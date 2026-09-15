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OnePlus N6 Lite : 7,000mAh बॅटरीसह भारतात 22 सप्टेंबरला लॉंच!

वनप्लसनं OnePlus N6 Lite ची अधिकृत लॉंच डेट जाहीर केली आहे. बॅटरी क्षमता आणि डिस्प्ले परफॉर्मन्सवर भर देत हा स्मार्टफोन भारतात 22 सप्टेंबरला लाँच होतोय.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 8:10 PM IST

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मुंबई : OnePlus नं आपल्या N-सीरीजमधील 'N6 Lite' या नवीन बजेट फोनच्या अधिकृत लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. 7,000mAh बॅटरी आणि 120Hz डिस्प्ले असलेल्या या स्मार्टफोनचं भारतात 22 सप्टेंबर 2026 रोजी लाँच होणार आहे. OnePlus N6 Lite चं मुख्य आकर्षण म्हणजे त्याची 7,000mAh ची विशाल बॅटरी. कंपनीच्या अधिकृत चाचण्यांनुसार, व्हिडिओ प्लेबॅकसाठी 26.8 तास, गुगल मॅप्सद्वारे नेव्हिगेशनसाठी 29.9 तास आणि व्हॉईस कॉलसाठी 49.7 तासपर्यंत सपोर्ट मिळतो. सामान्य वापरात एका चार्जवर तीन दिवसांपर्यंत टिकण्याची क्षमता असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. तसंच, वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग सुविधाही उपलब्ध आहे, ज्यामुळं फोन इतर उपकरणांसाठी पॉवर बँक म्हणूनही वापरता येईल. दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी ही बॅटरी 1,600 चार्जिंग सायकलनंतरही 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमता राखते, जे सुमारे सहा वर्षांच्या सामान्य वापराइतके आहे.

आकर्षक डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी : फोनमध्ये 6.75 इंचचा स्क्रीन आहे, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. “Aqua Touch” तंत्रज्ञानामुळं पाणी, ओलावा किंवा तेल असतानाही टच इनपुट अचूकपणे कार्य करते. 7,000mAh बॅटरी असूनही फोनची जाडी फक्त 8.95 मिमी आणि वजन सुमारे 215 ग्रॅम आहे. MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड स्टँडर्ड्सनुसार तो इम्पॅक्ट आणि ड्रॉप प्रोटेक्शनसाठी सक्षम आहे. दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत, मिडनाइट हाइप (गडद शांत रंग) आणि निओ ग्रीन.

सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि एआय फीचर्स : एआय इरेझर आणि एआय क्लिअर फेस सारखी क्रिएटिव्ह फोटो एडिटिंग टूल्स तसंच गुगल जेमिनी इंटिग्रेशनमुळं सर्च, कंटेंट ड्राफ्टिंग आणि दैनंदिन टास्क मॅनेजमेंटमध्ये मदत मिळेल.

किंमत आणि उपलब्धता : अधिकृत किंमत, ऑफर्स आणि ओपन सेल डेट 22 सप्टेंबरच्या लॉंच इव्हेंटमध्ये जाहीर केल्या जातील. भारतात वनप्लस.इन, वनप्लस स्टोअर अ‍ॅप, अ‍ॅमेझॉन.इन, अधिकृत वनप्लस एक्सपिरियन्स स्टोअर्स आणि भागीदार ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समधून उपलब्ध असेल.

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