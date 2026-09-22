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OnePlus N6 Lite भारतात लाँच; जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

OnePlus नं भारतात N6 Lite स्मार्टफोन लाँच केला आहे. केवळ 16,999 किमतीत यात 7000mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले आणि AI वैशिष्ट्ये मिळतात.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 12:27 PM IST

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मुंबई: OnePlus च्या बजेट 'N' मालिकेतील नवीनतम स्मार्टफोन, OnePlus N6 Lite, अधिकृतपणे भारतात लाँच झाला आहे. N6 आणि N6x नंतरचा हा या मालिकेतील तिसरा फोन आहे. सर्वात परवडणारा मॉडेल म्हणून सादर केलेल्या या फोनची किंमत केवळ 16,999 आहे. प्रचंड बॅटरी, मजबूत बांधणी आणि आधुनिक AI वैशिष्ट्यांमुळं, बजेट-फ्रेंडली फोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरत आहे.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite कॅमेरा (OnePlus)
OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite रंग पर्याय (OnePlus)

भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: OnePlus N6 Lite ची किंमत केवळ 16,999 आहे. हा फोन एकाच कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे: 4GB रॅम (RAM) आणि 64GB स्टोरेज. हा फोन आता Amazon India, OnePlus.in, OnePlus Store ॲप, OnePlus Experience Stores आणि निवडक रिटेल आउटलेट्सवर उपलब्ध आहे. हा फोन 'मिडनाईट हायप' (Midnight Hype) आणि 'निओ ग्रीन' (Neo Green) अशा दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. कमी किमतीत मिळणारी उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये पाहता, ग्राहकांसाठी हा एक अत्यंत फायदेशीर सौदा ठरेल.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite बॅटरी (OnePlus)

7000mAh बॅटरी आणि चार्जिंग वैशिष्ट्ये: या फोनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 7000mAh बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी सहजपणे तीन दिवस चालू शकते. ही बॅटरी 26.8 तास व्हिडिओ प्लेबॅक, 29.9 तास गुगल मॅप्स नेव्हिगेशन आणि 49.7 तास फोन कॉल्ससाठी पुरेशी ठरते. सहा वर्षांच्या वापरानंतरही बॅटरीचं आरोग्य (health) 80% पेक्षा जास्त राहील, अशी हमी कंपनीनं दिली आहे. यात 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट आहे आणि 'रिव्हर्स चार्जिंग'ची सुविधाही दिली आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते इतर उपकरणे चार्ज करू शकतात. यामुळं दैनंदिन वापरात बॅटरी लाइफची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite बॉक्समध्ये येणारी कीट (OnePlus)

डिस्प्ले, डिझाइन आणि टिकाऊपणा: OnePlus N6 Lite मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.75-इंचाचा HD+ (1570×720पिक्सेल्स) LCD डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं स्मूथ स्क्रोलिंग आणि उत्तम गेमिंगचा अनुभव मिळतो. या फोनचं वजन 215 ग्रॅम असून त्याची जाडी केवळ 8.95 मिमी आहे. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी यात IP64 रेटिंग तसंच MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणाचं प्रमाणपत्र दिलं आहे. कंपनीनं 36 महिन्यांची "फ्लुएंसी प्रोटेक्शन" (Fluency Protection) हमी देखील जाहीर केली आहे.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite डिस्प्ले (OnePlus)
OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)

कॅमेरा, प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर : फोटोग्राफीसाठी यात मागील बाजूस 13MP चा मुख्य कॅमेरा आणि समोरील बाजूस 5MP चा सेल्फी कॅमेरा आहे. UNISOC T7250 प्रोसेसरवर चालणारा हा फोन दैनंदिन कामे सहजपणे हाताळतो. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन Android 16 वर आधारित OxygenOS 16 वर चालतो आणि यात AI Clear Face व AI Eraser सारखी AI-आधारित वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. यात 3.5 मिमी हेडफोन जॅक देखील आहे, जी बजेट फोनमध्ये क्वचितच आढळणारी गोष्ट आहे.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)
OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)

विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशील फोन: ज्या वापरकर्त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत मोठी बॅटरी, मजबूत बांधणी आणि AI वैशिष्ट्ये हवी आहेत, त्यांच्यासाठी OnePlus N6 Lite हा एक उत्तम पर्याय आहे. विद्यार्थी, पहिल्यांदाच स्मार्टफोन घेणारे किंवा विश्वासार्ह दुय्यम फोन (secondary phone) शोधणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. तीन दिवसांची बॅटरी लाईफ, 120Hz डिस्प्ले आणि मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा यांसारखी वैशिष्ट्ये दैनंदिन वापरात पुरेशी आहेत.

OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite (OnePlus)
OnePlus N6 Lite
OnePlus N6 Lite टिकाऊपणा (OnePlus)

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