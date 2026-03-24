वनप्लस नॉर्ड 6 भारतात लाँच होणार; प्रोसेसिंग, गेमिंग आणि बॅटरीवर फोकस
वनप्लस नॉर्ड 6 भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. क्वालकॉमचा नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर असेल.
Published : March 24, 2026 at 10:41 PM IST
मुंबई : वनप्लस कंपनीनं भारतातील ग्राहकांसाठी वनप्लस नॉर्ड 6 स्मार्टफोनच्या लॉंचिंगची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा फोन 7 एप्रिल रोजी सायंकाळी 7 वाजता (IST) लॉंच होणार आहे. या फोनची किंमत अंदाजे 35,000 ते 40,000 रुपयांच्या आत असण्याची शक्यता आहे. प्रोसेसिंग पॉवर, हाय-फ्रेमरेट गेमिंग आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यावर कंपनीचा विशेष भर असेल.
परफॉर्मन्स
वनप्लस नॉर्ड 6 मध्ये क्वालकॉमचा नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर असणार आहे. हा 4 नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित असून, 1+3+4 कोर आर्किटेक्चर वापरलं गेलं आहे. यात प्राथमिक कोर्टेक्स-एक्स5 कोर 3.2 गिगाहर्ट्झ पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो, तर अॅड्रेनो 835 जीपीयू गेमिंगसाठी शक्तिशाली परफॉर्मन्स देतो. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, विशिष्ट टेस्टिंग अटींखाली अनटुटू बेंचमार्कमध्ये नॉर्ड 6 नं 25,03,854 गुण मिळवले आहेत. हा स्कोअर त्याच किंमत श्रेणीतील स्पर्धकांपेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. वनप्लसनं सांगितलं की, सीपीयू, जीपीयू आणि एआय बेंचमार्कमध्ये हे मोटोरोला एज 60 प्रो यापेक्षा सरस आहे. यामुळं मल्टीटास्किंग, अॅप लोडिंग आणि हेवी यूजमध्ये स्मूथ अनुभव मिळेल.
डिस्प्ले आणि गेमिंग क्षमता
वनप्लस नॉर्ड 6 आपल्या सेगमेंटमध्ये पहिला फोन ठरला आहे जो बीजीएमआय, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आणि फ्री फायर मॅक्स सारख्या गेम्समध्ये सस्टेन 165 एफपीएस गेमप्ले सपोर्ट करतो. यासाठी कंपनीनं विशेष हार्डवेअर इंटिग्रेशन केलं आहे. डिस्प्ले म्हणून 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेला 1.5के रिझोल्यूशनचा एएमओएलईडी पॅनल देण्यात आला आहे. यात 1800 निट्स एचबीएम ब्राइटनेस आणि एचडीआरसाठी 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळतो. कमी प्रकाशात 2 निट्स मिनिमम ब्राइटनेस आणि 3840 हर्ट्झ पीडब्ल्यूएम डिमिंग उपलब्ध आहे. टच आणि सेन्सर्समध्ये डेडिकेटेड टच रिफ्लेक्स चिपनं 3200 हर्ट्झ इन्स्टंट टच सॅम्पलिंग रेट दिला आहे. याशिवाय 6-अॅक्सिस गेमिंग जायरोस्कोप ±4000 डीपीएस सेन्सिटिव्हिटी देतो. ऑडिओसाठी स्पेशल स्पेशिअल ऑडिओ बूस्टर आणि ‘अॅक्वा टच 2.0’ टेक्नॉलॉजी आहे, जी ओल्या हातानं किंवा स्क्रीन टच रिस्पॉन्सिव्ह ठेवतो. यामुळं गेमिंग हा फोन आदर्श ठरेल.
बॅटरी आणि चार्जिंग
वनप्लस नॉर्ड 6 ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 9000 एमएएच क्षमतेची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी. यात 15 टक्के सिलिकॉन सामग्री असल्यानं जाडी न वाढवता जास्त क्षमता मिळवली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एका चार्जवर मध्यम वापरात 2.5 दिवस टिकते. यूट्यूब स्ट्रीमिंगसाठी 26.9 तास आणि 60 एफपीएस 4के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी 6.3 तास चालते. चार्जिंगसाठी 80 वॅट सुपरवोक वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे. हा फोन 0 ते 100 टक्के चार्ज सुमारे 70 मिनिटांत पूर्ण होतो. गेमिंगसारख्या हेवी टास्कमध्ये ‘बायपास चार्जिंग’ फीचर बॅटरीऐवजी थेट डिव्हाइसला पॉवर देतं, ज्यानं उष्णता कमी होते. याशिवाय 27 वॅट वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगही उपलब्ध आहे.
कनेक्टिव्हिटी आणि उपलब्धता
नॉर्ड 6 मध्ये डेडिकेटेड जी2 वाय-फाय चिप आणि 5जी अॅडव्हान्स्ड नेटवर्क सपोर्ट आहे, ज्यामुळं सिग्नल स्थिरता आणि डेटा स्पीड वाढते. लाँचवेळी तीन कलर ऑप्शन्स उपलब्ध होतील. होलोग्राफिक क्विक सिल्वर, फ्रेश मिंट आणि लो-रिफ्लेक्शन पिच ब्लॅक. फोन अमेझॉन, वनप्लस इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. वनप्लस नॉर्ड 6 भारतीय बाजारात मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटला नवी उंची देण्यासाठी तयार आहे. गेमिंग, मल्टिमीडिया आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ शोधणाऱ्या युवा ग्राहकांसाठी हा परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. 7 एप्रिलच्या इव्हेंटमध्ये किंमत आणि इतर डिटेल्स स्पष्ट होतील.
