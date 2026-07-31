OnePlus N6x भारतात लाँच; 13 MP कॅमेरा आणि 7,000mAh ची दमदार बॅटरी
OnePlus नं भारतात N6x स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 7,000mAh ची बॅटरी, 13 MP चा कॅमेरा आणि Dimensity 6360 चिपसेट आहे.
Published : July 31, 2026 at 1:14 PM IST
मुंबई : OnePlus ने आज भारतात आपल्या 'N-सीरीज'मधील दुसरा स्मार्टफोन, 'OnePlus N6x' लाँच केला आहे. OnePlus N6 नंतर आलेलं हे मॉडेल 'एन्ट्री-लेव्हल' (प्रारंभिक श्रेणीतील) ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशानं आणला आहे. मोठी बॅटरी, आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळं हा फोन तरुणांमध्ये लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.
OnePlus N6x ची किंमत, उपलब्धता आणि ऑफर्स: भारतात OnePlus N6x ची सुरुवातीची किंमत 18,999 (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) आहे, तर 4GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 20,999 आहे. कंपनीनं निवडक बँक कार्ड्सवर 1,500 ची त्वरित सवलत (instant discount) जाहीर केली आहे. याव्यतिरिक्त, 6 महिन्यांपर्यंतचा 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) पर्यायही उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता Amazon आणि OnePlus च्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. यात 'बर्गंडी रेड' (Burgundy Red) आणि 'आइस ब्लू' (Ice Blue) असे रंग पर्याय उपलब्ध आहेत.
OnePlus N6x ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील: OnePlus N6x मध्ये 720x 1570 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 60.8 -इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 900निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. तसंच यात 'विविड' (Vivid) आणि 'नॅचरल' (Natural) कलर मोड्स, 'डार्क मोड' आणि 'आय प्रोटेक्शन मोड' (Eye Protection Mode) यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. 19.6:9 चा आस्पेक्ट रेशो पाहण्याचा एक उत्तम अनुभव (immersive viewing experience) देतो. हा फोन MIL-STD-810H ड्युरॅबिलिटी सर्टिफिकेशनसह येतो, ज्यामुळं दैनंदिन वापरात त्याची मजबूती सुनिश्चित होते.
प्रोसेसर आणि कामगिरी: या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 6360 Apex ऑक्टा-कोर चिपसेट देण्यात आला आहे. यात 4GB RAM आणि 128GB पर्यंतचे स्टोरेज मिळते. उष्णता नियंत्रणासाठी (thermal management) यात 13,280 चौरस मिमी क्षेत्राचा समावेश असलेली 'व्हेपर चेंबर कूलिंग' प्रणाली दिली आहे. यामुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग दरम्यान फोन जास्त गरम होत नाही किंवा त्याच्या कामगिरीत घट होत नाही.
कॅमेरा सेटअप: याच्या मागील बाजूस 13-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (f/2.2 ॲपर्चर, ऑटोफोकस, 10x डिजिटल झूम) आहे, तर समोरील बाजूस 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यामध्ये 30fps वर 1080p पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे. 'एन्ट्री-लेव्हल' फोन असल्याने, याचा कॅमेरा दैनंदिन वापरासाठी आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासाठी योग्य आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग: OnePlus N6x चे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 7,000mAh बॅटरी. हा फोन 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 5W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकते, ज्यामुळं फोनचा अतिवापर करणाऱ्यांसाठी (heavy users) हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.
इतर वैशिष्ट्ये:
- ड्युअल सिम सपोर्ट
- Android 16 वर आधारित OxygenOS 16
- परिमाणे (Dimensions): 166.38 x 78.13 x 8.65 मिमी; वजन: 214 ग्रॅम
- सिंगल रिअर कॅमेरा सेटअप
N सिरीजचा विस्तार: N सिरीज लाँच करून OnePlus नं बजेट सेगमेंटमध्ये दमदार प्रवेश केला आहे. OnePlus N6x हा N6 चाच एक जोडीदार म्हणून बाजारात आणला गेला आहे. परवडणारी किंमत, मोठी बॅटरी आणि विश्वासार्ह ब्रँडिंग यामुळं हा फोन Redmi, Realme आणि Poco सारख्या ब्रँड्सना टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे.
हे वाचलंत का :