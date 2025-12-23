वनप्लसचा नवा स्मार्टफोन: 9,000mAh बॅटरीसह येणार 'टर्बो' पॉवर!
वनप्लसचा नवा स्मार्टफोन 'व्होल्क्सवॅगन' कोडनेमसह येतोय. 9,000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8एस जन 4 प्रोसेसरसह टर्बो किंवा नॉर्ड 6 म्हणून लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Published : December 23, 2025 at 2:33 PM IST
मुंबई : वनप्लस कंपनी एका नव्या स्मार्टफोनवर काम करत आहे. या फोनमध्ये 9,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे. हा फोन कंपनीच्या फ्लॅगशिप वनप्लस 15 मालिकेपेक्षा खालच्या सेगमेंटमध्ये येईल.अँड्रॉइड अथॉरिटीच्या रिपोर्टनुसार, हा फोन क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 8एस जन 4 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल, जो मध्यम-उच्च दर्जाच्या फोनसाठी डिझाइन केलेला आहे. हा फोन चीनमध्ये 'वनप्लस टर्बो' नावानं लॉंच होऊ शकतो, तर जागतिक बाजारात तो 'वनप्लस नॉर्ड 6' म्हणून येण्याची शक्यता आहे.
9,000mAh बॅटरी ?
हा आगामी वनप्लस स्मार्टफोन स्नॅपड्रॅगन 8एस जन 4 चिपसेटनं चालेल, जो स्नॅपड्रॅगन 8एस जन 3 चा उत्तराधिकारी आहे. सध्याचा वनप्लस नॉर्ड 5 हाच चिपसेट वापरतो. या नव्या फोनमध्ये 9,000mAh ची मोठी बॅटरी असेल आणि ती 80 वॅट फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करेल. ही बॅटरी दुहेरी सेल डिझाइनची असू शकते, जी चार्जिंग आणि उष्णता व्यवस्थापनात मदत करेल.
गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर मॉडेल नंबर PLU110 असलेला हा फोन दिसला आहे, ज्यात स्नॅपड्रॅगन 8एस जन 4 चिपसेट आणि 9,000mAh बॅटरीची नोंद आहे. त्यावरून दिसतंय की फोनची चाचाणी सुरू आहे. रिपोर्ट्सनुसार, वनप्लस टर्बो मॉडेल चीनमध्ये लॉंच होऊ शकतं, तर त्याच हार्डवेअरला इतर बाजारात रीब्रँड करून वनप्लस नॉर्ड 6 म्हणून लॉंच केलं जाऊ शकतं.
डिस्प्लेच्या बाबतीत, फोनमध्ये 1.5K रिझोल्यूशनचा पॅनेल असेल आणि तो 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करेल. हा डिस्प्ले वनप्लस 15 आणि 15 आर सारखाच असेल, पण तो LTPS तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, जे LTPO ऐवजी निश्चित रिफ्रेश रेट्स दरम्यान स्विच करेल. याशिवाय, फोनमध्ये दुहेरी रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात मुख्य सेन्सर आणि अल्ट्रावाइड लेन्स असतील, मात्र कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्सची सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
वनप्लस टर्बो सीरिज जानेवारी 2026 मध्ये चीनमध्ये लॉंच होईल, ज्यात गेमिंग आणि परफॉर्मन्सवर लक्ष केंद्रित असेल. जागतिक बाजारात, विशेषतः भारतात, हा फोन नॉर्ड 6 म्हणून दुसऱ्या तिमाहीत येऊ शकतो. याची बॅटरी क्षमता सध्याच्या फ्लॅगशिप फोनपेक्षा खूप जास्त आहे, जी दोन-तीन दिवसांच्या वापराची हमी देऊ शकते. एकूणच, हा फोन बॅटरी लाइफ आणि परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या युजर्ससाठी आकर्षक ठरेल.