग: Fresh Mint, Pitch Black, Quick Silver.
- किंमत आणि उपलब्धता
- 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 38,999
- 12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 41,999
हा फोन 9 एप्रिल रोजी दुपारी 12:00 वाजल्यापासून Amazon, OnePlus ची वेबसाइट आणि प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये (stores) खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. Axis Bank च्या क्रेडिट कार्डवर 2,000 (पूर्ण रक्कम भरल्यास/full swipe) आणि 3,000 (EMI वर) इतकी सवलत उपलब्ध असेल. यामुळं या फोनची प्रभावी किंमत अनुक्रमे 35,999 आणि 38,999 पर्यंत खाली येते.
मोठी बॅटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि प्रीमियम डिस्प्ले या वैशिष्ट्यांमुळं, OnePlus Nord 6 हा फोन मध्यम-श्रेणी (mid-range) विभागात तीव्र स्पर्धा निर्माण करण्यास सज्ज झाला आहे. गेमर्स, फोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणारे (heavy users) आणि छायाचित्रणाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा फोन एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
