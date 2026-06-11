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भारतात लाँचिंगपूर्वी OnePlus N6 चा टीझर सादर

भारतातील लाँचिंगपूर्वी OnePlus कंपनीनं OnePlus N6 चा टीझर जारी केला आहे. हा फोन भारतात लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे,

OnePlus N6
OnePlus N6 (OnePlus)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 3:29 PM IST

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मुंबई : OnePlus नं आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर एक टीझर इमेज अधिकृतपणे शेअर केली आहे. कंपनी लवकरच भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याची शक्यता आहे. या जाहिरातीत "Stay tuned. Something NEW is coming soon" (नजर ठेवा, काहीतरी नवीन लवकरच येत आहे) ही टॅगलाइन वापरली आहे. तसंच, यात तीन स्मार्टफोनची बॉडी (chassis) अशा 'N' अक्षर प्रकारे दाखवण्यात आली आहे. Amazon India च्या माहितीनुसार, ही एक बजेट-फ्रेंडली (परवडणारी) श्रेणी (lineup) असण्याची शक्यता आहे, जिला तात्पुरते 'OnePlus N6' असं संबोधलं जात आहे.

N-सीरीजच्या धोरणातील बदल : ऐतिहासिकदृष्ट्या, OnePlus ची "Nord N" सीरीज ही कंपनीसाठी एंट्री-लेव्हल आणि लोअर-मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याचे साधन ठरली आहे; या सीरीजला प्रामुख्यानं उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये चांगली पसंती मिळाली आहे. मात्र, पुरवठा साखळीतील (supply chain) अलीकडील माहिती आणि अंतर्गत अहवालांवरून असं सूचित होतं की, 2026 साठी कंपनीच्या धोरणात मोठा बदल होणार आहे.

तरीही, या फोनसाठी 'Nord' या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अहवालांनुसार, भारतसारख्या अत्यंत स्पर्धात्मक आणि किंमतीबाबत जागरूक असलेल्या बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी OnePlus या आगामी N-सीरीजच्या नवीन आवृत्तीचा वापर करण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळं, या फोनची किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.

टीझरवरून डिझाइनचे संकेत : टीझर इमेजमध्ये आगामी डिव्हाइसची बाजूची दृश्यरचना (profile view) दिसून येते, ज्यातून डिझाइनची काही वैशिष्ट्ये स्पष्ट होतात.

फ्लॅट एज प्रोफाइल: यातील आकृत्यांवरून 'बॉक्ससारखे' (boxy) डिझाइन आणि पूर्णपणे सपाट बाजूच्या कडा (side frames) दिसून येतात, जे सध्याच्या स्मार्टफोन डिझाइनच्या ट्रेंडशी जुळणाऱ्या आहे.

कॅमेरा रचना: बाजूच्या दृश्यात मागील कॅमेरा मॉड्यूलसाठी संपूर्ण रुंदीचा 'वायझर' (visor) नसून, केवळ कॅमेरा असलेल्या भागावर थोडासा उठाव (protrusion) दिसून येतो.

फिजिकल कंट्रोल्स: डिव्हाइसच्या उजव्या बाजूला नेहमीप्रमाणे व्हॉल्यूम बटणे आणि पॉवर बटण दिली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीचे वैशिष्ट्य असलेले 'फिजिकल अलर्ट स्लाइडर' यात दिसत नाही; एंट्री-लेव्हल N-सीरीजमध्ये खर्च वाचवण्यासाठी सहसा हे वैशिष्ट्य वगळलं जातं.

रंगसंगती: टीझरमधील डिव्हाइसमध्ये 'ड्युअल-टोन' (दोन रंगांचे मिश्रण) शैली दिसून येते; यात बाहेरील फ्रेमवर सौम्य 'मिंट-ग्रीन' (हिरवट) फिनिश आहे आणि तिरप्या रचनेच्या भागावर गडद चारकोल किंवा काळा रंग आहे.

लाँचची तारीख? : येत्या काही आठवड्यांत OnePlus अधिक तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. हा फोन जुलै महिन्यात लाँच होण्याची शक्यता आहे. नेहमीप्रमाणेच, हा फोन Amazon, OnePlus India च्या ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध असेल.

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Last Updated : June 11, 2026 at 3:29 PM IST

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