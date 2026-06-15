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OnePlus N6 ची लाँच तारीख जाहीर; 'या' तारखेला होणार भारतात लाँच

OnePlus N6 लवकरच लॉंच होणार आहे. कंपनीनं नुकतीय या फोनच्या लॉंचची तारीख जाहीर केलीय. जाणून घ्या कधी होणार भारतात लॉंच...

OnePlus N6
OnePlus N6 (Amazon India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 1:05 PM IST

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मुंबई : वनप्लस कंपनीनं आपल्या आगामी बजेट सेगमेंट स्मार्टफोन वनप्लस एन6(OnePlus N6) ची अधिकृत लॉंच तारीख आज जाहीर केलीय. हा फोन 30 जून रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 12 वाजता भारतात लाँच होणार आहे. सुमारे 20,000 रुपयांखालील अपेक्षित किंमत आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये तूफान धमाल घालण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या टीझर इमेजमधून डिझाइनची पहिली झलक आगोदरच पहायला मिळाली आहे.

N-सीरीजमध्ये नवा बदल : वनप्लसची Nord N सीरीज नेहमीच एंट्री-लेव्हल आणि लोअर-मिडरेंजमध्ये खास असते.विशेषतः युरोप आणि अमेरिकेत या सीरीजला चांगला प्रतिसाद मिळतो. मात्र 2026 साठी कंपनी आपल्या धोरणात महत्त्वाचा बदल करत आहे. भारतासारख्या किंमतीबाबत जागरूक आणि अत्यंत स्पर्धात्मक बाजारपेठेत मजबूत पकड मिळवण्यासाठी 'Nord' नावाऐवजी फक्त N-सीरीज म्हणून हा फोन सादर करण्यात येत आहे.Amazon India वरील उपलब्ध माहितीनुसार ही एक बजेट-फ्रेंडली उत्पादन श्रेणी (lineup) असेल. 'OnePlus N6' हे त्याचं तात्पुरतं नाव आहे. कंपनी भारतातील ग्राहकांना परवडणारी किंमत, चांगली कामगिरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देण्यावर भर देणार आहे.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्सचे संकेत : टीझरमध्ये "Always On. Always Smooth अशी टॅगलाइन दिली आहे."ही फोनच्या मुख्य वैशिष्ट्याकडं लक्ष वेधते. यामुळं बॅटरी लाइफ आणि स्मूथ परफॉर्मन्सवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचं स्पष्ट होतं. बजेट सेगमेंटमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि लॅग-फ्री अनुभव देणारे डिव्हाइस ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरेल.

टीझर इमेजमधून डिझाइनचे संकेत : वनप्लसने शेअर केलेल्या टीझर इमेजमध्ये फोनची साइड प्रोफाइल दाखवली आहे. यातून डिझाइनबाबत खालील गोष्टी स्पष्ट होतात:

फ्लॅट एज प्रोफाइल: बॉक्सी आणि पूर्णपणे सपाट कडा, जे सध्याच्या ट्रेंडनुसार आधुनिक वाटतात.

कॅमेरा मॉड्यूल: संपूर्ण रुंदीचा व्हिजर नसता, फक्त कॅमेरा भागावर हलका उठाव (protrusion) दिसतो.

फिजिकल कंट्रोल्स: उजव्या बाजूला व्हॉल्यूम आणि पॉवर बटणे आहेत. मात्र, वनप्लसचं signature अलर्ट स्लाइडर यावेळी दिसत नाही. एंट्री-लेव्हल मॉडेलमध्ये खर्च बचतीसाठी हे वैशिष्ट्य वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

रंगसंगती: ड्युअल-टोन डिझाइन बाहेरील फ्रेमवर हलकी मिंट-ग्रीन फिनिश आणि तिरप्या भागावर गडद चारकोल/काळा रंग.

टीझरमध्ये "Stay tuned. Something NEW is coming soon" असा संदेश देण्यात आला आहे. यामुळं उत्सुकता वाढली आहे.

लाँच आणि उपलब्धता : वनप्लस लवकरच फोनची पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. हा फोन Amazon India, OnePlus India अधिकृत वेबसाइट आणि देशभरातील ऑफलाइन स्टोअर्सवर हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

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